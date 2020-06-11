Люди, ворующие ваши силы: как общаться с психовампирами

Психологический или энергетический вампиризм – это процесс, при котором один человек извлекает энергию другого, и ей подпитывается. При этом, первый чувствует бодрость и отличное настроение, а второй – ослабевает, чувствует апатию, опустошенность.
В отличие от мифов о вампирах, питающихся кровью, которые существуют во всех странах, энергетические монстры выкачивают чувства и эмоции других людей. При этом, их жертвы получают негативные переживания. Среди них:
- чувство страха, повышенную тревожность;
- утомленность, безразличие;
- головные боли и угнетенное состояние;
- нарушение сна;
- психологические комплексы.
Психовампиры «нападают» не на всех людей – они чувствуют человеческие слабости и выбирают для своих целей уязвимых: с пониженной самооценкой, чувством вины, обиженных или завистливых. Они искусно раздувают их слабости, заставляют жертву испытать всплеск эмоций и накачиваются их энергией. Причины, по которым люди становятся жертвами энергетических манипуляторов, следует искать в собственном сознании. Если человек не поддается на провокации вампира, не показывает своих уязвимых точек и не дает свою энергию, то он становится ему не интересен.
Способы, с помощью которых выкачивается энергия:
- негативное обсуждение и сплетни о знакомых и незнакомых людях;
- прямой конфликт, высказывание претензий и провокация ссор;
- поток жалоб и рассказы о страданиях;
- замечания, обидная критика, явное стремление разозлить или ранить.
Люди постоянно взаимодействуют и обмениваются своей энергией. Это может проявляться добровольно – когда кто-то болеет, то другой делится с ним энергией: заботится о нем.
Но иногда энергию забирают насильно, «опустошают» человека явно – провоцируя негатив, скандаля или скрытно – умело манипулируя им. Под психологические манипуляции чаще попадают легковозбудимые люди, эмоциональные, испытывающие повышенную тревожность и чувство вины.
Виды психовампиров
Физическую энергию человек может получать из пищи, а психическую – их духовных источников или создавая что-то прекрасное или приятное. Но еще эту энергию можно получить, воруя ее у тех, кто ее теряет. Наиболее известные вампиры – это больные люди и старики.
Они тратят слишком много сил на борьбу со своим положением, и неосознанно, а иногда и сознательно, провоцируют негативные эмоции окружающих, чтобы восстановить свои силы. Кроме этого, существуют здоровые люди, которым нравится «подворовывать» чужую энергию.
К ним относятся:
- вечные нытики – питаются жалостью людей;
- садисты – любят саркастичные, обидные замечания, которые маскируют под юмор;
- манипуляторы – доводят свои жертвы до уныния;
- сплетники – питаются завистью и злобой;
- скандалисты – провоцируют ссоры;
- критики – с наслаждением высказывают любые претензии;
- нарциссы – склонны к эпатажу, питаются вниманием.
Способы защиты
1. Если вы чувствуете, что ваша энергия куда-то постоянно утекает, постарайтесь определить, на что вы ее тратите. Вы можете записывать негативные эмоции, чем или кем они были вызваны, какие разговоры оставили после себя усталость и разочарование.
2. Если вы уверены, что знаете, кто из вашего окружения является психовампиром, то постарайтесь полностью прекратить или сократить общение. Если это невозможно, то старайтесь не поддаваться на эмоциональные провокации.
3. Почувствовав чужое воздействие, сосредоточьтесь на молитве или замедлите дыхание.
4. Попробуйте визуализировать свое энергетическое поле, представляйте его сильным, а границы крепкими.
5. Попробуйте почувствовать к вампиру дружелюбные чувства и позитивные эмоции, при этом, можете их не демонстрировать.
6. Меньше общайтесь с малознакомыми людьми, не пускайтесь с ними в разговоры, обсуждение проблем.
7. Старайтесь все свои негативные чувства преобразовать в конструктивные решения: злость используйте для физических усилий, обиду – в жизненный урок, зависть в возможность добиться большего.
Важно осознавать, что подпитываться негативной энергией, то же самое, что употреблять испорченные продукты или наркотики. Употребление чужой энергии ведет к серьезным психологическим и физическим проблемам.