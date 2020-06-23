Мощный удар из космоса уничтожил древний город Абу-Хурейра

Международная команда геологов и археологов обнаружила свидетельства мощного космического удара, который уничтожил один из самых ранних в мире населенных пунктов — город Абу-Хурейра. Он был расположен на севере современной Сирии и был сожжен «огнем с неба».

Об открытии рассказывает Калифорнийский университет в Санта-Барбаре. Археологический памятник Абу-Хурейра долго не исследовался. С 1970-х годов доступ к нему был закрыт, так как сам он почти целиком ушел под воду после строительства плотины на реке Евфрат.

От города остался большой курган, который сейчас покоится на дне озера Асад. Археологи во многом опирались на описания коллег, сделанные еще до появления этого озера. Ученые прошлых лет детально описали найденные в поселении остатки продуктов и инструменты. Это позволило установить, что местные кочевники перешли к сельскому хозяйству почти 12,8 тысячи лет назад.