Как расстаться с ненужными вещами: 10 идей японца Фумио Сасаки

Оглядев захламленную студию, 35-летний Сасаки понял: из-за обилия предметов, копившихся годами, он потерял контроль над своей жизнью. За несколько лет японец избавился от 95% имущества и почувствовал себя гораздо счастливее. Рекомендации из его книги «Прощайте, вещи!» помогут тем, кто завален скарбом и не способен выкинуть то, что ему мешает.

Несколько рубашек, пуховик и пара брюк, комплект постельного белья и матрас, несколько предметов посуды — так выглядит сегодня 20-метровая студия с кухней Фумио Сасаки. В ней много простора и света. Японец признается, что за несколько лет избавился от 95% своих вещей. От книг, одежды, мебели, оборудования, бумажных архивов…

Фумио — холостяк, но это не значит, что отказаться от излишеств в большой семье нереально. Здесь главное — выработать привычку и изменить настрой. И очень скоро выяснится, что получили вы больше, чем потеряли: например, время и пространство, свободу и энергию. Вот несколько полезных идей Фумио Сасаки, которые помогут сделать первый шаг.

1. ВЫКИНЬТЕ ЧТО-НИБУДЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

Возможно, вы думаете, что начнете избавляться от лишних вещей сразу после того, как закончите проект, над которым в данный момент работаете. Или говорите себе, что в один прекрасный день, когда решите большинство проблем, непременно займетесь этим.

На самом деле, если вы собираетесь ждать, пока появится время, то у вас его никогда не будет. От души советую вам отложить это чтение в сторону и незамедлительно выбросить что-нибудь. Сделайте первый шаг к минималистской жизни прямо сейчас.

2. НАЧНИТЕ С ЯВНОЙ РУХЛЯДИ

Лучший метод приспособиться к выбрасыванию вещей — сделать это привычкой. Для достижения нужного эффекта формировать ее следует постепенно. Можно для начала выкинуть старые шлепанцы, а на следующий день избавиться от каких-нибудь древних сапог с дырками на подошве.

Постепенно вы войдете во вкус, почувствуете себя смелее и отнесете на помойку старый плащ: то есть все новые ваши достижения будут базироваться на предыдущих. Выбросите пустые банки или пищевые контейнеры, которые не используете.

Проведите ревизию в холодильнике и избавьтесь от просроченных продуктов. Выкиньте сломанную технику. В каждом деле необходим навык. Чем чаще вы будете выбрасывать, тем легче в следующий раз расстанетесь с вещами.

3. ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ИДЕИ «КОГДА-НИБУДЬ»

Когда мы покупаем электроприбор, то к нему, как правило, прилагается куча дополнительных приспособлений. Вспомните о тех насадках для пылесоса, которые вы никогда не применяли. Что это за винтик, кстати? Вы храните все эти детали и провода, потому что думаете, будто они могут понадобиться «когда-нибудь».

Не знаю, как вы, но я ни разу не использовал гарантийные талоны. Теперь они отправляются прямо в мусорный бак. Ох уж это пресловутое «когда-нибудь»! Мы не выбрасываем пустые банки из-под печенья или красивые бумажные пакеты, думая, что однажды они смогут нам пригодиться. Мы храним учебники иностранного языка, потому что в один прекрасный день начнем его изучать.

Как только жизнь наладится, мы доберемся до всех этих многочисленных предметов. «Когда-нибудь это непременно случится» — так мы говорим себе. Хотя и прекрасно понимаем, что это время вряд ли наступит. Позвольте дать дельный совет: откажитесь от идеи «когда-нибудь». Вещи, которые не нужны нам сейчас, вероятно, вообще никогда не понадобятся.

4. ВЫБРОСИТЕ ВЕЩИ, О КОТОРЫХ ВЫ УЖЕ ЗАБЫЛИ

Если вы забыли о существовании чего-либо, то довольно очевидно, что это вам на самом деле не нужно. Прочесывая свою квартиру в поисках хлама, который пора выбросить, вы непременно наткнетесь на что-нибудь этакое, что и сами удивитесь: «Ну надо же, что у меня, оказывается, есть!» Вы обязательно найдете одежду, спрятанную на самом дне комода или в глубине шкафа.

Вполне вероятно, что вы припомните, как покупали эти вещи, и начнете задаваться вопросом, сочетаются ли они с вашим нынешним гардеробом. Но скажите себе: «Стоп!» Вы же прекрасно обходились без них все это время. Разве эти вещи оказались бы похоронены там, где вы их нашли, если бы они действительно были вам нужны?

5. ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ИДЕИ ОПРАВДАТЬ ПОТРАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ

Одна из причин, почему мы воспринимаем как материальный ущерб попытку выбросить что-либо, заключается в том, что в момент покупки данная вещь могла стоить дорого. Где-то в глубине души мы думаем, что еще не оправдали потраченные на нее деньги, и надеемся, что со временем затраты окупятся. Но, увы, это вряд ли когда-нибудь произойдет.

Вот, например, красивый наряд, цвет и фасон которого очень вам нравятся, но, к сожалению, вещь не совсем подходящего размера. Она все еще как новая, вы и надевали-то ее всего пару раз, хотя и заплатили кучу денег.

Конечно, трудно выбросить что-либо подобное. Однако на самом деле этот предмет занимает место не только в вашем шкафу, но и в сознании тоже. Каждый раз, когда вы смотрите на него, то волей-неволей думаете, что совершили ошибку. Отказавшись от идеи оправдать потраченные деньги, вы сохраните душевное спокойствие.

6. КУПИТЕ ЛИ ВЫ ЭТУ ВЕЩЬ СНОВА, ЕСЛИ ВДРУГ ЕЕ ПОТЕРЯЕТЕ?

Есть простой способ оценить свое истинное отношение к той или иной вещи. Спросите себя: «Если бы я вдруг каким-то образом потерял ее, то захотел бы снова купить за полную стоимость?» Если ответ положительный, то эта вещь вам действительно нравится. Она вам необходима.

Если же вы ни малейшим образом не заинтересованы в повторном приобретении предмета, то и говорить не о чем. Возможно, вы храните его, потому что он «в целом очень даже ничего». Но этого недостаточно: распрощайтесь с ним без колебаний.

7. ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАССТАТЬСЯ НАВСЕГДА, СКАЖИТЕ ВЕЩАМ: «УВИДИМСЯ ПОЗЖЕ»

Если вы не уверены, действительно ли хотите расстаться с чем-то, попробуйте на некоторое время убрать этот предмет с глаз долой. Прием, который часто используют минималисты, состоит в том, чтобы собрать все вещи, от которых они намерены избавиться, и поместить их в коробку или шкаф.

Хитрость заключается в том, чтобы убрать предметы туда, где они обычно не лежат. Их можно даже засунуть в мешок для мусора, так, как будто они уже отложены на выброс. По истечении недели или месяца — срок определите сами — вы получите ответ: те вещи, без которых вы прекрасно обошлись, вам не нужны.

Если же в течение этого периода возникла потребность в некоторых предметах, значит, избавляться от них не стоит. Говоря «увидимся позже», вы устанавливаете некоторую дистанцию между собой и своим имуществом, что позволит подумать о его истинном значении в вашей жизни.

8. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПРАВИЛЕ «БАШ НА БАШ»

Это одно из «золотых правил» минимизации: если вы хотите что-то купить, сначала избавьтесь от чего-нибудь другого. Вы можете начать с избавления от двух или трех однотипных предметов при покупке одной новой вещи.

Чтобы облегчить использование этого принципа применительно к одежде, необходимо ограничить количество вешалок. Вы не сможете увеличить свою коллекцию предметов гардероба, поскольку вам просто некуда будет пристроить новую вещь.

9. ДУМАЙТЕ О ПОКУПКЕ КАК ОБ АРЕНДЕ

Мой друг покупает много одежды, но у него есть пунктик: он сохраняет все бирки в специальной сумке. Он носит одежду в течение одного сезона, а затем выставляет ее на аукцион. Благодаря ярлыкам ему удается продавать наряды более выгодно, иногда он даже полностью отбивает те деньги, которые изначально за них заплатил.

Мой приятель говорит, что считает свою одежду «взятой напрокат в магазинах» и, когда «срок аренды» истекает, передает ее следующему владельцу. Любопытная идея, не правда ли? Ясно, что с арендованной одеждой вы будете обращаться с большей осторожностью, чем с той, которую приобрели в безраздельное пользование. Да и экономия, опять же, существенная.

10. ЕСЛИ ЭТО НЕ «ДА, ЧЕРТ ВОЗЬМИ!», ТО ЭТО «НЕТ»

Прикидывая, стоит или нет что-либо выбросить, мы иной раз капитально застреваем, взвешивая все плюсы и минусы. Есть один афоризм, который мне очень нравится, он гласит: «Если это не «Черт возьми, да!», то это «Нет». Можно слегка видоизменить фразу. Спросите себя: «Должен ли я избавиться от этого?» Если ответ будет «Нет, черт побери!», то вещь оставляйте.

Руководствуясь данным принципом, можно без труда выбросить все вещи, за исключением тех, с которыми мы просто не в состоянии расстаться. Помните, ваше имущество — это не вы сами; столь тесная связь с ним существует исключительно в вашем сознании.

Вы не станете менее интересным и значимым человеком, если разделаетесь наконец со своим скарбом. Мало того, вполне вероятно, что вас ожидает приятный сюрприз: убрав с дороги все эти ненужные предметы, вы возродите свою истинную сущность.

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