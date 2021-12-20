Мальчик, который предсказал пандемию, выдал пророчество на 2022 год

Юный ясновидящий рассказал, что в грядущем году наша жизнь наконец-то вернется в прежнее русло. Правда, изменения будут происходить постепенно.

15-летний юноша из Индии по имени Абигья Ананд за год до распространения коронавируса по всей планете предупредил, что нас ждет всемирная пандемия. Он буквально сказал, что весной 2020-го появится опасный вирус, против которого все лекарства и уже имеющиеся вакцины окажутся бесполезны. Более того, молодой человек уверял, что человечество не сможет справиться с недугом в течение нескольких лет.

С тех пор к мнению провидца прислушиваются, а сам Абигья регулярно радует (и тревожит) заинтересованных все новыми предсказаниями. Совсем недавно он поделился, что нам сулит 2022 год. Если прогноз в предыдущем декабре был, мягко говоря, малооптимистичен, то на этот раз новости куда более радостные.