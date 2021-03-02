Достаточно ли вы спите? Тест на недосып

Если человек постоянно недосыпает, организм адаптируется, старается беречь силы, снижая скорость многих процессов. Мозг работает не в полную силу, не раскрывает возможности памяти и интеллекта человека на полную мощь. Характерным признаком недостатка сна становится постоянное ощущение сонливости.

При состоянии хронического недосыпания слабость и неприятная сонливость может исчезать после употребления энергетических напитков с кофеином. Понять, сколько сна нам действительно необходимо для активности и работоспособности помогают простые тесты, разработанные специалистами.

Популярный тест на сонливость

От количества сна зависит качество жизни. При хроническом недосыпании обостряются болезни, развиваются скрытые воспаления и инфекции, ухудшается память и скорость реакции при выполнении работы. Появляется раздражительность и мышечная слабость, которая негативно отражается на многих сторонах жизни.