Небесные тела сыграли свою роль в появлении жизни на Земле

Астробиологи Колледжа Альбион в штате Мичиган (США) нашли новое подтверждение тому, что жизнь появилась на Земле в результате падения небесных тел.



Свои выводы о роли комет в биогенезе специалисты представили в статье, опубликованной в журнале Astrobiology, кратко об этом рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые подвергли образцы гликольальдегида воздействию ударного давления 4,5-25 гигапаскалей, которое сравнимо с давлением, возникающим при падении кометы. Оказалось, что вещество, которое является предшественником аминокислот и сахара рибозы, входящей в состав биологически важных веществ (рибонуклеиновые кислоты, нуклеотиды), сохраняет структуру и целостность даже в таких экстремальных условиях.

По словам специалистов, результаты подтверждают, что органические вещества, необходимые для появления жизни, могли попасть на Землю вместе с космическими телами, «пережив» столкновение с планетой. Кроме того, при ударе возникают новые молекулы, имеющие значение для биологических процессов.