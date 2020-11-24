Умные люди не мстят — всю грязную работу сделает карма

В нашей жизни ничего не происходит просто так. По-настоящему сильные личности прекрасно понимают, что все возвращается бумерангом. Не нужно наполнять себя негативом и уж тем более перенаправлять его на кого-либо. Карма сама сделает всю работу — рано или поздно. Но почему такие люди готовы терпеть, а не предаваться желанию отомстить здесь и сейчас?

Не стоит вынашивать внутри себя изощренный план мести, потому что вы сделаете хуже только себе. Зло возвращается к тому, кто его порождает. Именно поэтому существует 5 причин, которые могут заставить вас переосмыслить отношение к мести. Позвольте карме позаботиться об этом.

1. Карма сама настигнет вашего обидчика. И это принесет куда большее удовлетворение, чем месть.

Каждого человека окружает определенная энергия. Следовательно, чем больше негатива вы привносите в свою жизнь, тем больше вероятность, что это вновь повторится. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Если вам по силам проигнорировать боль, то обидчик застрянет в собственной же злости. Карма заставит его страдать еще больше без чьего-либо вмешательства.

Как бы вы ни изощрялись в своей мести, вынашивая коварный план, карма более прямолинейна и точна.

Ей не нужно скрываться и ждать. Она вернется к обидчику с полной силой, заставляя его страдать еще больше.

И конечно же, это принесет вам больше удовольствия. Мало того, что вам не пришлось опускаться до коварства, так еще и обидчик сам вынудил судьбу наказать его. Это звучит немного странно, но это действительно работает. Умные люди не пачкают руки, тем более ради мести.

Более того, даже свершив свою месть, вы будете ощущать вину за произошедшее. Ведь вы не знаете, насколько сильно пострадает ваш обидчик от нее. Другое дело, когда это происходит без вашего участия. Что может быть приятнее, когда сама вселенная наказывает человека за его плохие поступки?

2. Не нужно пачкать руки. Карма сделает всю грязную работу за вас.

Месть — это последнее, ради чего стоило бы пачкать руки. Да, бывают ситуации, когда все это можно провернуть вполне законно и в этом нет ничего плохого. Но мы говорим о других ситуациях.

Помните, что у каждого действия есть последствия. И за них придется платить. С другой стороны, карма не потребует от вас какой-либо платы.

И уж тем более, ей не нужно ваше участие. Этот факт облегчает душу. Вы останетесь чисты и невинны перед вашим обидчиком.

Месть очень редко бывает чистой. Зато она часто заставляет людей нести бремя чувства вины. Это та ноша, которая вам точно не нужна. Карма позволяет избежать этого гнетущего чувства.

Умные люди не позволяют мести руководить их дальнейшими поступками. Потому что все то, над чем они так долго трудились, может в миг испариться. А все из-за какой-то незначительной мести. Найдите в себе силы идти дальше. И поверьте, не успеете оглянуться, как карма сделает всю грязную работу за вас!

3. Войну не выиграть в одиночку.

Допустим, ваша месть обрела смысл и четкий план. А что, если ваш обидчик куда сильнее вас во всем: в финансовом плане, в связях или даже просто физически? Если вы обладаете хотя бы каплей мудрости, то вы поймете, что при всем желании, не всегда обстоятельства работают за нас. Далеко не каждую войну можно выиграть в одиночку.

Мудрые люди не позволят себе откусить кусок больше, чем смогут прожевать. Но что же тогда делать с планом мести? Выбор всегда есть. Либо вы продолжаете вынашивать его и все больше поглощаться ненавистью и злом, либо отпускаете ситуацию и позволяете судьбе решать самостоятельно.

Конечно, чтобы удержать гнев, направленный на заслуживающего наказания человека, нужно обладать силой воли и огромным терпением. Но затраченные усилия на это того стоят.

Месть еще никого не доводила до добра. И не пытайтесь доказать обратное на собственном примере.

Люди, которые творят зло вокруг себя и перенаправляют его на других, рано или поздно получат по заслугам. Это замкнутый круг, из которого им уже не выбраться. У вас же есть выбор. Поэтому идите вперед и не оглядывайтесь на прошлое. Уделите внимание собственной жизни, чем мести обидчику.

4. Цена за месть крайне высока.

Если же жажда мести пересилила, то готовьтесь к последствиям. Неважно что именно вы сделали, неважно какой урон вы нанесли — цена за совершенное зло всегда будет высокой.

Свершив свою месть, вы становитесь на место обидчика. Вы можете скрывать свой поступок, пытаться сгладить вину перед остальными или же оправдывать самого себя. Но вы не спрячетесь от Вселенной, которая наблюдает за каждым вашим шагом. Карма все равно настигнет вас в самый неожиданный момент.

Если никто не знает о вашей мести, о ней знаете вы. Будьте готовы к тому, что чувство вины будет преследовать вас очень долго. Оно будет сопровождаться болью куда большей, чем там, которую причинил ваш обидчик в прошлом.

Зачем же ограничивать себя подобным циклом, в котором присутствует только боль и зло? Умные люди не идут на поводу своих эмоций. Они будут делать все возможное, чтобы разорвать этот цикл и избежать накопления негативной кармы.

Поймите, что ощущение свершившейся мести может принести удовлетворение. Но лишь на короткий срок. Последствия же будут долгими и мучительными. Разве это того стоит?

5. Месть исключает счастье, которого вы заслуживаете.

Известный музыкант Эдди Веддер говорил, что лучшая месть — это жить дальше и добиваться поставленных целей. Даже Фрэнк Синатра считал, что нет лучше мести, чем достижение огромного успеха.

Как видите, многие известные личности придерживались этих простых правил. И они правы. Лучший способ для мщения — это двигаться дальше, добиваться успеха и не обращать внимания на обидчиков. В отличие от них, у вас есть шанс дышать полной грудью и воплощать свои мечты.

Если же будете скрепя зубами вынашивать план мести, то этот факт очень порадует ваших обидчиков. Они будут знать, что вы разозлились и страдаете именно так, как они того хотели.

Наблюдение за вашей болью — подарок для обидчика. Поэтому не позволяйте гневу ослеплять вас. Не допускайте ошибку, которая поставит крест на вашем счастье.

Продолжайте усердно работать, чтобы добиться желаемого. Ставьте перед собой новые цели. И тогда все ваши обидчики будут оставаться в недоумении и еще больше наполняться злостью. Это и есть самая правильная месть, которую вы можете свершить.

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