Над Техасом снова заснят огромный кубический НЛО.

Кубические НЛО появлялись в поле зрения уфологов совсем не один раз, однако в Техасе это было почаще, сейчас речь идет где-то о третьем или четвертом инциденте на нашей памяти. При этом накануне в пригороде Далласа два, как минимум человека сняли вот такую странную штуку:
Не знаем, чем привлекают зеленых человечков именно США. Раньше это списывали на высокий уровень жизни американцев – он позволял буквально каждому покупать фотоаппараты и кинокамеры, а самым отчаянным фанатам темы – так и вообще нигде не работать, а сидеть сутками на пролет под забором Зоны 51. В славном СССР за такое кощунство посадили бы за тунеядство, поэтому в СССР уфологии не было, как не было секса и еще очень много чего.
А в США уфология была и началась она там в Скалистых горах, где впервые были сфотографированы объекты, которые мы сегодня называем “летающие тарелки”. И на днях эти Скалистые горы снова отметились, где из одного из вулканов в 333-й раз вылетело что-то непонятное и было случайно поймано на камеру сидевшим под горой профессиональным фотографом: