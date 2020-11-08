Ученые выяснили, что мысль материальна

Во всем мире ученые проводили различные эксперименты и подтвердили, что мысли могут материализоваться.

Физик из России Борис Исаков после тщательных научных расчетов выяснил, сколько могут весить мысли. По мнению ученого, одна мысль весит около 30 грамм. Некоторые ученые считают, что мысли – самоорганизующаяся структура, живущая своей жизнью.

Горячие споры по поводу энергетического потенциала мыслей все активней разворачиваются в современной науке. Некоторые ученые и прочие независимые исследователи твердо убеждены, что мысль материальна, а биополе человека способно создавать мысль.