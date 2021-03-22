Опубликованы пророчества Распутина на 2021 год

Приближенный к семье Николая II крестьянин Григорий Распутин предупреждал о приходе «кровожадного западного князя» и предрекал судьбоносную встречу трех царей в Санкт-Петербурге.

Как отмечает «МК», в предсказаниях Распутина не указаны даты, но трактователи считают, что речь идет о 2021 годе.

Распутин считал, что в будущем «любовь исчезнет», люди окажутся «на краю пропасти», затем «человечество будет раздавлено поступью безумцев», а «невежественный будет диктовать законы мудрому».