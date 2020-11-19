Подсознанию известно ваше будущее

Внутреннее одиночество необходимо для созда­ния собственного мира. Постоянное общение с людьми навязывает определенный режим энерго­обмена, начинаешь внутренне зависеть от среды.

Почему полезно иметь увлечение, хобби? На работе человек привыкает к тому, что его работа и зарплата четко связаны. Работать, отдавая энер­гии гораздо больше, чем получаешь, — это может не каждый. А суть развития в том, чтобы умень­шать зависимость от среды. Тем и полезно любое увлечение, что здесь работа — только ради удо­вольствия. Отдача энергии не лимитируется ни­чем, кроме внутреннего счастья.

Хобби — это что-то вроде жертвы и способству­ет очищению души. Мне кажется, у любого чело­века, кроме работы, должно быть какое-нибудь серьезное увлечение. Это полезно для душевного здоровья. Когда находишься в одиночестве, тогда можешь выбрать любой режим в отдаче творче­ской энергии и добиваться тех целей, которые в обычных условиях недостижимы.

Год назад я разговорился с русским парнем, ко­торый жил в Японии. Я поинтересовался у него, как выглядит японец на внутреннем плане. Тяже­лые условия жизни на протяжении столетий выра­ботали у японцев мощное коллективное сознание. Благодаря этому они стали лидировать в экономи­ке современного мира. Японские туристы всё делают по команде: снимают на видео, улыбаются, садятся и встают.

— А как выглядит отдельно взятый японец?

Молодой человек задумался, а затем ответил:

— Японцы очень закрытые. С трудом знако­мятся и входят в контакт. Но если подружишься с японцем, и он тебе откроется, то внутри увидишь вакуум.

— Как это понять? — оторопел я.

— Пустота, — он пожал плечами, — внутри ничего нет. Поэтому японцы придумывать ничего не могут. Они могут блестяще усовершенствовать, разработать, но с идеями у них туго.

Человек возник как общественное существо. Речь, общение, взаимопомощь — без этого созна­ние не смогло бы развиться. Но то, что мы назы­ваем сознанием, — это всего лишь крохотная часть, привязанная к телу. Остальные слои созна­ния, которые существуют гораздо дольше тела, принято называть подсознанием.

Раньше счита­лось, что в нем сокрыто темное прошлое человека и его животные инстинкты. Потом выяснилось, что подсознанию известно будущее. Оказалось, что моменты высших чувств и озарений также приходят из подсознания. Тогда отношение изме­нилось на противоположное, появился термин «сверхсознание». На самом деле подсознание — это и то и другое одновременно.

В слоях сознания, не связанных с телом, кроет­ся наше прошлое и будущее. Когда человек нахо­дится в одиночестве, его сознание тормозится, и если есть способности к творчеству, то открывает­ся доступ к подсознанию. Тогда человека посеща­ют новые идеи, новое видение мира. Можно испы­тать религиозные откровения.

Все зависит от лич­ности человека, от его готовности принять новую информацию. Она приходит как боль, разруше­ние, изменение. Поэтому человек приземленный, жадный, агрессивный не может принять масштаб­ную информацию, идущую из подсознания.

Мис­тический опыт ему недоступен, он целиком опира­ется на логику обычного сознания. Жадный и агрессивный человек всегда тяготеет к материа­лизму. Одиночество превращает его в животное. Уединение — это рычаг, который работает в двух направлениях.

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