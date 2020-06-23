COVID-19: Витамины, которые помогают легче перенести коронавирус

Пандемия коронавируса стремительно распространилась по всему миру и многие обеспокоены, как защитить себя в этой ситуации? Применения индивидуальных средств защиты недостаточно, важно укреплять иммунную систему. Для этого, согласно заявлению ученых из Сингапура, можно сочетать определенные витамины.
Речь идет в первую очередь о витаминах B12, D3 и магнии. Особенно их стоит принимать людям пожилого возраста, что позволит существенно снизить риск летального исхода в случае заражения.
Как витамины влияют на течение заболевания
Осложнения при коронавирусе зачастую возникают по причине цитокинового шторма – воспалительной реакции иммунной системы. Ученые выяснили, что сочетание определенных витаминов позволяет легче перенести болезнь. К примеру, D витамин защищает органы дыхания, а магний улучшает усваиваемость этого микроэлемента. Витамин B12 благоприятно воздействует на микрофлору кишечника. Все перечисленные микроэлементы безопасны для здоровья человека и отлично переносятся организмом.
Польза витаминов при лечении COVID-19 доказана в ходе исследования – 17 заболевшим возрастной категории от 50 лет врачи назначили витамины D3, B1 и магний, которые нужно было принимать на протяжении минимум двух недель.
При употреблении этих микроэлементов риск развития осложнений существенно снизился, вне зависимости от наличия сопутствующих заболеваний. Из группы пациентов, принимающих витамины, только 17% понадобился кислород. А из группы пациентов, которым не были назначены витамины, этот показатель составил 62%. То есть за счет назначения микроэлементов удалось в 3,5 раз снизить риск развития осложнений.
Нехватка какого витамина приводит к осложнениям при COVID-19?
Согласно данным статистики у подавляющего большинства пациентов с диагнозом коронавирус и дефицитом витамина D был летальный исход. Такой вывод сделали индонезийские эксперты, анализировавшие данные 780 пациентов местных больниц. Среди более 98% заболевших количество D витамина в организме не превышало 20 нг/моль. Среди пациентов с достаточным количеством микроэлемента смертность составляла в пределах 4%.
Люди с достаточным уровнем D витамина в организме имеют более крепкий иммунитет, а при нехватке этого микроэлемента и сопутствующем заражении коронавирусом прогнозы, к сожалению, не утешительные. Это теорию подтвердили специалисты из Кембриджа. Максимальная смертность от COVID-19 наблюдается в европейских странах с населением, имеющим низкий уровень D витамина.
Значительная часть данного микроэлемента вырабатывается в организме под влиянием солнечных лучей. Восполнить дефицит позволяют также определенные продукты питания:
- рыба жирных сортов;
- яичный желток;
- натуральное сливочное масло;
- витаминные добавки.
Полезные продукты в достаточном количестве стоит употреблять пожилым людям, поскольку с возрастом естественная выработка витамина уменьшается, даже при условии частого пребывания на солнце.