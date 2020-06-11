Тетахилинг: как это работает

Учёные и медики уже давно признают, что негативные мысли, эмоции и переживания имеют непосредственное отношение к ухудшению здоровья и возникновению хронических заболеваний. При этом негативные мысли являются причиной возникновения не только того или иного заболевания, но они позволяют создавать и негативные ситуации, тем самым ухудшая вашу жизнь в целом.



Тетахилинг (ThetaHealing, «исцеление в состоянии тета») — это одна из эффективных техник в работе с ограничивающими убеждениями, негативными эмоциями, страхами и другими блоками. Термин «исцеление» в данном случае широк и подразумевает разные аспекты благополучия: выздоровление от болезни, создание гармоничных отношений, улучшение финансового положения и т.д.



Тетахилинг — запатентованная уникальная технология, которая представляет собой практическое применение открытий квантовой физики, и позволяет использовать скрытые ресурсы вашего мозга. Она пробуждает вашу врождённую интуицию, а так же целительные способности для духовного и личностного развития, самоисцеления и исцеления других людей.



Методы компьютерного анализа электрической активности мозга установили, что мозг человека постоянно испускает электрические импульсы, называемые волнами мозговой активности. Когда человек находится в бодрствующем состоянии, его мозг генерирует волны всех диапазонов. Однако, для определённого поведения, изначально мозг производит волны одной группы. Когда вы находитесь в определённом состоянии вашего тела и разума преобладать будет только один из типов волн. Общепринято считать, что мозг излучает гамма-, бета-, альфа-, тета-и дельта-волны.

Тета-волны генерируются правым полушарием мозга и являются тонкой границей между сознанием и подсознанием. Вхождение в «тета-состояние» способствует проявлению паранормальных способностей. Эти волны пробуждают и усиливают эмоции и чувства, позволяют программировать и перепрограммировать подсознание, избавляться от негативного и ограничивающего мышления. Большая активность тета-волн обнаруживается у детей и творческих людей. Прослушивание музыки повышает активность тета-волн.



Тета-волны переводят от материального мира к нематериальному с преобладанием подсознания. Тренировка в активизации тета-волн позволяет осознано входить в особое медитативное состояние, в котором происходит настройка связи сознания и тела, и повышается способность быстро концентрироваться и управлять вниманием.



Американка Вианна Стайбл создала технику быстрого осознанного погружения в состояние тета, назвала её Тетахилинг (ThetaHealing) и обучила этой технике тысячи людей по всему миру. У практиков тетахилинга мозг преимущественно работает на волне тета. И на данной частоте происходит мгновенное изменение чувств и убеждений, которые связаны с заболеванием.



При использовании этого метода существует одно требование — человек должн иметь веру в источник Всего Сущего. Этот источник имеет много имён — и это все одна созидающая энергия безусловной Любви. Именно к этой энергии подключается человек, находясь в «тета-состоянии». И эта энергия вносит моментальные изменения в жизнь человека. В ThetaHealing этот источник называют Творцом или Создателем.



Тетахилинг это творческий процесс, который состоит из следующих этапов:

Техника ThetaHealing требует устного согласия человека на работу. Что-либо менять, загружать или исцелять без разрешения нельзя. Личное согласие выражается устно на изменение каждой программы и загрузку каждого чувства. Давая своё разрешение, человек принимает реальность происходящего и соглашается с изменениями.

Метод «мускульного» тестирования

Для того чтобы определить, есть ли у человека определённые программы-убеждения, применяется простой тест. Он называется «мускульным» или «энергетическим» тестом. Этот тест основан на том, что когда наше подсознание согласно с утверждением, то мышечный тонус сильнее. А когда не согласно, то слабее. Основой этого теста стали традиционные методы диагностической кинезиологии. Перед началом работы (раскопки) «мускульное» тестирование выявляет негативные программы-убеждения. В конце работы (после замены убеждений) проводится тестирование, чтобы получить ответ от вашего тела, что старые программы больше не действуют, и ваше подсознание приняло новые убеждения. Если программа существует, тело выдаёт ответ «да». Если программы больше нет — тело выдаёт ответ «нет». Чтобы «мускульный» тест работал корректно, в теле должно присутствовать достаточное количество воды.

Убеждения

В жизни каждый человек испытывает множество разнообразных чувств и эмоций. Многие из них трансформируются в системы его убеждений. Именно они определяют, во что верит и что принимает человек в своей жизни. Убеждение — это осмысленное принятие человеком каких-либо сведений или идей в качестве истины. Система убеждений — это сильные, часто повторяющиеся взаимосвязанные идеи или мысли. Когда убеждение принимается телом, умом или душой за нечто реальное — оно превращается в программу. Многие программы человеком не осознаются. Программы могут работать во благо или во вред, быть позитивными или ограничивающими, в зависимости от их содержания и реакции на них.



Уже многие люди знают, что различные убеждения и программы тормозят и блокируют различные сферы их жизни — здоровье, финансы, личные отношения и так далее. Многие даже знают, какие у них есть страхи и сомнения, и какие ограничивающие убеждения мешают их благополучию. Это осознаваемые вещи. Но осознать своё убеждение — это лишь поверхность. Как показывает практика, в обычной жизни многие люди не осознают многие негативные программы, которые и являются корнем их проблем. И эти программы влияют на их жизнь. Они живут в соответствии с этими установками.



Ваши убеждения, в том числе и глубокие корневые, хранятся на четырёх уровнях:

Первый уровень — базовый. Это убеждения, которые связанны с вашим детством и воспитанием. Вы приняли их от родителей, воспитателей в детском саду, школьных учителей, соседей по дому, от вашего окружения и как опыт, в качестве подтверждения каких-то ситуаций. Не даром говорят: «Мы все родом из детства». Это фраза именно про это. В детстве и подростковом возрасте идёт впитывание различных установок, по которым в дальнейшем вы и живете.

Второй уровень — генетический. В него входят все убеждения, которые пришли к вам от ваших предков. Их передали вам ваши родители. На протяжении веков существования вашего рода, ваши пра-пра-пра формировали утверждения, по которым проходила их жизнь.

Далеко не все из них являются негативными и ограничивающими. Многие дают защиту, безопасность и поддержку в жизни. Но есть убеждения, которые когда-то сохраняли вашим предкам жизнь, а для вас сейчас являются сильным блоком, поскольку времена изменились. И уже нет этой опасности. Например, если семья ваших (пра)дедушки и (пра)бабушки была раскулачена, то у них сформировалось убеждение, что иметь финансовое состояние, жить в изобилии опасно для жизни. И эту программу в качестве защиты они передали своим потомкам.

Третий уровень — исторический, когда ваши проблемы связаны с какими либо событиями в ваших прошлых жизнях. В тета хилинге принимается утверждение, что человек проживает на Земле не одну жизнь. И каждая жизнь оказывает своё влияние на все последующие.

Чаще всего именно в прошлых жизнях обнаруживаются различные клятвы, обеты, договоры, обещания, действие которых распространяются на все последующие жизни. Поскольку клятвы мы даём, а вот завершить их забываем. И они начинают за нами повсюду тянутся «хвостом». Например, если человек был монахом и давал обет безбрачия, в этой жизни возникают сложные отношения с противоположным полом, если они вообще возникают.

И последний, четвёртый уровень — уровень души. Это ваши личные убеждения. Убеждения, которые приняла ваша душа, исходя из всего полученного вами опыта. И опыта не только жизни на Земле, но и в других мирах. Многие методики позволяют вспомнить и проработать убеждения базового и генетического уровня (так называемые родовые программы). Но большинство из них не затрагивают исторический уровень и уровень души.

Убирая то или иное негативное чувство, надо обучить человека как жить без него. Поскольку тело так сжилось с этой энергией, что, не зная как жить по-другому, оно может вернуть удалённую программу.

Работа с убеждениями происходит через раскопку

Раскопка — это процесс общения с клиентом и обращение к Творцу. В этом процессе, с помощью определённых вопросов, происходит выявления ключевых негативных убеждений (программ) и их замена на позитивные. Раскопка начинается с поверхностного убеждения-проблемы и идёт вглубь, чтобы дойти до ключевого убеждения, которое лежит в фундаменте пирамиды-«проблемы». По пути в раскопке встречается много мелких проблем и ограничивающих убеждений, которые мешают человеку быть счастливым, иметь желаемое и т.д. Однако важен лишь фундамент — ключевое убеждение. Это основа всех проблем. Происходит буквально «выкапывание» подобных убеждений с помощью системы наводящих вопросов. Изменив основу, сразу можно изменить все «строение». Замена ключевой программы автоматически влечёт за собой замену всех поверхностных программ или их отмену. Когда ключевое убеждение обнаруживается и заменяется, вся остальная колонна разваливается, как «карточный домик». С заменой убеждений часто происходит загрузка чувств (обучение).

Загрузка и обучение

После смены убеждений важно загрузить чувства, которые соответствуют этой программе. Поскольку многие люди просто не знают, что значит испытывать те или иные чувства. Например, чувства радости, любви, изобилия, уверенности… Иногда требуется обучать, как жить без определённого негатива, к которому уже привыкли. Например, как чувствовать себя, что вы живёте без сомнений, злости, обиды, страха, депрессий… После загрузки нужных чувств приходит осознание, что это безопасно, как и в какое время это чувство проявляется.

Свидетельствование

Несмотря на то, что исцеляет только Творец, тета-практик играет важную роль — роль свидетеля. Когда практик наблюдает или свидетельствует процесс, этот процесс воплощается в реальности силой свидетельствования. Поскольку без действия ничего не происходит.



В процессе сессии тетахилер настраивается на подсознание клиента и считывает глубинные негативные убеждения и чувства, которые создают в жизни клиента проблемы и заболевания. Обнаружив ключевое убеждение, тетахилер устраняет ограничивающие программы и заменяет их на новые, эффективные и позитивные. В этот момент происходит положительные изменения. Подобным же образом совершаются исцеления заболеваний.



Какие вопросы задать, чтобы пройти к ключевому убеждению, на что его заменить, чему обучить и что загрузить — спрашивают у Творца. После замены убеждений рекомендуется 2–3 дня отслеживать различные ситуации и повторять новые программы. Это помогает осознать изменения, которые уже произошли. Исцеление приходит от Творца и зависит от готовности человека принять его в свою жизнь.



Что можно сделать при помощи техник тетахилинг:

получить исцеление на физическом, эмоциональном, духовном уровнях;

находить убеждения и клятвы, созданные вами и вашим родом и негативно влияющие на здоровье и благополучие, трансформировать их для восстановления своего здоровья;

обрести идеально подходящего вам партнёра;

найти своё предназначение в жизни и любимое дело;

обрести безусловную любовь к себе и миру;

нейтрализовать негативные воздействия;

избавиться от страхов;

изменять убеждения на всех уровнях: глубинном, генетическом, историческом и на уровне души;

раскрыть свои интуитивные способности;

полностью трансформировать свою жизнь в ту, о которой мечтаете.

Вы обозначаете проблему, вопрос или задачу, которую хотите решить. Затем мы находим убеждения, которые блокируют желаемый результат, и их изменяем. Большинству людей достаточно одной сессии, чтобы решить проблемы и понять, с чем следует работать дальше и в каком направлении развиваться. Однако, если корни проблемы очень глубоки, и вы по каким-то причинам сопротивляетесь изменениям, может потребоваться несколько сеансов.

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