Над Техасом снова заснят огромный кубический НЛО.

Как сообщает сегодня ufosightingshotspot.blogspot.com, в районе 27 января 2022-го года мотоциклист на одной из трасс в Техасе столкнулся с необычным,  но вместе с тем уже довольно обыденным явлением – огромным летающим кубом, прячущимся в облаках:

Кубические НЛО появлялись в поле зрения уфологов совсем не один раз, однако в Техасе это было почаще, сейчас речь идет где-то о третьем или четвертом инциденте на нашей памяти. При этом накануне в пригороде Далласа два, как минимум человека сняли вот такую странную штуку:

Не знаем, чем привлекают зеленых человечков именно США. Раньше это списывали на высокий уровень жизни американцев – он позволял буквально каждому покупать фотоаппараты и кинокамеры, а самым отчаянным фанатам темы – так и вообще нигде не работать, а сидеть сутками на пролет под забором Зоны 51.  В славном СССР за такое кощунство посадили бы за тунеядство, поэтому в СССР уфологии не было, как не было секса и еще очень много чего.  

А в США уфология была и началась она там в Скалистых горах, где впервые были сфотографированы объекты, которые мы сегодня называем “летающие тарелки”. И на днях эти Скалистые горы снова отметились, где из одного из вулканов в 333-й раз вылетело что-то непонятное и было случайно поймано на камеру сидевшим под горой профессиональным фотографом:

По мере развития цивилизации и роста уровня жизни даже в таких странах как Индия и Китай, где в середине прошлого века людям жилось совсем туго, фотоаппараты стали покупать даже крестьяне, а заодно и разговаривать через эти фотоаппараты по телефону. Как следствие кадры с НЛО полетели уже не только из Америки, но и со всего мира. Но все равно в США наблюдений почему-то больше:
Это видео было снято в штате Коннектикут в середине января. В кадр попала “светящаяся  сфера”, каких в последнее время наблюдают много. И что самое интересное – объект сопровождают два вертолета Black Hawk.
Обычно, когда речь идет о подобных огнях скептики говорят про “китайские шарики” и беспилотники. Но здесь мы видим, что “китайский шарик” светит прямо как луна, в то время как бортовые огни вертолетов рядом с ним похожи на тусклых светлячков. 
Самым сильным источником света на самолетах обычно является посадочная фара на передней стойке шасси:

Издалека она светится как Венера, но даже когда самолет подлетает совсем близко света немного и он ограничен только областью подсветки, мощность лампы там порядка сотни ватт. А в случае с объектом, который сопровождали вертолеты источник света очень мощный, как прожекторы на стадионе. Ни один генератор, который летательный аппарат может таскать на борту, столько света не даст. 
Так же обращает на себя внимание официальное сопровождение “тарелочки” вертолетчиками. Это, конечно, лишнее доказательство сотрудничества Пентагона с инопланетянами, но речь не о том. Более интересные вопрос представляет собой причина сопровождения. На поломанный пепелац этот шарик не сильно похож, летит вроде сам, поэтому возникает мысль о каком-то эскорте какого-то начальника. Но начальника над человеками или начальника марсиан? 
 Полагаем, что марсианскому начальнику этот эскорт без надобности. Это как если бы Председатель Объединённого комитета начальников штабов поехал в Африку на смотр военной базы и потребовал себе эскорт местных вождей в пальмовых юбках и с копьями. А вот если бы на эту базу пригласили местного вождя, то эскорт ему непременно придали бы – тех самых парней в юбках из травы и с бивнями в ноздрях. В знак уважения традициям местных племен и чтобы великий вождь чувствовал себя среди в морпехов в безопасности. 
Вот приблизительно такая же ситуация была, видимо,  и в Коннектикуте – к марсианам катали какого-то большого американского начальника и показывали ему космические чудеса. А потом доставили, как Моисея, обратно в вигвам, вручив ему мешок каменных скрижалей с распоряжениями на ближайшую перспективу. И сейчас эти распоряжения все кинутся выполнять, особенно те верховные лидеры, которых к марсианам на борт никогда ни разу не пригласили, так что следим за развитием событий. 

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