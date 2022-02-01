Он хотел спасти весь мир от голода «Когда и если Россия очнется, придет в себя, нам придётся сделать страшную работу, срезая огромную коросту негодяев облепивших её тело. Растлеваемые преступной властью и соблазнённые безнаказанностью, люди вскрыли свои самые черные вены, превращаясь в чудовищ. Прекратить эту деселлекцию предстоит нашим детям, внукам и правнукам. Иного пути нет, или сгинет Россия вовек»В августе 1940 года, чекисты ловили в степях на львовщине человека, который хотел спасти от голода весь мир!Николай Иванович Вавилов!Как создавался генетический банк растений Вавилова —Чтобы представить это посмотрите список стран которые пешком прошел Вавилов — расположенные хронологически по годам — где собирал образцы Николай Иванович!Караванные и пешие маршруты только в одной экспедиции 1926 -27 годов составили около 2 тысяч км. Семенной материал, собранный Вавиловым, исчислялся тысячами образцов!Вавилов обладал незаурядным физическим здоровьем, был вынослив, например, в голодных пустынных переходах мог неделю питаться саранчой. Впервые боль в сердце Вавилов испытал получив в переходе укус скорпиона!Николай Иванович обладал феноменальной памятью, знал все европейские языки. Его скорочтение на разных языках вошло в легенду о том, кто быстрее читал — он или Ленин.В Боливии, оказавшись без средств, во время революции полыхнувшей в стране, Вавилов стал вести лекции и тем прокормил себя и спас собранные коллекции. Вавилов говорил в каждой стране с крестьянами на их языке.Сегодня семенной банк Вавилова самый дорогой объект в мире — дороже всех вместе взятых 10 корпораций мира = 8 триллионов долларов по оценкам генетического банка Ротшильдов!• #1. Saudi Aramco. $1 685 млрд.• #2. Microsoft. $1 359 млрд.• #3. Apple inc. $1 286 млрд.• #4. Amazon Inc. $1 233 млрд.• #5. Alphabet Inc. $919 млрд.• #6. Facebook. $584 млрд.• #7. Alibaba Group. $545 млрд.• #8. Tencent. $510 млрд.В 1916 году Вавилов спас от массового заболевания солдат русской армии в Персии. Он выяснил причину заболевания, указав на то, что в местную муку попадают частицы семян плевела опьяняющего (Lolium temulentum), а с ним гриб Stromatinia temulenta, который вырабатывает алкалоид темулин — вещество, способное вызвать серьёзное отравление с возможным летальным исходом.1921-22 г Вавилов посетил Англию, Францию, Германию, Голландию, Швецию и Данию, встречаясь в них с известными генетиками и селекционерамиС 1924 по 1927 год был проведён ряд внутрисоюзных и зарубежных экспедиций — Афганистан, Средиземноморье, Африка,В 1925 году последовали экспедиции в Хивинский оазис и другие сельскохозяйственные районы Узбекистана.В 1926—1927 годах Вавилов совершил экспедицию по странам Средиземноморья. Исследовательские работы им были проведены в Алжире, Тунисе, Марокко, Ливане, Сирии, Палестине, Трансиордании, Греции, Италии, Сицилии, Сардинии, Крите, Кипре, южной части Франции, Испании, Португалии, затем во Французском Сомали, Абиссинии и Эритрее. На обратном пути Вавилов ознакомился с земледелием в горных районах Вюртемберга (Германия).В 1929 году Вавилов с целью изучения особенностей сельского хозяйства совершил экспедиции в страны Восточной Азии: вместе с М. Г. Поповым — в северо-западную часть Китая — Синьцзян, а в одиночку — в Японию, на Тайвань и в Корею.В 1930 году организовал II Международный конгресс почвоведов в Москве, участвовал (по приглашению Корнеллского университета, США) в Международной конференции по сельскохозяйственной экономике, а после неё совершил экспедицию по американскому континенту: он объехал все южные штаты США от Калифорнии до Флориды, пересёк двумя маршрутами горные и равнинные районы Мексики, Гватемалу.В 1932 году Вавилова избрали вице-президентом VI Международного конгресса по генетике, проведённого в Итаке. На нём была представлена коллекция ВИРа, собранная во время последней американской экспедиции. После конгресса он объехал ряд провинций Канады и затем полгода обследовал земледельческие районы стран Центральной и Южной Америки: Сальвадора, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы, Перу, Боливии, Чили, Аргентины, Уругвая, Бразилии, Тринидада, Кубы, Пуэрто-Рико и других, всего — 17 стран.6 августа 1940 чекисты арестовали Николая Ивановича!Мир понес невероятную потерю — гений давинчиевского размаха был запытан узколобыми злобными рептилиями с одной извилиной.Следствие в отношении Вавилова продолжалось 11 месяцев.За время следствия его вызывали на допрос около 400 раз, общее время допросов составило 1700 часов. Следствие вели сотрудники НКВД СССР А. Хват и С. Албогачиев. Во время допросов Вавилов подвергался пыткам.9 июля 1941 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Вавилова к расстрелу по статьям 58-1а, 58-7, 58-9, 58-11 УК РСФСР. 9 июля 1941 года Вавилов обратился с ходатайством в Президиум Верховного Совета СССР о помиловании. 26 июля 1941 это ходатайство было отклонено.Сталин, боясь осуждения мирового сообщества, отменил расстрел и одобрил срок в 20 лет Вавилову — человеку 55-и лет! Говорят, на Ялтинской конференции Уинстон Черчилль спросил у Сталина о судьбе Вавилова, на что усатый негодяй ответил — что у нас много видных ученых и он не может помнить всех…В саратовской тюрьме Вавилов содержался сначала в карцере-одиночке, а затем его перевели в камеру, где сидели академик И. К. Луппол и инженер-лесотехник И. Ф. Филатов. Всего в камере смертников (подвале) он провёл около года, за это время её обитателей ни разу не вывели на прогулку.Вавилов умер в 7 часов утра 26 января 1943 года от дистрофии и остановки сердца… О его смерти и жизни благодарная родина умалчивала, стирая память о его величайших делах вплоть до начала «перестройки».Родина…Наступит деньи ты предашь меня,помимо волиопуская руки,на дне зрачкаразбившегося днядрожа запиской –Извини за муки,за воровство,камлание души,за треугольникбезответных писем,прости за жертву,без вести, в глуши,так безнадежновзятую для выси…Николай Иванович Вавилов — у карты с центрами происхождения культурных растений (по Н.И. Вавилову) 1930е годы)Юрий МетелкинАлександр БоринИсточник