Как общаться с Ангелом-хранителем? Объясняет Паисий Святогорец

А вы чувствуете, что в трудную минуту рядом с вами находится кто-то незримый, но очень важный? Он поддерживает вас, радуется с вами, иногда грустит… Он рядом, даже если вы не верите в него. Он — ваш Ангел-хранитель.
Один из самых известных старцев Афона, схимонах Константинопольской православной церкви Паисий Святогорец в своей книге «Слова» в главе «Ангел-хранитель» подробно рассказал о том, что каждый крещеный человек имеет своего невидимого Ангела, который постоянно находится рядом. Это — существо высшего сознания, состоящее из тончайшей материи, он бестелесен, пишет Счастливая жизнь.
По словам Паисия, Ангел отступает дальше от человека, когда тот совершает плохие поступки, но никогда не оставляет его насовсем.
«Он печально стоит в стороне и смотрит на нас».
Многие люди даже могут это чувствовать интуитивно, будто кто-то рядом огорчился, разочаровался.
И наоборот, когда мы делаем хорошее дело, мы внутренне чувствуем, как кто-то рядом будто улыбается, хлопает в ладоши.
Замечали такое?
Паисий Святогорец также рассказывает, что человек, уподобившийся своему Ангелу-хранителю, который начинает творить исключительно добрые дела, распространяя вокруг любовь, фактически создает рай вокруг себя. То есть рай можно создать уже в этой жизни.
Тот же, кто постоянно наполняет свое жизненное пространство злобой, раздражением и агрессией, своими руками создает вокруг себя подобие ада. Ему становится невыносимо жить.
Большинство людей не только не ощущают присутствие Ангела рядом, но и вообще не знают о его существовании, говорил Паисий.
Но уже одно знание о том, что рядом с вами находится высшее существо, которое всегда поможет и простит, дает возможность почувствовать его присутствие. Ангелы совершают множество чудес, помогая человеку в земной жизни. Уберегают от катастроф, неприятных ситуаций, встреч или внезапно одаривают щедрым подарком…
«Человек, который ощущает присутствие Ангела-хранителя, становится спокойным, уверенным в себе, рассудительным, внимательным, но вместе с тем свободным. В его движениях чувствуется духовная мощь и свобода».
Паисий рассказал, что Ангелы испытывают эмоции и могут страдать из-за того, что человек рядом с ними ведет себя неподобающе.
Если душа человека творила то, что нравилось Ангелу, то после смерти они вместе вернутся к Богу с чувством выполненного долга и полноценно прожитой жизни.
«Но вы знаете, что такое для Ангела годами мучиться с какой-нибудь душой человека и в результате возвращаться к Богу с пустыми руками? Только поэтому. из уважения к труду Ангела-хранителя я должен бороться, чтобы не оказаться в преисподней».
В своей книге «Слова» Паисий рассказал, как однажды оказался в тупиковой ситуации, когда даже молитвы не помогали. И тогда увидел за правым плечом Ангела. Он был похож на 12-летнего мальчика. Его лицо излучало свет. Только от одного его присутствия все тревоги и боли ушли. Это «присутствие Ангела», его энергию, Паисий назвал божественной благодатью.
Общаться с Ангелом-хранителем можно словами, но лучше поступками. Вы делаете что-то хорошее — ваш Ангел гордится вами. Чем больше любви и радости вы будете транслировать в мир, тем лучше будет чувствовать себя ваш Ангел.