Как легко перенести магнитные бури: названы самые эффективные советы

Магнитные бури являются совсем не безобидными явлениями: они способны провоцировать различные проблемы психического и физического характера, особенно у метеозависимых. Люди становятся раздражительными, у них обостряются хронические заболевания.

Октябрьские магнитные бури были настолько сильными, что на головные боли жаловались даже здоровые люди. За уходящий месяц случилось семь метеоударов, некоторые их которых выдались весьма затяжными.

В ноябре бури ожидаются 1,7, 16, 21, 24 и 25 числа. Особой силы удары случатся 17-22 ноября и 21-го. Характерные симптомы: упадок сил, депрессивное состояние, скачки давления, проблемы со сном, сонливость. Если вы резко заметите проблемы со здоровьем, возможно, это воздействие магнитных бурь.