Иофар Ворин — путешественник из параллельного мира

В 1851 году человек, назвавший себя Иофар Ворин, был найден блуждающим в немецкой деревне Франкфурт-на-Одере, он говорил и писал на ломаном немецком языке на неизвестных языках, которые он называл «лаксарским» и «абрамским».

Он рассказал, что прибыл из «Лаксарии» в области земного шара, называемой «Сакрия», отделенной от Европы огромным океаном. Это озадачило власти, потому что ни одно из этих мест не существовало нигде на их карте мира!

Он говорил, что его религия христианская по форме и доктрине, и что она называется испатской. Лаксария, которую он представляет, находится за много сотен миль от Европы и ее отделяет от нее огромный океан.