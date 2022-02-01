Над Техасом снова заснят огромный кубический НЛО.

Как сообщает сегодня ufosightingshotspot.blogspot.com, в районе 27 января 2022-го года мотоциклист на одной из трасс в Техасе столкнулся с необычным, но вместе с тем уже довольно обыденным явлением – огромным летающим кубом, прячущимся в облаках:

Кубические НЛО появлялись в поле зрения уфологов совсем не один раз, однако в Техасе это было почаще, сейчас речь идет где-то о третьем или четвертом инциденте на нашей памяти. При этом накануне в пригороде Далласа два, как минимум человека сняли вот такую странную штуку:

Un mundo nos vigila 🛸 #UFO #ovni



Sucedió en Oak Cliff Texas hace unos días.pic.twitter.com/8ziQEENNEw — צ'ארלס (@lx_carlos_xl) January 29, 2022

Не знаем, чем привлекают зеленых человечков именно США. Раньше это списывали на высокий уровень жизни американцев – он позволял буквально каждому покупать фотоаппараты и кинокамеры, а самым отчаянным фанатам темы – так и вообще нигде не работать, а сидеть сутками на пролет под забором Зоны 51. В славном СССР за такое кощунство посадили бы за тунеядство, поэтому в СССР уфологии не было, как не было секса и еще очень много чего.