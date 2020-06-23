Мудрость дзен о том, как распознать и нейтрализовать токсичных людей

Всем нам приходится сталкиваться по жизни с токсичными людьми. К сожалению, избавиться от них не так-то просто. Дело в том, что они каким-то образом умудряются влезть в нашу жизнь и отравлять её. Токсичные люди пускают в ход самые гнусные манипуляции, контролируют, подавляют, преследуя исключительно одну цель – чтобы всё было, как они хотят. До вас им, уж поверьте, совершенно нет дела. Главное – использовать кого-то в своих целях.

Существует масса полезных приёмов, как вычислить подобных людей:

Эти люди зациклены только на себе. Им абсолютно не интересно ни что вы делаете, ни о чём думаете. Даже если они и спрашивают кого-то о делах, то исключительно для того, чтобы вы быстренько и желательно односложно ответили, а потом спросили их то же самое. И тогда они приступают к своему любимому монологу – о себе «любимых и неповторимых».

2. Они никогда не ошибаются

Токсичные люди очень быстро замечают ошибки и промахи других людей, о чём спешат немедленно сообщить со своими ядовитыми комментариями. А вот в своём глазу они не заметят и бревна, в отличие от соринки в чужом.

Такие люди ни за что и никогда не признают, что были неправы, и уж тем более – никогда не извиняются. Также они не воспринимают даже конструктивную критику, потому с ними очень сложно работать.

3. Они просто обожают драмы

Они постоянно повторяют вам, что ненавидят драмы, но, тем не менее, где они – там и драма. Возникает ощущение, что она следует за ними. Они постоянно с кем-то сражаются, что-то доказывают, чем-то возмущаются. При этом виноватыми «назначают» других, а не себя.

4. Им просто необходимы отношения

Токсичные люди не могут ни дня прожить в одиночестве. Вот почему отношения необходимы им как воздух. Речь вовсе не о любви или крепкой дружбе. Им просто необходим кто-то рядом – кем можно управлять и манипулировать. Они хотят, чтобы кто-то был на их стороне, всегда поддерживал, несмотря ни на что.

5. Их опыт является единственно верным

Такие люди в принципе не признают, что у каждого своя жизнь и свой взгляд на вещи. Например, если они ненавидят фильмы ужасов, то ни за что не поверят, что они могут кому-то нравиться. Если вы им скажете, что смотрите подобное – услышите в ответ лишь насмешки и слова о том, что подобное кино – пустая трата времени. В любом случае они заставят вас чувствовать себя неловко.

6. Они часто лгут

Ложь – это часть их природы. Они играют правдой так, как им заблагорассудится: бесстыдно утверждают, что чёрное – это белое, а белое – это чёрное. При этом не чувствуют никаких угрызений совести. Иногда складывается впечатление, что они сами верят в то, что говорят.

Токсичные люди лгут даже в мелочах и когда в этом нет никакой необходимости. Например, о том, где они были или что они делали. Поэтому все их слова следует пропускать через своеобразный фильтр.

7. Им не хватает сочувствия

Токсичным людям никогда никого не жалко, разве что самих себя. Эмпатия у них отсутствует напрочь, их сочувствие напускное, когда они собираются использовать других в своих целях. Они никогда никому не помогают, а их любимый комментарий: «Сам виноват!» Это всё, что следует знать о них и их жизни.

8. Они всё и всех контролируют

Они должны чувствовать, что всё происходит так, как хотят, потому что в противном случае – очень злятся. Они не терпят, когда им советуют, что делать и как жить, но сами практикуют тотальный контроль других людей ежедневно. Вот почему жизнь или работа с ними – превращается в самый настоящий кошмар.

9. Они обожают сплетничать

Токсичные люди живут для сплетен. Им просто жизненно необходимо знать абсолютно всё и обо всех. Как правило, они узнают какие-то пикантные детали о ком-то, а если их недостаточно – додумывают ещё с три короба для большей драматичности. Им нравится повышать свою самооценку за счёт других людей.

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Итак, изучив вышеприведенные признаки токсичных людей, вы, вероятно, узнали некоторых ваших знакомых. Самым лучшим выходом было бы никогда с ними не общаться и бежать подальше, но, к сожалению, это не всегда возможно. Но у мудрости дзен есть рекомендации на этот счёт.

Вам следует достичь такого уровня внутреннего спокойствия и гармонии, чтобы никто и никогда не мог влиять извне. Главное – это сила внутри. Если она будет – вас никто не сможет сломить.

Это означает, что если вы уверены в себе и знаете себе цену, то не будете обращать внимания на токсичного человека. Ведь вы понимаете, что, если он груб с вами, то это о нём, а не о вас. Такие люди очень закомплексованы и крайне не уверены в себе, поэтому пытаются контролировать всех и всё.

Важно не позволять им влиять на ваши чувства и эмоции. Всегда помните о том, что они хотят, чтобы вы чувствовали себя незначительными и неуверенными, поэтому не дарите им такого «подарка». У токсичных людей, как правило, очень много проблем внутри, поэтому стоит на них указать – поймут, что не такие они и «всемогущие».

Конечно, люди и ситуации бывают разными, но одно правило вы должны усвоит на всю жизнь: «Никогда и никому не позволяйте обижать и унижать себя». Если же кто-то пытается так поступать – значит хочет вывести вас из себя, чтобы утвердится за ваш счёт.

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