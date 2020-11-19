Пандемия тревоги: как успокоиться и помочь своему иммунитету?

Справиться с негативными эмоциями помогут простые правила, которые укрепят вашу нервную и иммунную системы, помогут чувствовать себя более спокойно и уверенно.
ДОЛОЙ СТРЕСС
Часто в непростых обстоятельствах тревога накапливается, превращается в хроническую, начинает подтачивать не только душевное, но и физическое здоровье. Выход этой тревоге надо обязательно дать, признать право на нее, найти свой способ избавиться от нее.
Существуют различные методики, которые помогают успокоиться, чувствовать себя более гармонично: техники релаксации, йога, медитация, психотерапия. Тот же спорт отлично снимает стресс и повышает уверенность в крепости своего тела. Тщательный отбор и дозирование информации, сознательный отказ общаться с людьми, которые вас «накручивают», тоже может помочь чувствовать себя психологически более комфортно. Начиная заботиться о своем психологическом здоровье, не забывайте про здоровье тела. Чтобы минимизировать стресс, принимайте витамины группы В, фолиевую кислоту, магний — они помогают организму справляться с высокой эмоциональной нагрузкой.
НЕ ИГНОРИРУЙТЕ РЕЖИМ СНА
7–8 часов сна — необходимая для здоровья норма, которой полезно придерживаться. Спать больше не имеет смысла, организму этого времени вполне достаточно для восстановления, а вот меньше — чревато ослаблением иммунитета. Ложиться не позднее 23:00 — вот идеал, к которому надо стремиться даже «совам». Максимальное количество гормона сна мелатонина, который действует в нашем организме как мощный иммуномодулятор и антиоксидант, вырабатывается в промежутке между десятью часами вечера и двумя часами ночи. Мелатонин замедляет процессы старения, укрепляет защитные силы организма, восстанавливает поврежденные клетки — пренебрегать такой природной защитой нельзя. Отказ от гаджетов перед сном и приглушенный свет помогут быстрее попасть в объятия Морфея, так как в таких условиях не нарушается секреция мелатонина. Магний, железо, витамин D, а также нормализующие гормональный баланс фитоэстрогены помогут решить проблему бессонницы, если она возникает.
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ГОРМОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС
В организме женщины гормональный баланс играет не последнюю роль — эмоциональное состояние, внешний вид, состояние здоровья и даже иммунитет зависят от соотношения гормонов. Прием контрацептивов, стресс и естественные процессы гормональных изменений (роды, послеродовой период, пременопауза, менопауза) часто сопровождаются нарушениями этого хрупкого баланса. Поддержать его можно с помощью безопасных растительных компонентов — фитоэстрогенов, которые по действию схожи с женским гормоном эстрогеном. Фитоэстрогены оказывают на женский организм укрепляющее, омолаживающее действие, предотвращают развитие женских болезней. Так, например, экстракты дикого ямса и донг квая, содержащие фитоэстрогены, из биокомплекса Lady’s formula Больше чем поливитамины устраняют симптомы ПМС, бессонницу, улучшают настроение, повышают работоспособность.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ
30 минут в день — вот тот минимум, который поможет поддерживать организм в форме. Выбирайте любой вид активности на ваш вкус, будь то прогулка после работы, плавание, фитнес, йога, танцы, велосипед. Физические тренировки могут повысить уровень серотонина и норадреналина, что снижает уровень депрессии и стресса. Тренировки могут помочь избавиться от тревожности укреплением способности организма реагировать на стресс.
ПРИНИМАЙТЕ ВИТАМИНЫ ДЛЯ ИММУНИТЕТА
Недостаток солнечного света в осенне-зимний период, как и недостаток витаминов и минералов, могут стать причиной постоянной усталости, бессонницы, подавленного настроения, ослабления иммунитета. Поддержать организм в это время можно с помощью специальных биокомплексов для женщин. Они содержат оптимально подобранные для женского организма витамины и минералы, а также экстракты лекарственных растений, которые укрепляют иммунитет, нормализуют гормональный баланс, повышают энергию и тонус, снимают стресс, заботятся о внешней привлекательности. За счет синергетического действия витаминов, минералов и полезных для здоровья растительных компонентов биокомплексы решают целый спектр задач, заботясь о женском здоровье.