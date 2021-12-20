Обмануть старение, научить мозг быть счастливым, разобраться с прививками: 8 новых книг о здоровье

Мировой авторитет в области науки о старении Крис Вербург уверен: можно замедлить старение организма. Для этого нужно провести коррекцию питания, зачистить белковый мусор и провести ремонт генераторов энергии. Его книга — это пошаговое руководство по долголетию, которое позволит перепрограммировать тело в более молодое состояние с помощью простых и общедоступных рецептов.

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Бороться с болями в спине, суставах и болезнями сосудов с помощью обезболивающих бесполезно. В один день болезни все равно возьмут верх над лекарствами, врачами и блокадами и навсегда изменят привычное качество жизни. Чтобы этого не произошло, известный врач-кинезитерапевт, доктор медицинских наук Сергей Бубновский предлагает уже сейчас задуматься над собственным здоровьем и улучшить его с помощью проверенного комплекса упражнений из своей книги. Все они снабжены большими фотографиями и подробными комментариями популярного врача — и поэтому их без проблем сможет освоить каждый.

«Что вы мне вкололи: вся правда о российских вакцинах», Ольга Игомонова

Раз и навсегда покончить с сомнениями и принять аргументированное решение о вакцинации поможет книга медицинского журналиста Ольги Игомоновой. Все о прививках от Екатерины Великой до наших дней, а также обзор новейших отечественных вакцин от коронавируса. Вы сможете взвесить все риски и оценить пользу, а также совершить захватывающее путешествие в вирусологию — чтобы знать, как действовать в реалиях мировой пандемии.

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«Между заботой и тревогой. Как повышенное беспокойство, ложные диагнозы и стремление соответствовать нормам развития превращают наших детей в пациентов», Михаэль Хаух, Регина Хаух

Каждого родителя время от времени одолевают сомнения. Правильно ли развивается ребенок? Нет ли в его здоровье серьезных отклонений? Прав ли учитель, который советует показать ребенка врачу? На все вопросы ответит врач-педиатр с 25-летним стажем Михаэль Хаух. Автор знакомит родителей с особенностями развития детей в разном возрасте и показывает, на что нужно обратить особое внимание. Книга оказывает терапевтического действие на тревожных родителей и помогает им сохранить гармонию в отношении с ребенком и окружающими.

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«Научите свой мозг быть счастливым за 7 недель. Воркбук по работе с депрессией и тревогой», Сет Дж. Гиллихан

Если человек находится в депрессии или страдает от тревоги, то ему не подойдут толстые академические книги с длинными объяснениями и сложным языком. То, что нужно — это простая, краткая и свободная по форме рабочая тетрадь, с которой можно работать без лишнего напряжения. Всего в 9 главах этой прикладной книги психотерапевт Сет Дж. Гиллихан разбивает когнитивно-поведенческие стратегии на легко усваиваемые концепции и упражнения. Выполняя предложенные задания, вы вернете уверенность в собственных силах и разовьете навыки для преодоления трудностей. Проверено — работает: книга набрала более 5000 положительных отзывов на Amazon.com и входит в топ-10 изданий по когнитивной психологии.

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«Травма и исцеление. Последствия насилия от абьюза до политического террора», Джудит Герман

Травмирующие события отравляют жизнь долгие десятилетия. Ужасы войны, семейное насилие, сексуальные преступления — число жертв исчисляется миллионами. Психиатр из Гарварда Джудит Герман проводит связь между психологической травмой и социальным и политическим контекстом. Автор подробно разбирает варианты исцеления, каждый из которых проверен клинической практикой и действительно работает. Издание стало хрестоматийным и было переведено на 30 языков мира. Это важное чтение для тех, кто хочет понять то, что чувствуют люди, пережившие психологическую травму, и узнать, как им можно помочь.

«Парадокс растений. Кулинарная книга», Стивен Гандри

Оказывается, не вся полезная еда действительно приносит пользу! Все дело в лектинах — особом классе токсичных растительных белков. С их помощью растения защищаются от хищников — то есть от нас с вами. Из-за лектинов мы имеем хронические воспалительные инфекции, аутоиммунные заболевания и лишний вес. Доктор медицины, профессор, кардиохирург Стивен Гандри разоблачает овощи и злаки и рассказывает, как обезопасить их и сделать максимально полезными. В книге больше 100 рецептов вкусных и полностью безопасных для здоровья блюд — от мини-блинчиков до рагу из говядины. Это бестселлер New York Times, который два года продержался на первой позиции рейтинга Amazon.com в разделе «Диеты».



«Живая еда. Рецепты для здоровья и красоты», 2-е издание, Сергей Малоземов

Сергей Малоземов, врач, ведущий передачи «Живая еда» раскрывает 5 секретов здорового питания: это «меньше калорий», «меньше мяса», «меньше соли и сахара», «больше овощей и фруктов», «больше разнообразия». А чтобы вам не приходилось проводить время в подсчете гликемического индекса или КБЖУ Сергей делится 110 рецептами вкусных и полезных блюд. Это второе издание популярного бестселлера — переработанное и дополненное — чтобы не болеть, не толстеть и жить долго.

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