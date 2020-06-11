НА ОРБИТЕ ЗЕМЛИ ЗАМЕЧЕН ЕЩЕ ОДИН ОГРОМНЫЙ «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»

До сих пор уфологическое сообщество считало, что возле Земли постоянно крутится лишь один корабль инопланетян – «Черный рыцарь», который впервые был замечен еще в далеком 1958 году американским астрономом-любителем Стивом Слейтоном, а в 1998 году фотоснимки (смотрите чуть ниже) сравнительно высокого качества этого загадочного объекта были получены с космического челнока Endeavour.

С тех пор «Черного рыцаря» периодически видят на орбите Земли, хотя кроме догадок, что это такое и как долго он крутится вокруг нашей планеты, до сих пор нет ничего. Но сегодня уфологи, кажется, усмотрели на орбите Земли еще один огромный корабль инопланетян — и это не просто удивляет, но и наводит на определенные мысли…

Американские виртуальные археологи просматривали космическое пространство близ нашей планеты посредством онлайн-сервиса Google Sky, как вдруг обнаружили огромный сигарообразный объект. Корабль пришельцев подошел к Земле на минимальное расстояние и потому позволил себя довольно хорошо рассмотреть.