Они давно среди нас — не забывайте оглядываться

Безусловно, шаг, сделанный нашей (тогда еще общей) наукой в освоении космоса, был грандиозным. Но спустя десятилетия мысли о том, что рейсы на Луну станут регулярными, а на Марсе зацветут сады, перешли в область несбывшихся желаний. А ведь помечтать, пофантазировать, что же находится за пределами нашей галактики, всегда хотелось.

Не удивительно, что спустя полвека 8% жителей Украины не знают имени первого космонавта, а 5% считают, что первыми в космос человека запустили американцы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Research and Branding Group. Больше половины жителей Украины (54%) верят в существование других форм жизни в космосе, а в существование разумных форм жизни – 46%.

Приблизительно на то же время, когда был осуществлен первый полет в космос, приходятся и первые «официальные» сведения о встречах с инопланетными существами. Самой знаменитой «похищенной инопланетянами» женщиной стала ныне уже покойная Бетти Хилл, которая утверждала, что ее с мужем Барни 19 сентября 1961 года похитили пришельцы на пути домой из Канады. Три года спустя под гипнозом она вспомнила целый ряд подробностей пребывания на космическом корабле и даже смогла нарисовать карту звездного неба, каким его видят инопланетяне. Именно рисунок звездной карты и стал основным доказательством для тех, кто считает, что Хилл говорила правду.

Картой Бетти Хилл заинтересовалась астроном-любитель Марджори Фиш. Фиш исходила из того, что если в карте, нарисованной Бетти, есть хоть какая-то доля истины, то она должна отражать участок звездного неба, наблюдаемого в такой плоскости, как он виден из той звездной системы, откуда прилетел «корабль». Проделав гигантскую аналитическую работу, Фиш нашла этот участок неба.

Профессиональные астрономы оценили работу Фиш очень высоко. Профессор университета штата Огайо Уолтер Митчел взялся ее проверить. Он заложил в компьютер положение сотен ближайших к нам звезд и составил программу, моделирующую звездное небо таким, как его видят с созвездия Дзета Ретикули (откуда были инопланетяне) по направлению к Солнцу. Что поразительно, карта почти точно совпала с рисунком Хилл.

Это не первое и далеко не последнее «свидание» с инопланетянами и их кораблями –НЛО. Периодически в печати, особенно в зарубежной, публиковались сенсационные подробности встреч с неземными существами, то похищающими людей, то разбившимися в своем корабле.

Небезынтересный случай был описан приблизительно в то же время, что и загадка с Бетти Хилл. История эта началась летом 1962 года, когда на страницах немецкого журнала «Das Vegetarishe Universum» («Вегетарианская Вселенная») появилась анонимная заметка о находке в 1937-1938 годах в горах на границе Тибета с Китаем странных табличек с письменами. Табличек было 716, и напоминали они граммофонные диски диаметром около 30 сантиметров и толщиной 8 миллиметров (отверстие в центре и двойная спиральная бороздка с мелкими иероглифами, идущая к внешнему краю), вырезанные из твердого гранита. Заметка прошла относительно незамеченной, но затем ее перепечатали еще несколько изданий.

На рубеже 1937 и 1938 годов на хребте Байан-Кара-Ула, в провинции Цинхай на границе Тибета и Китая, группа археологов под руководством Ши Пу-Тая исследовала труднопроходимый район. Внезапно перед ними открылась скальная стена, в которой, словно соты гигантского улья, чернели выбитые ниши. Оказалось, что ниши общим числом 716 были местами захоронений.

Останки захороненных существ озадачили ученых. Скелеты были около 130 сантиметров в длину, имели непропорционально большие черепа и тонкие конечности. Археологи не смогли обнаружить на стенах склепов ни единой надписи или эпитафии, лишь странные каменные диски с непонятными иероглифами. Во времена культурной революции в Китае необычные скелеты исчезли, а из 716 дисков почти все были уничтожены или потеряны. Однако в запасниках нескольких музеев чудом сохранились единичные экземпляры артефактов из Байан-Кара-Ула.

После того, как диски исследовали на осциллографе, был выявлен удивительный ритм колебаний, словно они когда-то «заряжались» или каким-то образом служили проводником электричества. В 1962 году профессор Пекинской Академии наук Цум Ум Нуй сделал частичный перевод иероглифов с каменных дисков. На публикацию профессора немедленно наложили запрет, и не удивительно: согласно расшифрованным иероглифам, в горах Байан-Кара-Ула 12 тысяч лет назад разбился инопланетный космический корабль!

За последующие десятилетия были опубликованы статьи, которые и подтверждали результаты исследования, и опровергали. Более того, сами диски куда-то исчезли.

Новый виток этой истории начался в 1974 году. Австрийский журналист Петер Красса о загадке дисков упоминал в своей книге «Когда пришли желтые боги». И однажды в кулуарах очередной конференции, посвященной «пришельцам», к нему подошел незнакомый человек средних лет. Он представился как Эрнст Вегерер, инженер. По его словам, в 1974 году он с женой побывал в Китае и видел что-то вроде пресловутых «дисков Баян-Кара-Ула». Ему даже удалось сфотографировать уникальную находку, но то, как и откуда в китайский музей попали диски, ему не удалось выяснить.

В марте 1994 года Петер Красса снова посетил Китай и музей Баньпо, но ничего похожего на диски, заснятые двадцать лет назад инженером Вегерером, он не увидел. Но, как бы китайцы ни старались замолчать историю о дисках, в архивах сведения о них все же сохранились. Как, впрочем, и в фольклоре. В местных легендах и преданиях сохранились упоминания о желтокожих карликах, или гномах, спустившихся с небес и отличавшихся необычайно отталкивающей внешностью. За ними охотились «люди на быстрых конях», похожие по описанию на монголов. Они убили множество желтокожих карликов, но кое-кто из их племени выжил. Английские архивы содержат упоминание о докторе Кэриле Робин-Эвансе, побывавшем в 1947 году в горах Байан-Кара-Ула. Робин-Эванс разыскал там племя, представители которого именовали себя дзопа – так ученый транскрибировал это название. Люди этого племени были не выше 120 сантиметров и жили в затерянной долине, практически не имея контакта с внешним миром. Самым интересным открытием ученого оказалась легенда о происхождении дзопа. По словам низкорослых обитателей гор, их предки прилетели на Землю со звезды Сириус. Улететь назад предки дзопа не смогли и навсегда остались в горах Байан-Кара-Ула.

На исходе 1995 года агентство «Ассошиэйтед Пресс» сообщило, что в китайской провинции Сычуань (граничащей с Тибетом) обнаружено неизвестное доселе племя, насчитывающее около 120 человек. Самая заметная особенность членов племени – исключительно маленький рост. Он не превышает 1 метра 15 сантиметров. Неужто потомки тех самых «дзопа»? Впрочем, в 1997 году китайские этнологи объявили причиной необычного облика «потомков» воздействие повышенной концентрации ртути в местных источниках…

А вот украинские ученые пошли дальше – они классифицировали инопланетян. Так, на основании многолетних исследований директор Харьковского планетария Галина Железняк выделяет 10 самых распространенных типов пришельцев (хотя данная информация больше походит на первоапрельский розыгрыш. – Авт.).

Не опасные для человека собиратели информации: «космические карлики» – небольшие существа с сероватой кожей и с черными бездонными глазами, часто безносые; «люди в черном» – очень похожи на людей. Также есть «нордические красавицы» – внешне напоминают симпатичных женщин. Как правило, ведут себя благожелательно; «инсектоиды» – представители примитивной группы, внешне похожи на насекомых больших размеров; «биоандроиды» – это роботы-исследователи нашей планеты.

А вот серьезные проблемы человеку могут доставить: «рептилоиды» – внешне похожи на ящериц; «серые» – похожи на «космических карликов», но значительно больше по размерам.

Первые два типа относятся к наиболее агрессивным: «остроухие» – тоже недружественные существа размерами от одного до четырех метров, во многом похожи на человека, отличительная черта – характерные уши; «трубчатоносые» – почти человеческий вид, но с закрученным в трубочку носом, по форме напоминающим улитку, и «гуманоиды кровососущие» – очень маленькие, насекомообразные существа.

Так что не забывайте оглядываться по сторонам – инопланетяне среди нас!

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