COVID-19: Витамины, которые помогают легче перенести коронавирус

Пандемия коронавируса стремительно распространилась по всему миру и многие обеспокоены, как защитить себя в этой ситуации? Применения индивидуальных средств защиты недостаточно, важно укреплять иммунную систему. Для этого, согласно заявлению ученых из Сингапура, можно сочетать определенные витамины.

Речь идет в первую очередь о витаминах B12, D3 и магнии. Особенно их стоит принимать людям пожилого возраста, что позволит существенно снизить риск летального исхода в случае заражения.

Как витамины влияют на течение заболевания

Осложнения при коронавирусе зачастую возникают по причине цитокинового шторма – воспалительной реакции иммунной системы. Ученые выяснили, что сочетание определенных витаминов позволяет легче перенести болезнь. К примеру, D витамин защищает органы дыхания, а магний улучшает усваиваемость этого микроэлемента. Витамин B12 благоприятно воздействует на микрофлору кишечника. Все перечисленные микроэлементы безопасны для здоровья человека и отлично переносятся организмом.