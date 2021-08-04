Когда из космоса нам ответят?

Есть ли жизнь во Вселенной? Многие десятилетия человечество отправляет различные сигналы в космос, но до сих пор так никто и не откликнулся. Может, мы что-то делаем не так? А если наши сигналы не понятны инопланетному разуму?
Человечество всегда пыталось заявить о себе за пределами нашей планеты. Мы давно пытались с Ними связаться, но ответа так и не получили. Где сигналы из космоса? Консерваторские взгляды и религия не всегда с пониманием относились к таким стремлениям. Тем не менее, история попыток установления контакта с внеземными цивилизациями насчитывает несколько сотен лет. Первые подобные идеи появились в Европе, в начале 19 века. Они никогда не были воплощены в жизнь, но стали отправной точкой в нашей истории.
Первопроходцем можно считать математика Карла Гаусса, который предложил вырубать лес геометрическими фигурами. Затем, он посоветовал засаживать их пшеницей. Сверху, из космоса, по мнению Гаусса, это должно было выглядеть очень контрастно и позволило бы понять жителям Марса или Луны, что на Земле есть разумная жизнь. Астроном Йозеф фон Литтроу, примерно в то же время, предложил создать огромные резервуары с керосином, и тоже в виде геометрических фигур. Он считал, что поджигая их ночью мы таким образом могли послать сигнал марсианам.
Радиосигнал для инопланетян
Со стремительным развитием технологий, начиная с середины 20 века, астрономы и ученые других областей уже всерьез занялись вопросом установления контакта с внеземными цивилизациями. Прошло более 40 лет с тех пор, как огромный телескоп Аресибо, построенный в Пуэрто-Рико, послал мощный радиосигнал в космос. Этот импульс пройдет через всю нашу Галактику и через 21 тысячу лет, достигнет конца Млечного Пути. Сигнал содержит в себе 1679 бит информации, что сегодня наверняка вызовет у вас улыбку.
Если радиосигнал, по мнению землян, должен служить каким-то универсальным способом передачи данных, то золотые диски, отправленные с аппаратами «Пионер 10» и «Пионер 11», на которых изображены голые мужчина и женщина, могут даже озадачить инопланетян. Что они смогут понять, если жизнь вне Земли идет совсем по другому сценарию?
Многие уфологи считают, что все наши послания, в виде пошловатых рисунков и звуковых приветствий, могут расцениваться где-то во Вселенной проявлением невежества и примитивизма. Это все равно как нам рассматривать наскальные рисунки времен каменного века.
Линейные картинки людей, со всеми анатомическими особенностями, еще пол беды. Конечно, учитывая разнообразие жизни только на одной нашей планете, инопланетяне могут выглядеть как угодно. Было бы неплохо, если бы они рассмотрели рисунок человека как единое целое, а не как странный котелок, к которому в симбиозе присосались длинные черви – это мы про руки и ноги. Изображение человека привычно для нас, мы знаем как он выглядит, но что могут подумать о нас внеземные собратья по разуму? Космические аппараты «Вояджер» и «Пионер», в таком случае, могут их сильно удивить.
Еще один очень важный момент, технологический уровень. Все космические зонды, которые сейчас дрейфуют в далеком космосе, были запущены в 70-х или 80-х годах прошлого столетия. Носители информации, которые летят на этих аппаратах представляют собой диски для проигрывателей пластинок. У многих ли из нас еще остались такие дома?
Не хотелось бы обидеть любителей винила, но инопланетные расы, которые скорее всего обладают технологиями, достаточными для путешествия между звездами, скорее всего их не имеют. И они вряд ли заинтересуются такой примитивной цивилизацией как наша. Разве что гуманитарную помощь пошлют, или вообще объявят всю нашу солнечную систему огромным заповедником. Мы же отгораживаем муравейники и охраняем животных.
И разве можно их обвинять, что они собираются пойти с нами на контакт? Мы ведь не пытаемся подружиться и обменяться технологиями с насекомыми, например. И все это только в том случае, если нас уже обнаружили. Основной проблемой в космосе остаются огромные расстояния. Можно научиться перемещаться сквозь пространство и время с помощью кротовых нор, но информация в виде радиосигналов может идти тысячи лет до ближайшей звезды. Вселенная слишком большая, чтобы мы могли надеяться на близких соседей. Кто знает, быть может, мы опередим их через несколько тысяч лет и сами первыми нанесем визит.
Все это актуально если инопланетяне не слишком отличаются от нас физически и химически, то есть состоят из плоти и крови. У Станислава Лема существовала целая планета-океан, наделенная интеллектом. Пути Господни неисповедимы, и на просторах Вселенной нам может и не такое повстречаться. Про психологические отличия и разницу в восприятии говорить отдельно вообще не стоит.
Многие виды животных на нашей планете вытесняют другие, захватывают территории конкурентов, поедают своих врагов. Остается надеяться, что если мы получим ответ из космоса, и инопланетные гости наконец почтут нас своим визитом, то хотя бы нас сразу не съедят. Ведь несмотря на все наши разногласия, на бесконечные войны, конфликты на почве религии, мы все равно любим наш дом, нашу планету.