Мальчик, который предсказал пандемию, выдал пророчество на 2022 год

Юный ясновидящий рассказал, что в грядущем году наша жизнь наконец-то вернется в прежнее русло. Правда, изменения будут происходить постепенно.
15-летний юноша из Индии по имени Абигья Ананд за год до распространения коронавируса по всей планете предупредил, что нас ждет всемирная пандемия. Он буквально сказал, что весной 2020-го появится опасный вирус, против которого все лекарства и уже имеющиеся вакцины окажутся бесполезны. Более того, молодой человек уверял, что человечество не сможет справиться с недугом в течение нескольких лет.
С тех пор к мнению провидца прислушиваются, а сам Абигья регулярно радует (и тревожит) заинтересованных все новыми предсказаниями. Совсем недавно он поделился, что нам сулит 2022 год. Если прогноз в предыдущем декабре был, мягко говоря, малооптимистичен, то на этот раз новости куда более радостные.
По словам юного предсказателя, в новом году обязательно произойдут какие-то грандиозные события (удивил так удивил!). 2022-й войдет в историю, но для этого придется смириться с некоторыми трудностями.
«Период между декабрем 2021-го и апрелем 2022-го будет очень важным. Он повлияет на следующие 400 лет».
Не обошел он стороной и тему ковида и вакцинации. По Абигья, из-за постоянных мутаций уже в ближайшем будущем ни один препарат не поможет справиться с вирусом.
Ананд объяснил, что человеческая иммунная система может сработать лучше любого научного изобретения. Он настоятельно рекомендует людям всех возрастов вести здоровый образ жизни и закалять тело. Подросток советует заниматься спортом, есть преимущественно растительную пищу и стараться больше времени проводить на воздухе.
Также юный мудрец посоветовал отнестись аккуратнее к развитию искусственного интеллекта. Он считает, что всевозможные технологии (в частности — 5G, которая сейчас активно внедряется во всех странах) могут привести к еще большим трудностям — неэпидемиологическим. И повлиять на это человечество, увы, не сможет — процесс уже запущен.
«Собирайте дождевую воду. Если получится, научитесь получать энергию с помощью солнечных батарей или генератора», — предупреждает подросток.Источник