5 негативных привычек, которые выдают глупых людей

Мы привыкли считать, что каждый человек умен по-своему. И, конечно же, все мы поголовно считаем себя умными, так как трудно сказать, насколько мы умны в действительности, не будучи в этом субъективными. Ведь, как-никак, все мы выглядим умными в собственной голове – вне зависимости от того, как обстоят дела на самом деле.

И мы, безусловно, согласны с тем фактом, что интеллект оказывает очень сильное влияние на все сферы жизни человека, будь то его карьера, романтические отношения, дружба, семейные вопросы, финансовая безопасность и так далее – во всем этом яркий и логичный разум может оказаться изрядным подспорьем.

С другой стороны, люди, которым недостает интеллекта, куда более склонны к определенным привычкам негативного характера, которые с ходу выдают их изъян, и в определенных ситуациях изрядно портят жизнь.

Ниже вы найдете 5 дурных привычек, которые чаще всего отличают глупых людей от умных.

1. Только глупые люди считают, что должны быть правы во что бы то ни стало

Когда дело доходит до умения справляться с конфликтами, умные люди способны проявить эмпатию в отношении своих оппонентов, и взглянуть на ситуацию с их точки зрения. Они всегда готовы выслушать аргументы другого человека, и могут изменить свое мнение, если их убедить в его ошибочности.

А вот глупые люди… глупые люди способны затягивать любой спор до бесконечности, и никогда не отказываются от своего мнения, даже если оппонент во множестве приводит доходчивые и подкрепленные фактами доказательства его несостоятельности. Кроме того, глупые люди в большинстве случаев просто неспособны понять, когда оппонент в споре является куда более разбирающимся в вопросе и умным человеком.

В психологии это называется эффектом Даннинга-Крюгера, и он описывает ситуацию, когда некомпетентные и глупые люди переоценивают свой интеллект и способности, при этом недооценивая интеллект и способности окружающих людей. Этот термин был определен в 1999 году психологами Дэвидом Даннингом и Джастином Крюгером. В результатах одного из своих исследований они пришли к выводу, что невежество куда чаще приводит к уверенности к себе, чем знания.

Вот как говорит об этом сам Даннинг: «Если вы некомпетентны, вы попросту неспособны понять всю глубину своей некомпетентности, так как у вас отсутствуют знания, позволившие бы вам это сделать». Или, другими словами, дурак не может понять, что он дурак – потому, что он дурак.

Однако это вовсе не означает, что умные люди автоматически предполагают, что все остальные люди правы, а они нет. В любом споре или дискуссии умные люди тщательно анализируют аргументы противоположной стороны, и уже тогда решают, что в этой ситуации правильно, а что нет.

2. Глупые люди обвиняют окружающих в собственных ошибках

Умный, честный и компетентный человек никогда не будет пытаться перекладывать свою вину на кого-то еще. Умных людей во многом отвечает как раз сильное чувство ответственности за свои поступки, а также умение учиться на своих ошибках и исправлять их последствия.

А вот глупые люди – они, как правило, неспособны брать ответственность за собственные ошибки. Вместо того, чтобы признать, что они совершили ошибку, и начать работать над ее исправлением, они пытаются выставить себя стороной, пострадавшей от внешних обстоятельств, и убедить других в том, что их нужно не ругать, а жалеть. А если есть возможность, они и вовсе стараются переложить ответственность за случившееся на кого-то еще.

«Перекладывать ответственность за свои поступки на других людей – это очень, очень плохая идея. Будьте ответственными за свои дела. Если в том, что что-то пошло не так, есть доля и вашей вины (какой бы эта доля ни была маленькой), признайте это. Потому что в тот самый момент, когда вы начнете тыкать пальцами в других людей, утверждая, что во всем виноваты они, и только они, окружающие начнут воспринимать вас в качестве человека, которому нельзя доверять, и с которым нельзя иметь никаких важных дел», – пишет Тревис Бредберри, автор бестселлера «Эмоциональный интеллект 2.0».

Более того, результаты неврологического исследования, проведенного Джейсоном Мозером, указывают на то, что мозг умных людей иначе реагирует на ошибки. Другими словами, умные люди более склонны принимать свои ошибки и учиться на них всему, чему можно, чем глупые.

3. Глупые люди игнорируют чувства и потребности других людей

Умные люди по своей природе являются сильными эмпатами. Чувства и мнения других людей не кажутся им незначимыми и непонятными, и поэтому они не отметают их с ходу. Именно это качество помогает умным людям воспринимать различные точки зрения и смотреть на ситуацию чужими глазами.

Рассел Джеймс, профессор Технического университета Техаса, провел исследование, в котором участвовало более 1000 добровольцев, и пришел к выводу, что умные люди куда более альтруистичны. Они с куда большей вероятностью могут дать что-то другим людям, не ожидая ничего взамен, чем люди, не отличающиеся высоким интеллектом. Все дело в том, что умные люди действительно обладают более полным пониманием нужд и эмоций окружающих людей, и более склонны помогать им.

А вот глупые люди, напротив, неспособны вообразить, что чье-то мнение или взгляд на мир может быть совсем не таким, как у них. Более того, концепция того, что можно просто жертвовать своим временем, деньгами и усилиями ради других людей, не ожидая ничего взамен, им абсолютно чужда.

Впрочем, давайте будем честны сами с собою: время от времени все мы хоть немного, но бываем эгоистами. Однако мы, как правило, стараемся соблюдать баланс, стараясь одновременно не забывать о собственных интересах, и принимать во внимание чувства, эмоции и потребности окружающих.

4. Как правило, глупые люди более агрессивны в конфликтах

Все мы люди, и все мы время от времени можем разозлиться. Порою гнев и злость одолевают даже очень умных людей. Но разница в том, что умные люди научились контролировать свои эмоции и принимать их – причем даже негативные. Они ни за что не позволят негативным мыслям управлять их поступками, потому что знают, что после не раз об этом пожалеют.

А вот менее умные и откровенно глупые люди, злятся и становятся агрессивными каждый раз, когда все идет не так, как им того хочется. Они пытаются перехватить контроль с ситуацией с помощью гнева и агрессии при малейшем намеке на то, что он ускользает у них из рук.

Ученые из Мичиганского университета пришли к выводу, что агрессивное поведение напрямую коррелирует с низким интеллектом.

«Собранная статистика доказывает, что низкий интеллект способствует усваиванию агрессивных реакций на внешние раздражители в более раннем возрасте, что, в свою очередь, еще больше затормаживает развитие интеллекта», написали они в одной из статей, опубликованных в научной периодике.

5. Глупые люди считают себя лучше всех остальных

Умные люди не боятся соперничества и конкуренции. Они стараются помогать окружающим, и вдохновлять их на то, чтобы те становились лучше и умнее. Умные люди обладают высокой самооценкой, и бескорыстно делятся с другими своими знаниями. Они и так знаю, кто они и чего добились.

А вот глупые люди… им очень важно если не быть, то хотя бы выглядеть лучше всех остальных. Ради этого они готовы на все, даже на то, чтобы манипулировать другими людьми и распускать о них мерзкие слухи. Они мерят всех окружающих исключительно собственной меркой и искренне убеждены, что лучше всех остальных.

Результаты одного из научных исследований, проведенных недавно в Канаде, показали, что люди с низким коэффициентом умственного развития намного сильнее склонны к гомофобии, расизму и прочим предубеждениям.

Более того, многие биологи разделяют мнение о том, что умение сотрудничать друг с другом и понимать друг друга является жизненно важным для развития человечества в целом. И вовсе не случайно люди, умеющие работать в команде, отличаются высоким интеллектом.

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