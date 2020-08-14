На Солнце проступают гигантские цифры. В NASA готовятся к худшему и начинают молиться.

11 августа 2020 года, просматривая изображения Солнца на SOHO NASA я нашел на Солнце гигантскую цифру 2. Сначала я почти проигнорировал это, поскольку поверить в подобное невозможно:

Однако, на всякий случай я посмотрел сайт ANGELNUBMER.ORG, где говорится, что число 2 обычно ассоциируется с гармонией, балансом, вниманием и любовью. Когда это число приходит к вам, это означает, что вы должны больше доверять своим ангелам. Вы должны верить в энергии, существующие во Вселенной, которые помогут вам лучше понять многие вещи в вашей жизни.

В этом, очевидно, и есть смысл – инопланетяне пытаются послать послание гармонии, баланса, внимания и любви всем в нашей солнечной системе.

Скотт К. Уоринг – Тайвань

От снимков, предоставленных веб-камерой NASA EIT 171, SOHO глаза действительно лезут на лоб: такого не может быть потому, что такого не может быть никогда. Тем не менее это есть и это нужно как-то объяснить.

Первое объяснение предполагает, что “глобусы солнца” над куполом Плоской Земли у “марсиан” как-то промаркированы. Поэтому, либо поверхность Солнца от времени как-то затерлась и выгорела, вследствие чего надпись и проявилась, либо это притащили новый глобус и забыли снять бирку.

Вторая возможная версия, предполагает, что на Солнце сидят иллюминаты и как-то сигналят своим. Поэтому, очевидно, скоро на Солнце появится цифра 3, потом 9, потом 911. Когда сообщение будет передано полностью это станет сигналом к каким-то мировым событиям.

Третий вариант – на Солнце включили таймер с обратным отсчетом. Скоро там появится 1, потом 0, потом Солнце долбанет.

Четвертый вариант – начались глюки в Матрице и скоро все будет как-то так:

Пятый вариант: спутник NASA сфотографировал отражение люстры в окне.

Вот такие пока приходят в голову версии. Однако, если рассуждать серьезно, то цифры, которые мы знаем как арабские, и даже некоторые буквы некоторых алфавитов появились не просто так – они что-то обозначают, как бы наглядно иллюстрируют. Поэтому цифра 2, очевидно, несет в себе какой-то скрытый смысл, связанный с формированием магнитных полей и версия Скотта довольно близка к истине. Хотя, конечно, может быть и таймер, и начало глюков Матрице, так что следим за развитием событий.

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