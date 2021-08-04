Как привлечь счастье в жизнь и держаться подальше от беды: цитаты Хун Цзычена

Счастья никакими ухищрениями не добьёшься. Учись радоваться жизни — вот лучший способ привлечь счастье.

В основном, наш подход к счастью прямолинеен — мы считаем, что если получим желанное, то после этого станем счастливыми.

Например, люди ждут пенсии или выходных, надеясь наконец-то отдохнуть и обрести долгожданных покой. Но вот наступает это время, и они вдруг ощущают скуку и пустоту — надо снова чем-то себя занять, хотя они так хотели ничегонеделания. Знакомая для многих ситуация, не правда ли? Но где же счастье?

Счастье всегда приходит косвенным путём. Вот вы вышли погулять на природу, на душе у вас спокойно, поют птицы, приятно шумит ветер в листве деревьев. Вы радуетесь этой приятной обстановке, и у вас и в мыслях нет, что это даст вам какое-то счастье. И тут неожиданно на вас снисходит блаженство и покой, и вы ощущаете себя счастливым. Вы ничего не требовали ни от природы, ни от себя, вы радовались тому, что есть прямо сейчас, и счастье пришло.

Так что счастье в этом плане подобно любви или удаче — напрямую их не получить, но расслабившись и приняв с благодарностью то, что есть, оно может нагрянуть.

О беде

Беды никакими стараниями не избегнешь. Гони от себя злобу — вот лучший способ держаться подальше от беды.

Если человек настроен по-настоящему позитивно, то проблемам, которые постучатся в его дверь, ничего не останется, как уйти, потому что он их встретил добродушно и легко.

Продолжительность времени зависит от нашего настроения. Размеры пространства обусловлены нашим сознанием.

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