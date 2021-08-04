10 мерзких привычек ненадежных людей

В наши дни найти по-настоящему надежных людей чрезвычайно сложно. Выглядит так, как будто каждый только и ищет возможность обойти ближнего. И если люди не могут чего-то от вас добиться, то вы им больше не нужны.

Без доверия любые отношения обречены. Нельзя построить отношения с тем, кого вы даже не понимаете, будь то ваш партнер, странный сосед и даже стоящий рядом с вами на заправке незнакомец. Если что-то вас отталкивает от этого человека — лучше сразу прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

Игнорирование физических границ

Если кто-то игнорирует ваши границы, считайте это тревожным звоночком. Например, если люди отказываются принимать «нет» в качестве ответа, включая такие «безобидные» поступки как щекотание или шлепок по вашему заду после того, как вы попросили больше этого не делать.

Некоторые люди действительно не понимают намеков, а опасные личности и вовсе могут делать это, чтобы испытать вас.