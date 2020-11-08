Ядерный реактор возрастом в 1,8 миллиарда лет, найден в Африке

Земля хранит не мало, тайн и загадок, а каждый день приносит все новые и новые открытия, которые не вписываются в учебники истории, планеты Земля. Вот и в этот раза ученные со всего мира ломают головы над тем, откуда взялся ядерный реактор в Габоне, Африка? Но все-бы ничего, реактор да реактор, но вот что удивляет ученных, возраст этого реактора 1 миллиард 800 миллионов лет. И тут многим становится не до шуток. Ведь в такие древние времена, как говорит официальная наука, жизнь на Земле имела примитивные формы. Или все же наука ошибается?

Ведь факты говорят совсем о другом. И так, что же произошло на самом деле. В Габоне на предприятии где перерабатывают ядерное топливо, в проведенных анализах, добытого из минерального источника урана, был обнаружен уран, который содержит три изотопа. Такие как: уран 238, который преобладает в природных условиях на Земле, уран 234 очень редкий, а вот уран 235 является желанным, потому как он способен выдерживать цепную ядерную реакцию.

Все дело в том что атомов урана 235 как на Земле так и в космосе очень мало, а вот тот который был найден в Африке, было 200 кг. на сегодняшний день из этого количества урана можно было-бы сделать шесть ядерных бомб. Но кто мог построить этот реактор почти два миллиарда лет назад? Если учесть тот факт что возраст нашей планеты составляет примерно 4,54 миллиарда лет. То кто мог построить реактор в Африке, через два с половиной миллиарда лет после рождения самой планеты Земля? Некая высокоразвитая цивилизация? Навряд ли, откуда ей было взяться?

Естественным путем уран 235 также не мог получиться, для вступления урана в реакцию нужно создать идеальные условия. Например, вода для охлаждения этого древнейшего реактора, должна быть чистейшей, потому как даже одна миллионная загрязнения воды, остановила бы ядерную реакцию, говорит Гленн Сиборг, экс-руководитель комиссии по атомной энергетике США, Лауреат Нобелевской премии, в области синтеза тяжелых элементов.