Пандемия тревоги: как успокоиться и помочь своему иммунитету?

Справиться с негативными эмоциями помогут простые правила, которые укрепят вашу нервную и иммунную системы, помогут чувствовать себя более спокойно и уверенно.

ДОЛОЙ СТРЕСС

Часто в непростых обстоятельствах тревога накапливается, превращается в хроническую, начинает подтачивать не только душевное, но и физическое здоровье. Выход этой тревоге надо обязательно дать, признать право на нее, найти свой способ избавиться от нее.

Существуют различные методики, которые помогают успокоиться, чувствовать себя более гармонично: техники релаксации, йога, медитация, психотерапия. Тот же спорт отлично снимает стресс и повышает уверенность в крепости своего тела. Тщательный отбор и дозирование информации, сознательный отказ общаться с людьми, которые вас «накручивают», тоже может помочь чувствовать себя психологически более комфортно. Начиная заботиться о своем психологическом здоровье, не забывайте про здоровье тела. Чтобы минимизировать стресс, принимайте витамины группы В, фолиевую кислоту, магний — они помогают организму справляться с высокой эмоциональной нагрузкой.