О чем говорится в рассекреченом документе ФБР с описанием инопланетян

Согласно отчету агента ФБР, рассекреченному несколько лет назад, в 1947 году на Землю прилетали пришельцы, чья родина находится не на материальной, а на эфирной планете. Их корабли могут перемещаться из эфирного мира в мир материальный и обратно.
Пользователи Сети обнаружили на официальном сайте ФБР 69-страничный документ об НЛО и пришельцах. Сообщается, что документ был рассекречен еще в 2011 году.
Часть документа специально замарана черной краской, чтобы затруднить его копирование и чтение, но большая часть выглядит вполне опознаваемо. Все страницы отчета можно просмотреть по ссылке тут.
В отчете описаны несколько случаев наблюдения НЛО и пришельцев, которые произошли в 1947 году на территории США. Все эти случаи собирал неуказанный агент ФБР, чья личность до сих пор остается анонимной. Однако указывается, что он и после 1947 на протяжении многих лет пытался не только собирать подобные случаи, но и анализировал их в целях национальной безопасности.
Согласно рассекреченному отчету, Землю посещают не только существа, обитающие на других планетах, но и сущности из иных измерений. Некоторые из этих существ происходят из так называемого эфирного плана, сосуществующего с нашей физической вселенной. Эти сущности могут материализовываться на нашей планете как гигантские полупрозрачные фигуры.
Вот некоторые важные выдержки из этого отчета:
- Часть НЛО несут экипажи; другие находятся под дистанционным управлением.
- Их миссия мирная. И они находятся лишь на своих кораблях (то есть у них нет наземных баз?).
- Эти пришельцы похожи на людей, но намного больше по размеру.
- Они не гибриды и не копии земных людей, а происходят из своего собственного мира.
- Они приходят не с физической планеты, а с эфирной планеты, которая пронизывает нашу собственную и не воспринимается нами.
- Тела пришельцев и их корабль автоматически материализуются при входе в вибрацию нашей плотной материи.
- Диски (НЛО) обладают излучательной энергией или лучом, который легко разрушит любой атакующий их корабль. Они возвращаются в эфирное пространство по желанию и поэтому бесследно исчезают из нашего поля зрения.
- Область, из которой они происходят, не является тем самым «астралом», о котором рассказывают эзотерические учения. Однако она схожа с понятием «Лока» на санскрите, что в индийских религиях означает «царство обитания» . Это отдельные миры, в которых живут разные существа.
- Скорее всего, до них нельзя добраться с помощью радиосигналов, но возможно с помощью радара, если для этого разработать специальную аппаратуру.
Если в последние 50-60 лет эти существа посещали нас, возможно ли, что и сотни и тысячи лет назад эти же существа посетили Землю? Возможно ли, что общество, каким мы его знаем сегодня, было затронуто влиянием этих существ? И возможно ли, что наш образ жизни на Земле все еще находится под их влиянием?