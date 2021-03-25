Как общаться с Ангелом-хранителем? Объясняет Паисий Святогорец

А вы чувствуете, что в трудную минуту рядом с вами находится кто-то незримый, но очень важный? Он поддерживает вас, радуется с вами, иногда грустит… Он рядом, даже если вы не верите в него. Он — ваш Ангел-хранитель.

Один из самых известных старцев Афона, схимонах Константинопольской православной церкви Паисий Святогорец в своей книге «Слова» в главе «Ангел-хранитель» подробно рассказал о том, что каждый крещеный человек имеет своего невидимого Ангела, который постоянно находится рядом. Это — существо высшего сознания, состоящее из тончайшей материи, он бестелесен, пишет Счастливая жизнь.

По словам Паисия, Ангел отступает дальше от человека, когда тот совершает плохие поступки, но никогда не оставляет его насовсем.