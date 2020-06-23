6 исцеляющих звуков

Человеческий организм – это уникальная система, которая реагирует на звуковые колебания. Негативные звуки разрушают его, а звуки определенных частот оказывают благоприятное воздействие – успокаивают, улучшают настроение и самочувствие, оздоравливают и даже исцеляют. Простые звуковые упражнения помогут устранить негативные эмоции и поддержать физический и эмоциональный баланс в организме.

Эти упражнения можно делать в любое время – утром, чтобы зарядиться новой энергией или вечером, чтобы избавиться от накопленного негатива и подготовить свое тело для полноценного отдыха. Регулярное выполнение поможет создать энергетическую связь со своими органами и системами и с помощью звуковых колебаний восстанавливать их функции. Эти упражнения рекомендуется делать по 3, 6, 9 и любое количество раз, кратное трем.

Это упражнение поможет побороть страх, который накапливается в легких и разрушает их. Звуки помогут преобразованию страха в мужество и способствуют восстановлению легочной ткани.

И. п. – сидя на стуле. Поставьте ступни на ширину плеч, кисти рук расположите на бедрах, ладони вверх. Поднимайте руки вверх так, чтобы развернутые вверх ладони соприкасались кончиками пальцев. Смотреть нужно вверх. Не разжимая зубов, делайте медленный длинный выдох, произнося при этом «сссссс», так как будто выпускаете пар. Вернитесь в исходное положение.

Вы можете представить белое сияние или облако, исходящие из легких, наполняющие их. Повторите несколько раз. Это упражнение можно выполнять при простудах, астме, угнетенном состоянии, очищении легких от последствий курения.

2. Звук «ЧУУУУУ» для почек

Это упражнение избавляет от негативных воздействий стрессов, превращая негативные эмоции в мягкость и щедрость.

И. п. – сидя на стуле. Поставьте ступни на ширину плеч, кисти рук расположите на бедрах, ладони вверх. Сделайте наклон и захватите колени ладонями. Округлите рот так, как будто вы хотите дунуть. Делайте плавный и медленный выдох, произнося «чууууу». Вернитесь в исходное положение и представляйте голубое свечение в ваших почках. Сосредоточьтесь на ощущениях. Это упражнение помогает, когда человек испытывает сильный страх, усталость, звон в ушах, избавляет от болей в спине и почечных колик. Рекомендуется делать при заболеваниях в мочеполовой системе, репродуктивных органах.

3. Звук «ШШШШШ» для печени

Преобразует эмоции гнева, разочарования, обиды в доброту, прощение.

И. П. – сидя на стуле. Поставьте ступни на ширину плеч, кисти рук расположите на коленях. Поднимайте руки над головой, ладони смотрят вверх, пальцы переплетите. Сделайте небольшой наклон влево и посмотрите вверх. Поднимите язык к небу и, делая медленный длительный выдох, произносите «шшшшшш». Представьте, как вы избавляетесь от жаркого гнева и негатива. Вернитесь в исходное положение и сконцентрируйтесь на ощущении добра и зеленого света, заполняющего печень. Выполнение поможет избавиться от гнева, раздражительности, при повышенной слезоточивости и красноты глаз, при горьком вкусе во рту и для очищения печени.

4. Звук «ХХААААА» для сердца

Помогает преобразованию высокомерия, жестокости, надменности и ненависти в ощущение любви, радости, уважения.

И. П. – сидя на стуле. Поставьте ступни на ширину плеч, кисти рук расположите на коленях. Поднимайте руки над головой, ладони смотрят вверх, пальцы переплетите. Сделайте небольшой наклон в правую сторону и посмотрите вверх. Широко раскрывая рот, делайте сильный выдох, произнося «ххаааа». Ощутите освобождение от избытка жара, всего негатива и сердечных расстройств. Вернитесь в И. П. и представляйте красное свечение заполняющее сердце, почувствуйте любовь и радость. Упражнение уменьшит раздражительность, перепады настроения, язвочки на языке, успокоит сердцебиение, снимет боли в горле, поможет при заболеваниях сердца и бессоннице.

5. Звук «ХУУУУУ» для селезенки

Преобразует эмоции беспокойства, саможаления, зацикленности в чувства равновесия, справедливости, открытости.

И. П. – сидя на стуле. Поставьте ступни на ширину плеч, кисти рук расположите на верхней части живота, под грудиной слева, так, чтобы пальцы соприкасались. Делайте глубокий вдох и задержите дыхание, в это время, слегка надавливая ладонями под ребром. Делайте выдох, издавая гортанный звук «хуууууу», как у совы. Вернитесь в И. П. и представьте, как селезенку, желудок и поджелудочную железу окружает желтое солнечное сияние. Ощутите освобождение от забот и тревог, навязчивых идей и жалости. Это упражнение поможет при несварениях, тошноте и дискомфорте в желудке и селезенке, при ощущении тревожности или усталости.

6. Звук «ХИИИИИ» для тройного согревания

Это упражнение уравновесит все уровни туловища: верхний, средний и нижний. Оно способствует опущению горячей энергии вниз, и поднятию к центру прохлады.

И. П. – лежа на спине. Произносите при медленном выдохе звук «хиииии». Для расслабления представляйте, как по всему телу прокатывается большой валик, выравнивающий все от ступней до лба. Это поможет привести в равновесие энергетический баланс. Полностью расслабьтесь и отпустите все эмоции. Помогает при стрессах и бессоннице.

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