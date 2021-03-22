На Индонезию снова упал или НЛО, или метеорит

Как сообщают социальные сети Индонезии, в ночь с 16-е на 17 марта на остров Сулавеси снова упал метеорит, в Индонезии это чудо происходит уже где-то четвертый раз за месяц:

Предыдущий метеорит, наделавший много шума, упал на остров Бали 24 января, после чего были сообщения о двух, как минимум, метеоритах поменьше:

А если взять статистику по всей Южной Азии, то есть добавить к Индонезии Филиппины, Малайзию, Камбоджу и крайний север Австралии, то счет метеоритов пойдет уже на десятки. Это очень много для такого относительно небольшого района размером со Средиземное море:

И что-то необычное, похоже, происходит в небе несколько к Западу, о чем мы рассказывали в материале Загадочные порталы над Индийским океаном и над Канадой.

Такая плотность метеоритов отвергает теорию круглой Земли, поскольку метеориты не могут падать только в один квадрат – они должны распределяться как-то более или менее равномерно. Но этого не происходит, причем не только в последнее время, но и годами, десятилетиями.

Только в Индонезии есть такая славная профессия, как охотник за метеоритами. Коллеги этих господ имеются, естественно, и в других странах, но в Индонезии их очень много – коллекционеры катаются покупать небесные камни именно туда. Поэтому можно даже подумать, что над Индонезией или купол разваливается, или висит что-то наподобие летающего города “марсиан” и время от времени сбрасывает на голову туземцев каменный шлак.

Еще один вариант – какие-то аэрокосмические бои в небе над регионом, о чем мы рассказывали в материале Над Южной Азией идет война в атмосфере и в космосе? Эта версия косвенно подтверждается обилием в этом районе “тарелочек”, которые особенно концентрированно собираются вокруг вулканов.

С другой стороны, горы и вулканы – это традиционное место наблюдения НЛО, чаще всего их видят именно там. Но в Индонезии видят не только НЛО, но и какие-то штуки, которые постоянно падают с неба, что над другими базами “марсиан” происходит гораздо реже. С чем это связано мы не знаем, но можем предположить: “марсиане” не едины в своем всемирном правлении и зоны их влияния поделены на сектора, а инопланетяне, которые рулят Южной Азией живут социалистическим строем и хотят продвинуть коммунизм на всю Галактику.

В такое случае вполне понятно, почему везде НЛО как-то нормально летают, а в Индонезии падают, превращаясь в метеориты. Наверно, если хорошо поискать, то там можно найти в джунглях куски НЛО с нарисованными на них красными звездами и яйцеголовые черепа космонавтов в буденновках, так что следим за развитием событий – ждем сообщений из Сулевеси о находке бесценных космических артефактов.

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