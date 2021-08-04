Когда из космоса нам ответят?

Есть ли жизнь во Вселенной? Многие десятилетия человечество отправляет различные сигналы в космос, но до сих пор так никто и не откликнулся. Может, мы что-то делаем не так? А если наши сигналы не понятны инопланетному разуму?

Человечество всегда пыталось заявить о себе за пределами нашей планеты. Мы давно пытались с Ними связаться, но ответа так и не получили. Где сигналы из космоса? Консерваторские взгляды и религия не всегда с пониманием относились к таким стремлениям. Тем не менее, история попыток установления контакта с внеземными цивилизациями насчитывает несколько сотен лет. Первые подобные идеи появились в Европе, в начале 19 века. Они никогда не были воплощены в жизнь, но стали отправной точкой в нашей истории.

Первопроходцем можно считать математика Карла Гаусса, который предложил вырубать лес геометрическими фигурами. Затем, он посоветовал засаживать их пшеницей. Сверху, из космоса, по мнению Гаусса, это должно было выглядеть очень контрастно и позволило бы понять жителям Марса или Луны, что на Земле есть разумная жизнь. Астроном Йозеф фон Литтроу, примерно в то же время, предложил создать огромные резервуары с керосином, и тоже в виде геометрических фигур. Он считал, что поджигая их ночью мы таким образом могли послать сигнал марсианам.