После клинической смерти человек попал за горизонт событий

У человека, пережившего клиническую смерть, было очень странное и пугающее видение. В нём, по его словам, он встретил безликую женщину, словно окутанную «черной дырой».

Переживания, которые люди испытывают в ходе клинической смерти и сопровождающие их визуализации всегда довольно однообразны. Иногда, конечно, видения бывают довольно странные, ставящие в тупик не только нейрофизиологов, но и служителей церкви. Однако, мужчина по имени Петр, похоже, пережил самое странное из всего возможного.

Петр утонул, что привело его в состояние клинической смерти, из которой усилиями врачей его вернули. Обычно в конце тоннеля люди видят очень яркий свет, которого не бывает в реальной жизни. Но Петр света не видел. О своем посмертном опыте Петр говорит:

Я принимал ванну и случайно заснул, перевернулся лицом вниз и захлебнулся. И только этот момент я и запомнил, когда какой-то сон сменился ощущением не передаваемой словами как бы мерцающей темноты.

Время вокруг как будто остановилось: казалось, что все происходит сразу одновременно. Время вообще как-то потеряло смысл.

Потом я увидел в темноте женщину – я это помню отчетливо. Она была одета в черную мантию, но я не могу уверенно сказать. Я помню, что видел больше темноты, чем света от мантии. Женщина словно была окутана «тёмной пустотой». И что больше всего меня напугало – у неё не было лица.

У нее были светло-каштановые волосы, такого же цвета, как карамель или арахисовое масло. Но лица не было.

В общем, посмертный опыт у этого Петра был не очень длинный, но весьма странный – странный настолько, что эксперты-мозгоправы стали раздвигать перед журналистами пальцы и на перебой рассказывать свое бесценное мнение. Попы, очевидно, тихо шептались и молчали в тряпочку – их цитат Express не приводит. А между тем история очень странная.

В первую очередь она странная потому, что посмертные переживания у людей как-то сильно изменились. Раньше все рассказывали про “полет по трубе” и практически одно и то же, однако последние годы люди видят вообще нечто невообразимое, похожее на сны наркомана.

Еще один необычный момент – это изменения, которые произошли с этим Петром. Так, по его словам, он никогда не отличался особыми экстрасенсорными способностями, был как все, а после клинической смерти он стал видеть будущее на очень короткое время – приблизительно как в фильме “Пророк”, но, естественно, не в таких детальных подробностях.

Но самое главное, конечно, этот тот факт, что обычный загробный свет у многих стал сменяться темнотой. Причем, когда Петра расспрашивали, он не ассоциировал эту темноту с какими-то адами. Наоборот, ему там было очень комфортно и спокойно. Единственное, что его тревожило – несоответствие собственного опыта с тем, что говорят о загробной жизни попы и побывавшие на том свете другие люди.

И если бы отличия были только от рассказов попов – можно было бы думать, что просто попы ничего не знают. Но как раз в том и проблема – раньше люди видели в основном то, о чем говорит церковь, а сейчас всё стало какое-то иное. Похоже, рай действительно или переехал, или переезжает. Или вообще, на полных парах сейчас мчится к Земле, так что следим за развитием событий.

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