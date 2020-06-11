НЛО, ПРИШЕЛЬЦЫ ПЕРВЫЙ БРИТАНСКИЙ АСТРОНАВТ УВЕРЯЕТ, ЧТО ИНОПЛАНЕТЯНЕ ЖИВУТ СРЕДИ НАС

Доктор Хелен Шармен (Helen Sharman) – первый астронавт Великобритании. Она в 1991 году провела 8 дней на советской космической станции «Мир». И эта смелая женщина, не боясь и не стесняясь быть неправильно понятой, публично утверждает, что инопланетяне живут среди нас.

Например, в недавнем интервью журналистам The Guardian, Шармен заявила, что она, конечно, не видела пришельцев, но пребывание в космосе дает человеку осознание того, что мы в этой Вселенной не одни. Непременно возникает ощущение, что инопланетяне рядом с нами – и уже давно, практически всегда были на Земле и есть до сих пор.

Возможно, добавляет Хелен, они совсем иные, и мы их просто не видим, а потому наивно полагаем, что мы одиноки во Вселенной. Я уверена, продолжает доктор, что каждый астронавт, побывавший в космосе, обретает такую уверенность, другое дело, что многие из нас стараются не говорить об этом, избегая щекотливой и не совсем безопасной в нашем мире темы.