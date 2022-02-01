Кремниевые деревья-гиганты росли и на Марсе. Это гигантское кремниевое дерево или последний экземпляр Энта – представителя расы великанов эльфийского Средиземья?Не позволяйте последним снимкам марсианской поверхности ввести вас в заблуждение — концентрические кольца, круглая форма и как бы деревянные края на фотографии, сделанной ExoMars Trace Gas Orbiter, или TGO, на самом деле представляют собой кратер на поверхности Красной планеты, который ученые изучают с большим увлечением.https://twitter.com/ESA_TGO/status/1487032299044716548Официальный аккаунт TGO в Твиттере опубликовал фотографию вчера утром и сообщил, что она была сделана еще в 2021 году, говорится в сообщении Европейского космического агентства.«Эту особенность можно легко принять за пень с характерными концентрическими кольцами», — пояснили в ЕКА. «На самом деле это впечатляющий вид с высоты птичьего полета на богатый льдом ударный кратер на Марсе. Кольца деревьев дают снимки климата Земли в прошлом, и, хотя они сформированы совершенно по-другому, узоры внутри этого кратера также раскрывают детали истории Красной планеты».Заядлые любители космоса развлекались, высказывая свои фантазии о кратере. «В центре кратера есть силуэт тиранозавра», — прокомментировал один из пользователей, прикрепив очаровательную нарисованную от руки фотографию динозавра, которого он изобразил. Излишне, конечно, говорить, что это каменный кратер, а не дерево, но фанаты и скептики саркастически высмеяли открытие.Комментарий : Сарказм скептиков чудо-открытия совершенно понятен, разве что мы бы на их месте поискали на фото не тиранозавра, а шагающий экскаватор, например:Версия какой-то кремниевой формы жизни так же вполне реальна, поскольку на Земле полно не менее странных горных образований:Тем не менее, официалы приказали считать это кратером, хотя в природе таких кратеров не бывает. Но, как скажут, так и будем считать – хоть кратер, хоть воронка от снаряда. Хотя и более простая версия тоже не исключена. С началом развития компьютерной графики появилось много программ, генерирующих ландшафты. Принцип работы там не сложный – прогонка какого-нибудь произвольного фрактала через ноды, подобно тому как это получается с текстурами. В результате получается как-то так:Поэтому можно думать, что, либо несчастные марсиане, как и мы, живут в Матрице, либо в NASA уже настолько задолбались с фотошопами круглой Земли, что перешли на Mojo и лепят там круглый Марс. Надеемся, что рано или поздно правда все-таки прояснится, так что следим за развитием событий. Источник