Древний артефакт нашли в Китае

В северо-восточной китайской провинции Цзилинь был найден редкий каменный артефакт возрастом около 20 000 лет. По мнению экспертов, эта находка проливает свет на местные методы изготовления каменных орудий в эпоху палеолита.
Артефакт представляет собой коническое лезвие-сердечник длиной 53 см и весом 16,3 кг. Максимальный диаметр конуса достигает 16 см, рассказывает Сюй Тин, эксперт провинциального института культурных реликвий и археологии.
Артефакт сделан из обсидиана, широко известного как вулканическое стекло, и имеет 14 сколов, полученных в результате отслаивания искусственного камня.
Впервые он был найден на строительной площадке в городе Хэлонг, расположенном у восточного подножия гор Чанбай. Сейчас артефакт является частью временной коллекции в городском музее.
«Находка представляет собой тонкое ремесло и имеет важное значение для понимания методов изготовления каменных орудий в районе гор Чанбай в период палеолита», — сказал Чжан Фуюй, научный сотрудник провинциального института культуры и истории.