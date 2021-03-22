Марсиане готовят планету к перезагрузке?

Путешественник из США сделал удивительную фотографию гигантской молнии, поражающей склон горы. Фото было сделано Филом Гарсиа во время прогулки со своими друзьями в Пекосе, штат Нью-Мексико.

28-летний Гарсия, который работает на горнолыжном курорте в Санта-Фе, сумел сделать только один снимок пурпурного разряда, случившегося в плохую погоду. Он был настолько огромен, что уничтожил дерево, оставив только его ствол.

«Мы гуляли по проселочным тропам, когда увидели, как сильная молния ударила прямо перед этим. Тогда я сразу достал камеру и мне удалось снять следующий удар. Звук был диким, а энергии выделилось так много, что мы ощутили её физически».

«Удар разнес дерево на миллион частей. Всё, что там осталось – это обугленный ствол. Он дымил и тлел. Я был всего в 400 ярдах от места удара и у меня в ушах звенело около пяти часов после этого», – пишет у себя в Facebook Гарсиа.

Гарсия сделал снимок в июне прошлого года, но только что опубликовал его в группе сообщества Нью-Мексико на Facebook. Он назвал взрыв «оглушительным» и сказал, что фотография была сочетанием «чистой удачи и правильного момента».

Комментарий: Сказать, что молния была немного необычной – это не сказать ничего, такие молнии бывают, может быть, только где-то в атмосфере Юпитера. Но теперь, как видим, они уже есть и на Земле.

А это марсианская радуга, только снятая не на Марсе, а в Аризоне:

Пытаясь объяснить чудо, светлые адепты говорят, что это частицы железа в атмосфере, но мы думаем, что адептам нужно мыслить шире и смелее, говоря, что это “песок из Сахары”. Это же очевидно, неправда ли?

А это Мексика, 14 марта:

Чили, 8 марта:

Портленд, “тарелочка” висит слева по трассе:

В общем, с миром происходят какие-то очень необычные вещи и, судя по обилию в атмосфере каких-то непонятных светящихся объектов эти вещи, скорее всего, искусственные – в местной “Матрице” что-то меняют. Возможно, речь даже идет о скорой полной перезагрузке. В таком случае разного рода “трубные звуки”, идущие откуда-то с неба и пугающие юзеров – это что-то вроде звуков перезагрузки Windows. Возможно даже, Апокалипсис с этих звуков начнется и ими же закончится, так что следим за развитием событий.

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