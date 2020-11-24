Куда прятать деньги? 9 отличных тайников

На самом деле существует сотня вариантов, куда можно дома спрятать деньги. Некоторые из них надежные, некоторые, наоборот, известны любому грабителю. Мы не будем перечислять их все и не утверждаем, что хранение денег именно этими способами обеспечит их сохранность. Решать, конечно, вам. Мы лишь предлагаем интересные идеи.

Деньги можно положить в стеклянную банку и спрятать “клад” на затонувшем корабле, в подводном замке или под декоративным камнем. Можно даже положить деньги в аквариумный фильтр, если поместятся.

Профессиональные воры знают о том, что многие хранят деньги и другие ценности в морозилках. Вы могли и сами не раз видеть подобный способ хранения во многих фильмах. Однако он довольно хитрый: можно положить деньги в герметичный пакет, разместить его между двумя лотками с замороженными овощами или любыми другими продуктами и обмотать их между собой прозрачной пищевой пленкой. Затем на пленку нужно нанести маркером надписи с названием продуктов, чтобы отвлечь внимание от того, что находится внутри. Времени на то, чтобы прочитать надписи да еще и размотать пленку, уйдет много, поэтому, есть вероятность, что злоумышленники не станут тратить драгоценные минуты.

В фонарике

В продаже можно найти и специальные фонарики с тайниками, которые не только выглядят, как фонари, но и функционируют. А можно убрать из настоящего фонарика батарейки и сложить деньги в образовавшееся отделение в виде трубочки.Самым банальным местом, где хранятся деньги, считаются ящики и тумбочки, которые находятся рядом с кроватью в спальне хозяев дома.

В детской игрушке

Прятать деньги в куклу или плюшевого мишку имеет смысл, если в квартире есть маленькие дети, и игрушек много. Одинокая кукла сразу вызовет подозрение, и ее проверят. А вот если игрушек полно, то всех пупсиков, зайчиков или мишек не перетрогаешь, так что оставляйте куклу или машинку-тайник на виду, но так, чтобы дети до нее не добрались. Объясните малышам, что эта игрушка папина или мамина и в нее играть нельзя. Есть еще один вариант – вшить деньги в говорящую мягкую игрушку. Если воры станут прощупывать ее, то она начнет что-то говорить или плакать, и деньги могут принять за встроенный механизм.Ворам хорошо известны такие места-тайники, как бачок унитаза, вентиляционные окна и горшки с растениями.

В собачьей будке

Надежный вариант, чтобы спрятать большую сумму денег – зарыть их на садовом участке под собачьей деревянной конурой. Круглосуточная охрана будет обеспечена. Только проверьте, чтобы деньги были герметично и надежно упакованы.

В старой спортивной обуви

В грязную, потрепанную и заношенную обувь можно тоже спрятать заначку. Мало кому захочется перебирать все пары, тем более если обуви у вас много.

Под основанием светильника

Если сумма небольшая, ее можно приклеить скотчем к основанию лампы, догадается ли злоумышленник перевернуть светильники вверх дном, не известно, но попробовать стоит. Сейфы считают ненадежным способом хранения денег. Грабитель прежде всего обратит внимание на сейф, и если он – профессионал, то найдет способ его открыть. Ну а небольшие сейфы можно элементарно вынести из квартиры.

В упаковке с прокладками

Если вором будет мужчина, он, скорее всего, не станет прикасаться к упаковке с прокладками. У большинства существует странная фобия: мужчины бояться женских тампонов и прокладок и в буквальном смысле от них отскакивают, как от огня. Спрятать деньги именно в них – неплохой вариант.

В клубке шерсти или в нитках

Еще один хороший способ спрятать деньги – засунуть их в нитки или шерстяной клубок. Нужно скрутить купюры, а сверху замотать их шерстяными нитками в виде круглого мотка. Хранить следует с принадлежностями для кройки и шитья.

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