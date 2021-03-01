7 глупых и отвратительных вещей, которые делают бедные, а богатые — нет

Можно писать долго и нудно о том, почему одни люди — богатые, а другие — нет, но не будем ходить вокруг да около. Вот 7 вещей, которые делают бедные, а богатые — нет.

Сколько часов в день вы проводите перед телевизором? А теперь постарайтесь вспомнить, когда в последний раз читали книгу? Сколько книг вы читаете в год? Если ответы на эти вопросы — печальные, то, возможно, пришла пора поменять свои привычки.

Фильмы и сериалы — это неплохо, но пищи для ума, как правило, дают немного. Составьте список того, что хотите прочитать в ближайшие полгода, и читайте — это не менее увлекательно, а главное — полезно.

2. Бедным людям платят за отработанные часы, а богатым — за результат.

Допустим, вы работаете в KFC. Вы можете быть лучшим уборщиком столов на планете, но какую уникальную ценность вы приносите в KFC, что такого особенного делаете, что не сможет любой другой? Вам платят за отработанные часы, а вот богатым людям — за результат. А сколько времени они провели на работе (или не провели) — никого не интересует. Они делают то, что любой другой не сможет.

Или такой пример. Допустим, я годами работал над каким-то продуктом. Создавал его, усовершенствовал, потратил годы на то, чтобы сделать что-то невероятное, но… Его «выбрасывают» на рынок, а продукт — никто не покупает. Естественно, что я не получаю ни копейки.

Угадайте, что? Правильно: миру абсолютно всё равно, сколько я трудился, столько потратил времени, крови, пота и слёз, как переживал и рисковал!

Рынку нужны не сантименты и слова, а результат. Вот почему выдающимся спортсменам не платят в зависимости от того, сколько часов они тренируются или сколько времени потратили на то, чтобы достичь определённого уровня. Им платят — за реальные результаты и победы.

Оплата зависит от того, насколько хорошо вы справляетесь с работой, то есть от производительности труда.

3. Бедные люди винят других в своих несчастьях, богатые — берут ответственность за неудачи на себя.

У бедных всегда виноват кто-то другой: экономика, правительство, босс, работа, город, сосед или друзья. Всегда — кто-то другой, но никак не они.

Богатые люди так никогда не мыслят. Они берут на себя ответственность за собственную жизнь. Они понимают, что, если всё плохо и так продолжается довольно долго, значит — что-то делают неправильно или недостаточно хорошо. И никто, кроме них, в этом не виноват.

Знаете, какой бонус вы получаете, когда берёте на себя ответственность? Вы получаете власть, способность меняться, способность делать что-то новое и качественное.

Помните, что изменить других людей практически невозможно, но вы всегда можете изменить себя.

Знаю, вы сейчас можете набросать мне миллион оправданий, почему не можете сделать то или другое. Но позвольте остановить вас и вежливо сказать: «Просто сделайте это! Вы ведь не умрёте, просто попытавшись, верно?»

4. Бедные люди фокусируются на сбережениях, а богатые — на инвестициях.

Вы, наверное, не раз слышали советы экспертов по финансам о том, что, дескать, утром можно выпить чашку зелёного чая вместо дорогого кофе, и съесть бублик, а не дорогой сыр камамбер — ради экономии. Таким образом вы сможете сэкономить несколько монет и отложить на чёрный день.

Не летайте бизнес-классом, никогда не покупайте ничего качественного для себя или близких, не заказывайте десерт или закуску в ресторане, — это также позволит сэкономить немного денег.

Но вот в чём загвоздка: «Сэкономленная копейка — это всё ещё маленькая глупая копейка!»

Поверьте, вы не разбогатеете, пытаясь сэкономить несколько гривен/рублей/долларов. Бедность не связана с тем, что не откладываете, проблема в другом: вам нужно больше зарабатывать, чтобы можно было инвестировать.

5. Бедные люди всё знают, а богатые постоянно учатся.

Бедные люди, как правило, очень самоуверенны. Они часто ведут себя, как профессиональные эксперты в любой области, — будь то политика, спорт, люди, которых они даже не знают, общество или правительство.

Буквально всё вокруг вызывает у них отрицание и негатив. Вместо того, чтобы объективно оценить свои знания и учиться, они упрямо считают, что «всё знают».

Богатые люди учатся всю свою жизнь. Они спрашивают, слушают, читают книги, ходят на лекции. Они никогда не жалеют денег на образовательные курсы, потому что уверены, что это — самая лучшая инвестиция.

В отличие от бедных, они высказывают своё мнение только по тем вопросам, в которых действительно разбираются. Почему же у бедных всегда есть мнение по любому вопросу, а у богатых — нет? Потому что это единственный способ для бедных привлечь немного внимания, почувствовать себя важными и показать, что они умнее всех.

Приведу пример: я постоянно выслушиваю, как критикуют политику и власти. При этом эти взрослые люди рассуждают, словно младенцы — это даже смешно.

«О, этот человек идиот, они должны выгнать его, а взять того… А тот — чёртов дурак, и вот если бы я был при власти, то сделал бы совсем иначе… Да они вообще не соображают, что делают…»

Я бы хотел видеть, что бы ответили эти люди, если бы любой политик посмотрел им в глаза и спросил: «Когда вы в последний раз управляли страной? Если уверены, что так хороши, почему бы вам не баллотироваться на следующих выборах? Когда в последний раз вам приходилось вести за собой 10, 1 000, 100 000, 1 000 000 человек? Чёрт! Вы, вероятно, не можете толком даже вести собственное хозяйство, не говоря уже о целой стране!»

6. Бедные люди верят, что за деньги нельзя купить счастье, а богатые — знают, что за них можно купить опыт, который сделает счастливыми.

Вы, наверное, не раз слышали слова о том, что деньги — это корень зла, ну что же, я отвечу на это большим жирным НЕТ! Отсутствие денег — вот корень всех зол.

Посмотрите на бедные страны и покажите мне толпы счастливых людей. Их нет там, потому что люди озабочены лишь одной мыслью: «Как выжить? Как заработать на кусок хлеба?» А вот рост преступности, коррупция, наркотики, грабежи, нехватка еды и воды, гнев и разочарование, — всё это в этих странах есть.

Мне очень нравится эта цитата из Pinterest:

«Видите ли, ещё ни один миллиардер в истории человечества не ограбил никого в тёмном переулке. Причина, по которой бедные люди делают такие вещи, связана с тем, что у них нет денег, что является основной причиной проблемы».

Да, деньги — это просто бумага, пластик или цифры на экране. Деньги нейтральны. Это инструмент, который вы можете использовать во благо или же во зло. Точно так же — как вода, которая может утопить лодку, а может помочь ей поплыть. Всё зависит от вас.

7. Бедные люди верят в счастливый лотерейный билет, а богатые — в действия.

Бедные люди верят, что единственный способ разбогатеть — это купить этот дурацкий лотерейный билет, хотя знают, что шансы выиграть — ничтожны.

Тем не менее они по-прежнему пребывают в иллюзиях и говорят себе: «О, скрестим пальцы, если я выиграю, то куплю этот дом, уйду с ненавистной работы, возьму отпуск своей мечты, буду проводить всё время с людьми, которых люблю, а не горбатиться «на дядю»… Наконец заживу счастливо! »

Если вы так думаете, то никогда не достигнете успеха. Богатые люди мыслят иначе: они верят только в действия, а не в слова или мечты. Они считают, что всего следует добиваться самому, а не ждать счастливого случая.

Они рассуждают следующим образом: «Я не буду ждать чего-то или кого-то, не буду ждать чуда или счастливого случая, и уж тем более — не стану полагаться на какой-то дурацкий лотерейный билет, я сделаю всё сам!»

Вот что необходимо для того, чтобы вырваться из бедности: наконец изменить своё мышление!

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