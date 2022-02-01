Притча писателя и проповедника Йоханнеса Паули из книги «Scherz und Ernst» («В шутку и всерьез»). Датирована 1506 годом Один купец ехал во Франкфурт на ярмарку и по дороге, на улице одного из поселков, потерял кошелек, в котором было 800 гульденов. Значительная сумма по тем временам. Лошадь тогда стоила 40 гульденов.Поэтому потеря денег, за которые можно было приобрести 20 лошадей, это, сами понимаете, досадная потеря.Шел по той дороге местный плотник и нашел тяжеленький кошелек. Принес его домой. Никому о нем не сказал, а спрятал в ожидании появления хозяина утраченного кошелька – придется же отдавать. А если не согласится – то другое дело. Но при любых обстоятельствах нужно подождать…В ближайшее воскресенье священник объявил в церкви, что потеряно 800 гульденов и тому, кто их найдет и вернет, выплатят 100 гульденов вознаграждения. Честный плотник принес деньги пастору.Тот попросил, чтобы пришел купец. Торговец прибыл. Взял кошелек. Перечислил деньги и дал плотнику не обещанных 100 гульденов, а всего лишь 5, и сопровождал это очень обидными словами: «А сто гульденов ты взял без разрешения сам, потому что в кошельке было 900 гульденов!».Таким бесчестным образом жадный торгаш решил схитрить и сэкономить.Плотник, разумеется, возмутился, что его обвиняют в воровстве и заявил:«Я ни одного гульдена не взял, не то чтобы сотню. Я человек верующий».Священник подтвердил, что плотник, действительно, порядочный и глубоко верующий человек, соблюдающий заповеди Божьи, и поэтому он не мог взять эту сотню гульденов. Но алчный купец настаивал на своем.Спорили они долго, и тогда священник отвел и плотника, и купца в суд города Франкфурта. Дело рассматривалось несколько дней и стало для горожан предметом многочисленных кривотолков. Поэтому в день заседания суда и оглашение приговора здание суда было переполнено. Всех интересовало, чем завершится денежный спор.Судья сначала спросил купца: «Ты можешь поклясться, что потерял именно 900 гульденов?».Купец даже глазом не моргнул, положил руку на Библию и поклялся. В то время присяга на Библии, это было, ну, очень серьезное дело.Затем судья обратился к плотнику: «А ты можешь поклясться, что нашел 800 гульденов?»Честный мастер спокойно положил руку на Библию и тоже поклялся.После этого судья объявил свое решение: «Дело очевидно. Кошелек, найденный плотником не принадлежит купцу, потому что он потерял 900 гульденов. Поэтому кошелек и 800 гульденов передаются плотнику и он может распоряжаться деньгами по своему усмотрению. Купцу же предстоит продолжить поиск своего кошелька, в котором было 900 гульденов!».Так купец лишился денег и по случаю честного имени. Приговор судьи оказался мудрым и справедливым, потому что жадность и зло наказали себя само.Источник