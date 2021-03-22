Опасность астероидов: действительно ли нам грозит апокалипсис в будущем

В интернете каждый год можно увидеть новости о том, что рядом с Землей пролетит тот или иной астероид. Многие слышали о том, что астероиды представляют для Земли опасность. Пришло время разобраться, так ли это на самом деле.

Есть множество шуточных гороскопов о том, как Знаки Зодиака готовятся к концу света. Оказывается, апокалипсис — это не шутка. Он может стать вполне реальным событием. Всему виной астероиды.

Что такое астероиды

Для начала эксперты сайта dailyhoro.ru прольют свет на то, что такое астероиды. Многие думают, что это просто огромный кусок камня. Они правы лишь отчасти, потому что астероиды бывают металлическими, силикатными и углеродными.