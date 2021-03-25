Древний артефакт нашли в Китае

В северо-восточной китайской провинции Цзилинь был найден редкий каменный артефакт возрастом около 20 000 лет. По мнению экспертов, эта находка проливает свет на местные методы изготовления каменных орудий в эпоху палеолита.



Артефакт представляет собой коническое лезвие-сердечник длиной 53 см и весом 16,3 кг. Максимальный диаметр конуса достигает 16 см, рассказывает Сюй Тин, эксперт провинциального института культурных реликвий и археологии.

Артефакт сделан из обсидиана, широко известного как вулканическое стекло, и имеет 14 сколов, полученных в результате отслаивания искусственного камня.

Впервые он был найден на строительной площадке в городе Хэлонг, расположенном у восточного подножия гор Чанбай. Сейчас артефакт является частью временной коллекции в городском музее.