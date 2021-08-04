10 мерзких привычек ненадежных людей

В наши дни найти по-настоящему надежных людей чрезвычайно сложно. Выглядит так, как будто каждый только и ищет возможность обойти ближнего. И если люди не могут чего-то от вас добиться, то вы им больше не нужны.
Без доверия любые отношения обречены. Нельзя построить отношения с тем, кого вы даже не понимаете, будь то ваш партнер, странный сосед и даже стоящий рядом с вами на заправке незнакомец. Если что-то вас отталкивает от этого человека — лучше сразу прислушайтесь к своему внутреннему голосу.
Игнорирование физических границ
Если кто-то игнорирует ваши границы, считайте это тревожным звоночком. Например, если люди отказываются принимать «нет» в качестве ответа, включая такие «безобидные» поступки как щекотание или шлепок по вашему заду после того, как вы попросили больше этого не делать.
Некоторые люди действительно не понимают намеков, а опасные личности и вовсе могут делать это, чтобы испытать вас.
Непрерывный зрительный контакт
Многие манипуляторы прибегают к приему «сверлящего» взгляда. Если вы встретитесь с таким человеком взглядом, он не отвернется. Наоборот, он будет сверлить вас глазами, несмотря на всю неприятность ситуации.
Доминирование в разговоре
В то время как многим людям просто нравится поговорить, манипуляторы пытаются взять полный контроль над беседой.
Капризность
Поскольку такие люди склонны расстраиваться, когда что-то происходит не так, как они хотят, следите за резкими перепадами настроения — это их нормальная реакция на взаимодействие с другими людьми.
Они говорят вам, что вы должны чувствовать
Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, когда кто-то говорит вам успокоиться или убеждает в несерьезности ситуации, хотя вам самим так вовсе не кажется. Этот человек может говорить это с целью манипуляции. Непризнание ваших чувств это тактика установления контроля над вами.
Нежелание извиняться
Хотя некоторым людям бывает непросто признать свою ошибку и извиниться, ненадежные личности будут напрочь отрицать свою причастность к случившемуся. Просто есть люди, которым не нравится выглядеть плохими. Они правы в любой ситуации, поэтому забудьте об извинениях.
Неспособность контролировать свои эмоции
Если находиться рядом с человеком опасно, значит, он не умеет контролировать свои эмоции. И совсем скоро вы начнете замечать закономерности в том, как они взаимодействуют с другими людьми.
Черно-белое мышление
Для таких людей вы либо «хорошие», либо «плохие», среднего не бывает. В отношениях с вами их не волнует, почему вы расстроены. Они сначала любят вас, а затем сразу ненавидят. Вскоре все это станет проблемой.
Отсутствие сострадания
Приходилось ли вам общаться с человеком с холодным сердцем? Знайте, его совершенно не волнуют ваши чувства. Он не сострадает ни вам, ни кому-либо еще.
Их истории всегда несвязные
Слушая ненадежных людей, может возникнуть чувство, что вы никогда не услышите историю полностью, потому что каждый раз, когда они рассказывают ее снова, детали истории меняются.