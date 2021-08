О чем плачут миллениалы

Знакомьтесь. Это Люси, она живет в США. Люси — представитель поколения Y (к нему относят тех, кто родился между 1981 и 1996 годами). Если миллениалы работают в большом городе и занимаются интеллектуальным трудом, их называют «Юппи» — young urban professionals, молодые трудоустроенные горожане. Люси как раз такая.

В целом у Люси все хорошо. Почему же она такая несчастная? Разберемся сначала, откуда берется счастье. На удивление, формула простая. Ничего мудреного. Если получаешь меньше, чем ожидал — ты несчастлив. Если наоборот — счастлив.

Интересно, что объективная реальность играет второстепенную роль. Она сама по себе не делает человека счастливым или несчастным — а только в сочетании с ожиданиями. Если ребенок ожидал получить на день рождения игровую приставку, а подарили ему велосипед, он, скорее всего, расстроится. Если же он ожидал хоть какой-то велосипед, а получил навороченный спортивный, он будет прыгать до потолка.

Со счастьем разобрались: чтобы быть счастливым, нужно, чтобы реальность превосходила ожидания. Но откуда у Люси завышенные ожидания? Чтобы лучше это понять, познакомимся с ее семьей.

РОДИТЕЛИ

Дедушка и бабушка Люси — представители «великого поколения». Они выросли во времена «Великой депрессии» — экономического кризиса в США в 1930-е годы. В ранней юности они видели нищету и безработицу. Во время Второй мировой войны они либо служили, либо работали на заводе, где и познакомились.

После кризисных тридцатых и военных сороковых в Америке наступают зажиточные пятидесятые: экономический сектор растет, у всех есть работа, денег хватает. Ветеранам войны (тогда еще двадцатилетним парням) доступны льготные ипотеки, американские архитекторы начинают типовую коттеджную застройку пригородов, у молодых семей появляется доступное жилье, автомобили, телевизоры и другие элементы американской мечты.

Дедушка с бабушкой женятся, и у них рождаются дети. Происходит демографический взрыв — «беби-бум». Америка наполняется счастливыми детьми пятидесятых, которые увидят нищету только в документальных фильмах.

Дедушка с бабушкой учат своих детей, что главное в жизни — стабильная работа и устойчивый доход. Они хотят, чтобы еда была вкусной, а трава — зеленой. Родители Люси знают, что они обязательно доберутся до этой зеленой лужайки. Нужно лишь много работать.

Они честно трудились и заработали больше, чем планировали. К зрелости у них сложилось общее ощущение удовлетворенности жизнью

Родители Люси успешно переболели культурой хиппи в 70-х годах и радостно взялись за свои карьеры. И тут в 80-х и 90-х американский мир переживает небывалый экономический рост. Растет все и во всех отраслях, деньги прут из всех щелей, успевай только зарабатывать.

Наши герои — смелые и уверенные в себе люди. Они честно трудились и заработали больше, чем планировали. Дом купили лучше, жизнь обустроили удобнее. От этого к зрелости у них сложилось общее ощущение удовлетворенности жизнью.

У родителей Люси не было перед глазами войны и затяжного экономического кризиса. Они уверены, что все всегда будет хорошо — нужно лишь трудиться. И они воспитали Люси в этой же традиции, но в еще более утрированной манере: ей внушали, будто ее возможности безграничны, и Люси (как и все ее сверстники) может стать кем захочет.

Начинались девяностые. По телевизору показывали молодых New Kids on the Block и живого Курта Кобейна, а маленькие мальчики и девочки впитывали идею, что они уникальны, их возможности безграничны, и по жизни им везде горит зеленый свет.

Более того, им не подходит унылая судьба родителей, которые просто добились финансовой стабильности. Стабильность — это «скучно». В жизни поколения Y должны происходить удивительные вещи. Отсюда первый факт о миллениалах, который важно понять.

ОНИ ЗАПРЕДЕЛЬНО АМБИЦИОЗНЫ

Люси и ее ровесники хотят не просто комфортную жизнь и достаток. Это для них слишком мелко. Если родители Люси воплощали «американскую мечту», то сама она хочет воплотить свою собственную, уникальную, мечту.

Писатель и исследователь Кэл Ньюпорт проследил рост популярности фразы «следуй за своей мечтой», который пришелся на последние 20 лет. Для анализа использовался гугловский инструмент Ngram Viewer: он показывает, как часто в англоязычной прессе встречаются определенные словосочетания. Популярность «стабильной работы» упала в два раза, а выросла популярность «работы для души».

Миллениалы хотят материального достатка не меньше, чем их родители. Но вместе с тем они хотят, чтобы работа приносила удовлетворение

При этом Люси и ее сверстники хотят материального достатка не меньше, чем их родители. Но вместе с тем они хотят, чтобы работа приносила удовлетворение. Об этом «беби-бумеры» и не мечтали.

Однако Люси не только запредельно амбициозна. С раннего детства в ней укореняется еще одна мысль, почерпнутая у родителей. И тут настало время поговорить о второй особенности Люси и ее друзей.

ОНИ ЖИВУТ В МИРЕ ФАНТАЗИЙ

«Ну да, конечно, все мы добьемся в жизни счастья и успеха. И все мы найдем работу по душе и заработаем на ней. Но я-то особенная. А значит, мой жизненный путь тоже будет особенным, я оставлю след в истории и вознесусь над толпой», — думала Люси на занятиях в колледже.

И вот у нас целое поколение, которое не только убеждено, что на их лужайке зацветут цветы. Каждый отдельный представитель считал, что как только он закончит вуз, его лужайка станет особенно прекрасной, — над ней воспарит волшебный пони-единорог.

Это заблуждение сыграет с Люси злую шутку, когда она получит диплом.

Если родители Люси готовились к многолетнему упорному труду, то Люси пребывает в уверенности, что ей-то, такой особенной и замечательной, работа будет даваться легко. Нужно лишь выбрать направление по душе и подождать, пока ее талант обнаружат.

Чтобы выстроить устойчивую карьеру, потребуется много лет труда

Но, увы, настоящая работа — это кровь, пот и слезы, даже если вы не метите на цветастую лужайку с единорогами. Чтобы выстроить невыдающуюся, но хотя бы устойчивую карьеру, потребуется много лет выдающегося труда.

К такому Люси жизнь не готовила. Она ожидала, что сейчас год-другой, и она станет новым Джобсом-Цукербергом. Но она не станет. И она не готова это принять.

Профессор Пол Харви исследовал мировоззрение людей поколения Y. Психолог отмечает, что его представители «имеют нереалистичные ожидания от жизни и необоснованно высокое мнение о себе», а также «болезненно сопротивляются критике».

Источник