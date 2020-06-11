Люди, ворующие ваши силы: как общаться с психовампирами

Психологический или энергетический вампиризм – это процесс, при котором один человек извлекает энергию другого, и ей подпитывается. При этом, первый чувствует бодрость и отличное настроение, а второй – ослабевает, чувствует апатию, опустошенность.

В отличие от мифов о вампирах, питающихся кровью, которые существуют во всех странах, энергетические монстры выкачивают чувства и эмоции других людей. При этом, их жертвы получают негативные переживания. Среди них:

чувство страха, повышенную тревожность;

утомленность, безразличие;

головные боли и угнетенное состояние;

нарушение сна;

психологические комплексы.

Психовампиры «нападают» не на всех людей – они чувствуют человеческие слабости и выбирают для своих целей уязвимых: с пониженной самооценкой, чувством вины, обиженных или завистливых. Они искусно раздувают их слабости, заставляют жертву испытать всплеск эмоций и накачиваются их энергией. Причины, по которым люди становятся жертвами энергетических манипуляторов, следует искать в собственном сознании. Если человек не поддается на провокации вампира, не показывает своих уязвимых точек и не дает свою энергию, то он становится ему не интересен.