Ядерный реактор возрастом в 1,8 миллиарда лет, найден в Африке

Земля хранит не мало, тайн и загадок, а каждый день приносит все новые и новые открытия, которые не вписываются в учебники истории, планеты Земля. Вот и в этот раза ученные со всего мира ломают головы над тем, откуда взялся ядерный реактор в Габоне, Африка? Но все-бы ничего, реактор да реактор, но вот что удивляет ученных, возраст этого реактора 1 миллиард 800 миллионов лет. И тут многим становится не до шуток. Ведь в такие древние времена, как говорит официальная наука, жизнь на Земле имела примитивные формы. Или все же наука ошибается?
Ведь факты говорят совсем о другом. И так, что же произошло на самом деле. В Габоне на предприятии где перерабатывают ядерное топливо, в проведенных анализах, добытого из минерального источника урана, был обнаружен уран, который содержит три изотопа. Такие как: уран 238, который преобладает в природных условиях на Земле, уран 234 очень редкий, а вот уран 235 является желанным, потому как он способен выдерживать цепную ядерную реакцию.
Все дело в том что атомов урана 235 как на Земле так и в космосе очень мало, а вот тот который был найден в Африке, было 200 кг. на сегодняшний день из этого количества урана можно было-бы сделать шесть ядерных бомб. Но кто мог построить этот реактор почти два миллиарда лет назад? Если учесть тот факт что возраст нашей планеты составляет примерно 4,54 миллиарда лет. То кто мог построить реактор в Африке, через два с половиной миллиарда лет после рождения самой планеты Земля? Некая высокоразвитая цивилизация? Навряд ли, откуда ей было взяться?
Естественным путем уран 235 также не мог получиться, для вступления урана в реакцию нужно создать идеальные условия. Например, вода для охлаждения этого древнейшего реактора, должна быть чистейшей, потому как даже одна миллионная загрязнения воды, остановила бы ядерную реакцию, говорит Гленн Сиборг, экс-руководитель комиссии по атомной энергетике США, Лауреат Нобелевской премии, в области синтеза тяжелых элементов.
Но ведь не мог-же первобытный человек построить такой реактор, да и самого человека почти два миллиарда лет назад не существовало. Ладно построить, но ведь его нужно еще и обслуживать, охлаждать чистейшей водой чтобы ядерная реакция не остановилась, а при недостаточном охлаждении он просто взорвется. А ведь ядерный реактор это не печка. Для запуска термоядерной реакции, уран должен быть обогащен, для его обогащения нужны фабрики по его обогощению, графито-кадмиевые валы которые препятствуют вхождению реактора в критическое состояние что приводит к взрыву.
А ведь даже в наше время, всего лишь 12 стран на Земле владеют ядерными технологиями. Возникает вопрос, кто-же тогда построил реактор в Африке, почти два миллиарда лет назад? То что он не мог возникнуть сам по себе или еще каким либо естественным путем это мы также уже выяснили выше. Но и это еще не все, если более внимательно проследить то как развивалось человечество, от древних сооружений таких как пирамиды, храмовые комплексы, а теперь и реактор, то становится понятным то что, все это дело рук инопланетян.
Нет, они не прилетали к нам из других галактик, ведь найти нашу планету даже в нашей галактике, довольно сложно. Наша Солнечная система, это система маленьких песчинок, несущихся со скоростью пули в межзвездном пространстве нашей галактики. И если бы вы посмотрели от центра галактики в направлении нашей Солнечной системы то вы бы там её не увидели, точно так же как если бы вы посмотрели с окраин нашей галактики, в сторону Солнечной системы, вы так же бы её не увидели. Тогда возникает вопрос, кто или что заметит если мы, наша Солнечная система исчезнет? Ответ довольно прост, никто и ничто. Следовательно если где-то в нашей галактике и есть разумная жизнь, то она даже и не подозревает о нашем существовании, точно также как и мы ничего не знаем о них. А это значит что не пришельцы с далеких планет, строили на Земле реакторы, пирамиды, и храмовые комплексы.
Также это были и не жители Меркурия, первой планеты от Солнца, и не жители второй планеты от Солнца Венеры, ну на Земле тогда людей еще не было, а вот Марс, как нельзя лучше подходил для жизни. Марсиане, по всей видимости были развиты, обладали высокими технологиями, бывали на Земле, но для чего им это нужно было? Простое любопытство? Научные изыскания? Добыча полезных ископаемых? Поиск нового дома для продолжения жизни? Любопытство и научные изыскания, вполне возможны, и скорее всего так оно и было. А вот добыча полезных ископаемых, навряд ли, слишком дорого они бы им обходились.