Иофар Ворин — путешественник из параллельного мира

В 1851 году человек, назвавший себя Иофар Ворин, был найден блуждающим в немецкой деревне Франкфурт-на-Одере, он говорил и писал на ломаном немецком языке на неизвестных языках, которые он называл «лаксарским» и «абрамским».
Он рассказал, что прибыл из «Лаксарии» в области земного шара, называемой «Сакрия», отделенной от Европы огромным океаном. Это озадачило власти, потому что ни одно из этих мест не существовало нигде на их карте мира!
Он говорил, что его религия христианская по форме и доктрине, и что она называется испатской. Лаксария, которую он представляет, находится за много сотен миль от Европы и ее отделяет от нее огромный океан.
Он утверждал, что целью его приезда в Европу было поиск давно потерянного брата; но он потерпел кораблекрушение во время путешествия. Ему показали карту мира и глобус, попросили указать место где он потерпел крушение, но он не узнал ничего знакомого ни на карте, ни на глобусе.
Он утверждал, что для своей расы он обладает значительной долей географических знаний. Пять великих частей (континентов) земли он называет Сакрия, Афлар, Астар, Ауслар и Эвплар.
Ученые из Франкфурта пришли к выводу, что этот человек не был сумасшедшим и его история считалась правдоподобной, поэтому они отправили его в Берлин для дальнейших исследований, но во время поездки его охватил своего рода истерический припадок, он выпрыгнул из экипажа и скрылся в окружающем лесу.
Несмотря на долгие и тщательные поиски человека, никаких следов найти не удалось: он, казалось, исчез так же загадочно, как и появился.
Инспектор Лябеф, которому было поручено сопровождать его в Берлин, выдвинул гипотезу о том, что этот человек мог быть «существом из другого мира» и что он вернулся оттуда, откуда пришел.