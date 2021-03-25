Если хотите быть по-настоящему счастливыми, перестаньте отдавать энергию засранцам

Каждый человек, с которым проводите время, разговариваете и взаимодействуете, так или иначе поглощает вашу энергию. Вернее, мы сами её отдаём всем этим людям — добровольно и даже не задумываясь об этом. Только дело в том, что этот процесс — не так уж безобиден: если мы делимся энергией с хорошими людьми, то и они отдают свою взамен, а если — со всякими мудаками и им подобными, — лишь ослабляем себя.

Если вы действительно хотите быть счастливыми, следует перестать отдавать свою энергию токсичным, злым и непорядочным людям. Человек — существо энергетическое, но его запас крепости не безграничен. А значит — делиться своей энергией, своими жизненными силами с теми, кто воспринимает нас исключительно, как бензоколонку, — неразумно и небезопасно. Запомните на всю жизнь: если эти люди не помогают расти, если сдерживают нас и тянут назад, уходите. И точка. Других соображений и оправданий — нет.

Счастье — это вовсе не огромная толпа вокруг, чтобы не было страшно и одиноко. Счастье — это когда рядом правильные, свои люди. Те, с которыми вам хорошо, те, рядом с которыми вы растёте и становитесь лучше.

В нашем мире вы можете встретить тех, кто вроде и не делает ничего плохого явно, но вызывает чувство огромного дискомфорта. Они попросту питаются вашей энергией, лишают сил и уверенности, а сами бодренько шагают вперёд в поисках новой жертвы. Вы точно хотите быть «бензоколонкой» для подобных мудаков?

Самое печальное состоит в том, что это далеко не всегда мимолётные знакомые или коллеги, партнёры по бизнесу. Как раз наоборот, нередко — это наши ближайшие друзья и даже члены семьи. И мы длительное время даже не подозреваем, чем вызван упадок сил и тяжесть на душе. Это одновременно и проблема, и решение, потому что рано или поздно они снимут свои маски и предстанут во всей «красе». И вот тут уже всё зависит от вас — какой выбор сделаете.

Дело в том, что эти люди так просто ни за что не захотят лишиться столь ценного источника энергии — вас. Они будут давить на жалость, взывать к голосу совести, перечислять все «жертвы», на какие пошли ради вас… Их цель — контролировать свою «бензоколонку», чтобы вы не вышли из-под их влияния. Ведь как только вы отдалитесь от них и взглянете на ситуацию под другим углом, то станете совсем другим человеком. Тем, каким и должны были быть всегда. Тем, который вновь научится радоваться и будет счастлив.

Вы и только вы определяете свой круг общения. То, что кому-то с вами интересно, удобно или выгодно, — это исключительно его проблемы. Какому-то мудаку нужна ваша энергия? Пусть поищет в другом месте: вы не должны позволять людям, которые мешают расти и тянут назад, находиться рядом с вами.

Вы отвечаете за свою жизнь и можете выбирать, кому в ней быть, а кому — вход воспрещён. Причём объясняться и извиняться — вы также не обязаны.

Конечно, все привыкают к определённому окружению, к людям, поэтому первое время вам может даже их не хватать. Но это всё — очень скоро пройдёт, и вы почувствуете себя по-настоящему свободными. Дело в том, что взрослые люди не меняются, и как бы не хотели — вы не превратите токсичного и подлого человека в хорошего.

Да и он, кстати, мудаком себя вовсе не считает, скорее — наоборот. Признать эту истину очень важно. Иначе мудаки, словно мухи, будут вновь и вновь появляться в вашей жизни. А ваша задача — избавившись от них один раз, стараться не подпускать слишком близко в будущем.

Заметьте, что, если кто-то плохо отзывается о других в вашем присутствии, то скорее всего, он точно так же говорит и о вас за спиной. Обращайте внимание на подобные красные флажки — это поможет вовремя вычислить таких людей.

К слову, порой они могут быть очень скрытными, хитрыми и изобретательными. Тогда остаётся только ждать. Долго притворяться белым и пушистым не может ни один человек, так что они всё равно выдадут себя словами, поступками или тем, насколько ответственно относятся к обещаниям. Не молчите: сразу же озвучивайте, если заметили, что вы их раскусили. Это — отличный повод держать их в страхе.

Если вас использовали, обидели или унизили, не раздумывайте ни минуты — гоните таких людей прочь из своей жизни. Дело в том, что, когда вам больно, когда вы расстроены и опечалены — они питаются вашей энергией. Не расстраивайтесь из-за того, что оттолкнули, не объяснив причины. Во-первых, они всё равно ничего не поймут, а во-вторых, вы никому ничего не должны в этом мире. Пускай мудаки сами разбираются со своими комплексами и прочим. Изменяться и станут счастливыми — отлично, а нет — это не ваша забота.

Мы все — всего лишь гости на этой планете, и время, отведённое каждому — довольно короткое. Поэтому так важно использовать драгоценные годы и дни своей жизни на тех, кто этого стоит. На тех, кто помогает нам расти, и кому мы помогаем расти.

Не позволяйте людям, которые только используют вас или заставляют чувствовать себя дерьмово, красть счастье и радость. Это ваша жизнь, и вы отвечаете за неё.

Счастье — это вовсе не так сложно, как некоторые думают. Как только проведёте «ревизию» своего окружения, избавившись от токсичных мудаков, осознаете это.

Вы пришли на эту Землю, чтобы дарить счастье достойным людям и быть счастливыми, а не делиться своей энергией с токсичными людьми.

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