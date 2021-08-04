7 жестоких истин о том, как любят рожденные под знаком Рыб (написано одной из них)

Женщины, рождённые под знаком Рыбы, очень чувствительные и сексуальные. Такова природа этого знака Зодиака: наш символ (вы ведь помните?) — это рыбы, вода, постоянный поток и движение. Мы не просто креативны и творческие — без этого, как рыба без воды. Кроме того, у представительниц этого знака очень развита эмпатия. Они тонко чувствуют, понимают, а главное — принимают тех, кого любят, такими, какие они есть.

Перечисленные характеристики — просто идеальный набор для партнёра по жизни. Ведь это так, что уж спорить. За исключением, разве что, нескольких мелких «особенностей», которые могут и раздражать. Но не будем забегать вперёд.

Итак, если ваша девушка или жена родилась под знаком Рыб, или вы сами принадлежите к прекрасным представительницам этого знака, — это должно быть вам очень близко и знакомо.

Представляем 7 жестоких истин о том, каково это — встречаться, любить или жить в браке с Рыбами. Да, они очень чувствительные, обладают особым магнетизмом и притягательностью, а кроме того:

1. Она обладает потрясающей интуицией и доверяет ей больше, чем кому-либо другому.

Даже не пытайтесь обманывать рождённых под этим знаком — это вам очень дорого обойдётся. Да и шансов обвести вокруг пальца либо что-то утаить — никаких.

Как думаете, откуда мы знаем, что вы лжёте? Причём уже с первых слов и даже взгляда? Да потому что просто нутром чувствуем, чёрт возьми! Не верите? Проверять не советую — всё равно проиграете. Это связано с тем, что у Рыб очень развита интуиция — как ни у кого!

В детстве интуиция однажды буквально спасла мне жизнь. Мы с бабушкой собирались ехать на машине за город, но у меня было какое-то странное предчувствие, что лучше остаться дома. Как мама не уговаривала, как не ругала, — я таки настояла на своём и никуда не поехала. Бабушка уехала сама, а уже через 30 минут нам позвонили и сообщили, что в её автомобиль на полной скорости врезалась другая машина. Она отделалась лёгкими травмами, а вот пассажирское место, на котором всегда сидела я, было смято в «гармошку». Страшно даже представить, что случилось бы со мной, если бы не прислушалась к своей интуиции.

Мораль истории такова: не сомневайтесь в интуиции Рыб. Так что остаётся только смириться с этим и даже не пытаться их обманывать или останавливать.

2. Она очень эмоциональна.

Это действительно так. Глаза рождённых под этим знаком — всегда горят. Они готовы в любую минуту броситься в океан любви или драмы. Кстати, рождённые под знаком Рыбы не просто чувствуют и выражают свои эмоции, они также пропускают всё через себя.

По правде говоря, это хорошо и плохо одновременно. Например, мне достаточно увидеть, как кто-то плачет, чтобы разрыдаться. Даже если вы меня обидите, но потом расплачетесь — разрыдаюсь за компанию. Буду обижаться, злиться, но — плакать.

Однако не пытайтесь манипулировать нами, учитывая эту милую особенность. Мы очень эмоциональны, но не забывайте — ещё и очень умны.

3. Она бывает ленивой.

Я — типичный представитель этого знака Зодиака. Обожаю по выходным валяться в постели до полудня и мечтать. Кого-то манят горы и приключения, работа в саду и огороде, но это — не наш путь. Больше всего на свете Рыбы любят сесть вечерком перед телевизором с пачкой чипсов и смотреть фильмы и сериалы. Желательно — в обнимку с любимым человеком. Это круче любого клуба!

4. Она слишком заботлива.

Признаюсь, явно чересчур. Но это потому, что рождённые под знаком Рыбы, искренне любят заботиться о партнёрах. Иногда мне даже кажется, что каждый день играю со своим парнем в игру «20 вопросов».

«А ты взял с собой ключи? Телефон? Он заряжен? А бумажник? А ты завтракал? А что тебе приготовить на обед?»

Каюсь: ничего не могу с собой поделать. Я девушка-мама. Девушка-воспитатель. Да, это меня тоже раздражает, но никак не могу остановиться.

5. Она не боится уйти, если обидите.

Девушки-Рыбы не требуют от своего избранника быть идеальным принцем. Они знают, что все люди — несовершенны, и принимают их такими, какие они есть. Однако, если мы попадаем на токсичных и абьюзивных парней, уходим без раздумий.

Я, например, искренне не могу понять тех, кто терпит плохое отношение, измены и психологическое насилие. Не говорю уже о физическом! Это же в голове не укладывается. Внешне — мы цыпочки-рыбки, но попробуйте обидеть — услышите о себе всё и даже больше, а потом с треском вылетите из нашей жизни.

Так что если рождённые под знаком Рыбы с кем-то встречаются или живут, то это означает одно: они действительно любят этих людей, и очень сильно.

6. Она склонна к самобичеванию.

Иногда с самокритикой и самоедством у нас явный перебор. Мы можем сидеть в темноте и одиночестве, критикуя, упрекая и ругая себя, часами. Причём повод может быть самым пустячным. Например, сожалеем о том, что могло быть, но так и не случилось. Или что сказали что-то. Или что промолчали. Поругать себя и пострадать мы любим, чего уж тут скрывать.

Рыбы — свои самые большие критики, поэтому не помешает напоминать им время от времени, какие они замечательные. Ведь, если вдуматься, так оно и есть!

7. Она — на своей волне, и бывает мрачной.

В результате — выглядит неприступной. «Вау, я думал, что ты такая стерва, прежде чем подошёл и заговорил с тобой». Люди не раз говорили мне об этом, но, клянусь, это неправда.

Мы можем выглядеть надменно, но на самом деле — очень добрые и милые, если сможете разглядеть это за мрачным выражением лица.

Поверьте, если вам удастся выманить Рыб из глубин их «океана мыслей» — они полюбят вас всем сердцем. Это мы умеем лучше всех!

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