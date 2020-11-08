О чем говорится в рассекреченом документе ФБР с описанием инопланетян

Согласно отчету агента ФБР, рассекреченному несколько лет назад, в 1947 году на Землю прилетали пришельцы, чья родина находится не на материальной, а на эфирной планете. Их корабли могут перемещаться из эфирного мира в мир материальный и обратно.

Пользователи Сети обнаружили на официальном сайте ФБР 69-страничный документ об НЛО и пришельцах. Сообщается, что документ был рассекречен еще в 2011 году.

Часть документа специально замарана черной краской, чтобы затруднить его копирование и чтение, но большая часть выглядит вполне опознаваемо. Все страницы отчета можно просмотреть по ссылке тут .