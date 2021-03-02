В 1922 году в университете Торонто ученые отправились в больничную палату с диабетическими детьми, большинства из которых были в коме и умирали от диабетического кетоацидоза.

Это известно как один из самых невероятных моментов медицины.

Представьте себе комнату, полную родителей, сидящих у кровати в ожидании неизбежной смерти их ребенка. Ученые переходили от кровати к кровати и вводили детям новый очищенный экстракт- инсулин.