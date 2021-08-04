Отношений с каким знаком Зодиака вам следует избегать любой ценой

У всех знаков Зодиака есть такой знак, с которым лучше не пересекаться. По какой-то определенной причине мы не вступаем в отношения со всеми, кто встречается на нашем пути, и это нормально. Мы должны уметь распознавать ситуации, когда тому или иному человеку не место в нашей жизни. Если вы ищете способ избежать встречи с кем-либо, значит, нужно разорвать с ним все отношения.

Итак, какого знака Зодиака вам следует избегать любой ценой?

Вы слишком грубые, что порой заставляет Рака чувствовать себя ужасно. Эти люди любят поговорить о своих чувствах, но ваша грубость… для них это слишком. Рак наверняка вас разочарует, потому что, в отличие от вас, он предпочитает только говорить о проблемах, а не решать их.

Телец — Стрелец

Вы упрямы, а Стрелец является воплощением всего того, что вам не нравится в людях. Вы — домосед, а ему не сидится на месте, и этим доводит вас до бешенства.

Близнец — Дева

Дева утомляет вас до смерти. Эти люди слишком тихие. С ней вас постоянно будет преследовать ощущение, что вы сделали что-то не так.

Рак — Водолей

Водолеи не любят показывать свои эмоции. Вы же постоянно выставляете чувства напоказ. Поэтому с ним вы будете чувствовать себя ужасно.

Лев — Овен

Что бы ни случилось, Овен будет во всем с вами соревноваться. Он хочет находиться в центре внимания и не станет делиться с вами чужим вниманием. А вам вряд ли понравится иметь дело с тем, кто не можете перестать бросать вам вызов. Вам нужен человек, который будет вас поддерживать.

Дева — Рак

Если вы свяжете свою жизнь с Раком, то постоянно будете иметь дело с его нервными срывами. Раку хочется, чтобы вы его слушали, а не критиковали, но вы просто не можете не критиковать его.

Весы — Скорпион

Скорпионы слишком активные, вы просто не сможете с ними совладать. В начале отношений они могут казаться идеальными, но со временем очень быстро отдаляются от этого идеала.

Скорпион — Козерог

Козерог будет пытаться лишить вас свободы, а это последнее, чего вам сейчас хочется. И чем дольше вы будете позволять ему цепляться за вас, тем больше будете страдать.

Стрелец — Лев

В романтическом плане вам несомненно следует избегать друг друга. Иногда эти знаки могут подружиться, но в большинстве случаев отношения между Стрельцом и Львом носят чрезвычайно токсичный характер. Между вами двумя слишком много общего, и это делает романтику невозможной.

Козерог — Овен

Вы осторожны, а он — нет. Овен будет давить на вас сильнее, чем другие знаки Зодиака. И он не остановится ни перед чем, чтобы получить от вас желаемое.

Водолей — Телец

Телец недостаточно гибкий для вас в эмоциональном плане. У вас не получится изменить его, поэтому представителей этого знака следует избегать. Периодически вам будет хотеться разнообразия, что будет тут же пресекаться Тельцом.

Рыбы — Водолей

Ваши жизненные перемены всегда направлены в противоположные стороны. Не стоит позволять Водолею использовать вас, а он попытается это сделать, воспользовавшись вашей бескорыстностью.

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