Как легко перенести магнитные бури: названы самые эффективные советы

Магнитные бури являются совсем не безобидными явлениями: они способны провоцировать различные проблемы психического и физического характера, особенно у метеозависимых. Люди становятся раздражительными, у них обостряются хронические заболевания.
Октябрьские магнитные бури были настолько сильными, что на головные боли жаловались даже здоровые люди. За уходящий месяц случилось семь метеоударов, некоторые их которых выдались весьма затяжными.
В ноябре бури ожидаются 1,7, 16, 21, 24 и 25 числа. Особой силы удары случатся 17-22 ноября и 21-го. Характерные симптомы: упадок сил, депрессивное состояние, скачки давления, проблемы со сном, сонливость. Если вы резко заметите проблемы со здоровьем, возможно, это воздействие магнитных бурь.
Официальная наука не исключает негативного влияния на организм человека, но признавать его не планирует. Специалисты дали некоторые советы, как сгладить возможные последствия.
Первым делом за несколько дней до магнитных бурь нужно так скорректировать свой дневной график, чтобы иметь достаточный отдых. Объемы тяжелой или монотонной работы нужно уменьшить, чтобы таким образом свести к минимуму шансы возникновения стресса и напряжения.
Следующий момент – наладить питание. Учеными доказано, что неправильная пища ухудшает настроение и подрывает здоровье. Отдавайте предпочтение легким продуктам, которые не перегружают организм.
Людям с хроническими заболеваниями нужно обязательно носить с собой лекарства, поскольку неизвестно, когда может произойти рецидив. Специалисты рекомендуют пить травяные чаи, а в напряженных ситуациях принимать успокоительные средства.