Подсознанию известно ваше будущее

Внутреннее одиночество необходимо для создания собственного мира. Постоянное общение с людьми навязывает определенный режим энергообмена, начинаешь внутренне зависеть от среды.
В слоях сознания, не связанных с телом, кроется наше прошлое и будущее
Почему полезно иметь увлечение, хобби? На работе человек привыкает к тому, что его работа и зарплата четко связаны. Работать, отдавая энергии гораздо больше, чем получаешь, — это может не каждый. А суть развития в том, чтобы уменьшать зависимость от среды. Тем и полезно любое увлечение, что здесь работа — только ради удовольствия. Отдача энергии не лимитируется ничем, кроме внутреннего счастья.
Хобби — это что-то вроде жертвы и способствует очищению души. Мне кажется, у любого человека, кроме работы, должно быть какое-нибудь серьезное увлечение. Это полезно для душевного здоровья. Когда находишься в одиночестве, тогда можешь выбрать любой режим в отдаче творческой энергии и добиваться тех целей, которые в обычных условиях недостижимы.
Год назад я разговорился с русским парнем, который жил в Японии. Я поинтересовался у него, как выглядит японец на внутреннем плане. Тяжелые условия жизни на протяжении столетий выработали у японцев мощное коллективное сознание. Благодаря этому они стали лидировать в экономике современного мира. Японские туристы всё делают по команде: снимают на видео, улыбаются, садятся и встают.
— А как выглядит отдельно взятый японец?
Молодой человек задумался, а затем ответил:
— Японцы очень закрытые. С трудом знакомятся и входят в контакт. Но если подружишься с японцем, и он тебе откроется, то внутри увидишь вакуум.
— Как это понять? — оторопел я.
— Пустота, — он пожал плечами, — внутри ничего нет. Поэтому японцы придумывать ничего не могут. Они могут блестяще усовершенствовать, разработать, но с идеями у них туго.
Человек возник как общественное существо. Речь, общение, взаимопомощь — без этого сознание не смогло бы развиться. Но то, что мы называем сознанием, — это всего лишь крохотная часть, привязанная к телу. Остальные слои сознания, которые существуют гораздо дольше тела, принято называть подсознанием.
Раньше считалось, что в нем сокрыто темное прошлое человека и его животные инстинкты. Потом выяснилось, что подсознанию известно будущее. Оказалось, что моменты высших чувств и озарений также приходят из подсознания. Тогда отношение изменилось на противоположное, появился термин «сверхсознание». На самом деле подсознание — это и то и другое одновременно.
В слоях сознания, не связанных с телом, кроется наше прошлое и будущее. Когда человек находится в одиночестве, его сознание тормозится, и если есть способности к творчеству, то открывается доступ к подсознанию. Тогда человека посещают новые идеи, новое видение мира. Можно испытать религиозные откровения.
Все зависит от личности человека, от его готовности принять новую информацию. Она приходит как боль, разрушение, изменение. Поэтому человек приземленный, жадный, агрессивный не может принять масштабную информацию, идущую из подсознания.
Мистический опыт ему недоступен, он целиком опирается на логику обычного сознания. Жадный и агрессивный человек всегда тяготеет к материализму. Одиночество превращает его в животное. Уединение — это рычаг, который работает в двух направлениях.