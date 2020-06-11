НЛО, ПРИШЕЛЬЦЫ ПЕРВЫЙ БРИТАНСКИЙ АСТРОНАВТ УВЕРЯЕТ, ЧТО ИНОПЛАНЕТЯНЕ ЖИВУТ СРЕДИ НАС

Доктор Хелен Шармен (Helen Sharman) – первый астронавт Великобритании. Она в 1991 году провела 8 дней на советской космической станции «Мир». И эта смелая женщина, не боясь и не стесняясь быть неправильно понятой, публично утверждает, что инопланетяне живут среди нас.
Например, в недавнем интервью журналистам The Guardian, Шармен заявила, что она, конечно, не видела пришельцев, но пребывание в космосе дает человеку осознание того, что мы в этой Вселенной не одни. Непременно возникает ощущение, что инопланетяне рядом с нами – и уже давно, практически всегда были на Земле и есть до сих пор.
Возможно, добавляет Хелен, они совсем иные, и мы их просто не видим, а потому наивно полагаем, что мы одиноки во Вселенной. Я уверена, продолжает доктор, что каждый астронавт, побывавший в космосе, обретает такую уверенность, другое дело, что многие из нас стараются не говорить об этом, избегая щекотливой и не совсем безопасной в нашем мире темы.
Добавим, что о пришельцах говорила не только Helen Sharman, нечто подобное высказывал и американский астронавт Гордон Купер (Gordon Cooper), который в 2000 году написал в автобиографической книжке, что видел НЛО еще будучи военным летчиком. Другой американский астронавт Эдгар Митчелл (Edgar Mitchell), которого считают «шестым человеком, прошедшим по Луне», даже обращался к правительству США о необходимости рассекречивания всех документов и сведений, касающихся инопланетян и их летающих аппаратов, которые мы называем НЛО.
Заметим, что советские, а потом и российские, космонавты более сдержаны в откровениях насчет инопланетян. Но вот летчик-испытатель Марина Попович, очень близкий человек к этой кагорте исследователей космоса, даже была активным уфологом, и она не раз признавалась, что космонавты просто боятся публично говорить об НЛО и пришельцах, хотя каждый из них так или иначе имел опыт контактирования с представителями иных миров. Но об этом в нашем мире многие помалкивают. Помалкивают, поскольку это может плохо отразиться на карьере…
Интересно, а почему люди больше доверяют словам о пришельцах и «летающих тарелках» космонавтам и астронавтам? Причем именно тем, кто побывал в космосе (а еще лучше – на Луне). Неужели НЛО на орбите Земли выглядят более реально, чем в голубом небе у нас над головой? Ну, еще понятно, что более удивительны НЛО и сторонние наблюдатели на Луне, хотя в данном случае в их реальность не позволяет поверить возможная лунная мистификация американцев.
И все-таки, почему даже рассказы солидных контактеров или похищенных инопланетянами людей, скажем, известных Бетти и Барни Хилл, вызывают у нас меньше доверия, чем откровения людей, посетивших космос, например, Юрия Гагарина? Как вы думаете, почему?..