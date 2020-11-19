Вместо таблеток: эффективные жаропонижающие лекарственные растения

Все синтетические соединения, используемые в качестве жаропонижающих средств, являются токсичными для клеток печени, а также сердечной мышцы. Поэтому использование природных жаропонижающих в настоящее время особенно актуально. В природе существует много растений, которые используются в качестве жаропонижающего средства.

К группе потогонных и жаропонижающих растений относятся:

Кора ивы – природный источник салициловой кислоты

1 ст.л. коры ивы белой залить 0,5 л кипятка, довести до кипения и варить на небольшом огне в течение 5 минут, затем процедить и принимать по 1/2 стакана 2-3 раза в день при повышенной температуре тела.

Годится любой вид ивы — козья, белая, красная. Средство всегда под рукой, ведь ива растет везде. Хотя для максимального извлечения из коры салициловой кислоты нужно собирать её весной, но в экстренных случаях можно и зимой, слегка увеличив вложение в отвар. Использовать лучше верхушечные побеги.

Кора ивы — 1 ст. л.

Шалфей, трава — 0,5 ст. л.

Малина обыкновенная применяется как средство, обладающее жаропонижающим и потогонным эффектом.

Стебли малины (чем толще стебель, тем лучше) – самое мощное потогонное и жаропонижающее средство – отваривается 20-30 минут до тёмно-малинового цвета и выпивается в несколько приёмов (эффективны также цветки и высушенные плоды).

2-3 ст.л. сухих плодов и листьев залить 0,5 л кипятка, настоять 20 минут, процедить. Принимать по 1-2 стакана через каждые 2-3 часа.

Ягоды и сок клюквы являются хорошим жаропонижающим средством

Один стакан ягод клюквы растолочь ложкой, залить двумя стаканами кипящей воды и дать настояться 20-30 минут. Принимать в теплом виде 2-3 раза в день, для вкуса можно добавить мед.

Липа

В народной медицине липу применяют в виде настоя как потогонное средство при простуде, гриппе, и для полосканий полости рта — как бактерицидное средство, а также при болях в голове, горле, кровотечениях, белях, бесплодии, неврозах, туберкулезе легких, экземе и фурункулезе.

Настой цветов липы: 2-3 ст.л. цветков липы залить 1 л кипятка, настоять в течение часа и процедить.

Разовая доза — 1 стакан на прием. Принимать при температуре и простуде, как потогонное средство.

Второй рецепт настоя цветов липы: цветки липы заварить с кожурой одного яблока, добавить мёд и выпить быстро от трёх до пяти чашек одна за другой горячим.

Ещё рецепт: липа, цветки — 1 ст. л. Доза приведена для одной заварки.

Залить всю смесь 300 мл кипятка и поварить на тихом огне 3-5 минут, остудив, выпить все, добавив немножко мёда. После приема отвара прополощите рот водой, чтобы от салициловой кислоты не пострадала зубная эмаль.

Жаропонижающий напиток из цветков гибискуса

1 ст.л. цветков гибискуса на 0,5 л воды. Цветки гибискуса залейте холодной кипяченой водой, оставьте настаиваться в течение 8 часов. После того как напиток будет готов к употреблению, принимайте в любых количествах вместо чая. При высокой температуре растворить в стакане тёплой воды 1 ст.л. сока лимона и поить больного. Если температура не спадает, протирать его водой, подкислённой лимоном.

Жаропонижающими и потогонными свойствами обладают также:

мята перечная,

цветки василька синего,

цветки арники,

трава ромашки и золототысячника,

душица,

фиалка трёхцветная,

чабрец,

расторопша,

листья земляники и ежевики.

Цветки бузины, листья и почки смородины – заваривать и пить как чай.

Мята при сильном жаре

При сильном жаре использовали обычную мяту. Часть ее заворачивали в мокрую ткань, и, слегка подавив ее, клали на лоб, а часть смешивали с медом в виде шариков и сосали их, пока не пройдет температура.

Полынь зонтичная

В качестве лекарственного растения используется все растение. В течение дня нужно принять 4-5 ложек сухой травы в виде порошка или в виде отвара на воде. 1 столовую ложку полыни на 200 мл сладкого кипятка, настаивать 10 минут и пить в горячем виде.

Терн дикий

Кора терна — старинное жаропонижающее средство. Чайная ложка мелко накрошенной коры заливается стаканом кипятка и кипятится на малом огне 15-20 минут. Отвар процедить, добавить мед и выпить в течение часа.

Кроме жаропонижающих свойств отвар коры дикой сливы обладает сильным мочегонным свойством и небольшим послабляющим эффектом.

Девясил при высокой температуре

При высокой температуре во время гриппа хорошо поможет девясил, причем традиционно используют его корень, а вообще прекрасно работает все растение: стебель и цветки. Но поскольку вряд ли кто собирает лист девясила, а корень иногда бывает в аптеках, приведем рецепты с корнем.

Раздробить корень девясила и залить его сладкой холодной водой, добавив на стакан настоя чайную ложку яблочного уксуса. На 200 мл воды 0,5 чайной ложки дробленого корня.

Настаивать надо всю ночь. Принимать по 1/2 стакана до еды. Вкус очень терпкий.

Девясил является прекрасным откашливающим средством, лечит тяжелые заболевания печени и желчного пузыря. Противопоказаниями могут служить лишь язвенная болезнь в стадии обострения (с избыточной кислотностью).

Таволга при высокой температуре

Таволга (русский чай). Это роскошное болотное растение совсем забыли. Высокое, выше человека, растение с шапкой белых, необыкновенно душистых цветочков — при каких только болезнях не употребляли славяне таволгу: и артриты, и подагры, и мочекаменная болезнь, и при женских заболеваниях, и при геморрое, и даже от укусов змей и собак.

У таволги вязолистной (листья похожи на листья вяза обыкновенного) есть и другое название -лабазник. Таволга — это украшение болот, низменных опушек леса, маленьких лесных ручьев. И хотя в старинных травниках говорится о корне, не выкапывайте его, огромный стебель с цветами прекрасно лечит массу недугов.

При высокой температуре заварите столовую ложку резаных стеблей с цветами, настаивайте около 20 минут и выпейте за раз. Можно принять в день 4-5 стаканов отвара, каждый раз ополаскивайте рот, т. к. таволга, так же, как и ива, содержит много салицилки.

Иногда температура настолько высока, что она должна быть снижена сразу. Особенно дети, семи недель от рождения, нуждаются в экстренной помощи — если температура превышает 38°C.

Как правило, у старших детей и взрослых, нет необходимости для лечения лихорадки, при температуре менее 38°C. Большинство медицинских экспертов указывают на полезный характер лихорадки в борьбе с инфекцией.

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