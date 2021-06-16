«Не знаю, как быть дальше»: 22 вещи, которые можно сделать прямо сейчас

2. Сделайте себе крепкий чай или кофе и выпейте его, пока он еще горячий. Теплая жидкость обладает невероятным успокаивающим эффектом, а кофеин в чае действует иначе, чем кофеин в кофе: заряжает энергией, но не перевозбуждает.

3. Составьте список из 10 вещей, которые вас беспокоят. Это лучший способ выпустить тревоги «на волю», освободив свой мозг и перегруженную нервную систему.

4. Купите себе свежий цветок и поставьте его в воду. Увидите, как он оживит пространство вокруг вас.

Вам не нужны все ответы прямо сейчас. Каждый день старайтесь находить один маленький ответ, одно маленькое решение

5. Отправляйтесь в парк и поиграйте с чужой собакой (с разрешения владельца).

6. Попросите друзей перечислить ваши лучшие качества — вас как человека, коллеги, друга, партнера. Обдумайте услышанное и наконец-то похвалите себя за все это.

7. Опираясь на сказанное друзьями, подумайте, чем бы вы хотели заняться в предстоящий месяц. Ставьте перед собой краткосрочные цели: что можно успеть сделать за это время? Может, начать чаще встречаться с другими? Или поговорить с начальником о том, чтобы вам передали новый рабочий проект?

8. Перестаньте бояться. Перестаньте бояться того, что так и не найдете свое предназначение в жизни. Перестаньте волноваться, что не понимаете, чем хотите заняться прямо сейчас, до конца сегодняшнего дня. Вам не нужны все ответы прямо сейчас. Каждый день старайтесь находить один маленький ответ, одно маленькое решение.

9. Позвоните тому, с кем чувствуете себя спокойно, расслабленно и умиротворенно, с кем можно свободно говорить обо всем. Посвятите вечер долгой беседе по душам обо всем накопившемся, о том, что происходит прямо сейчас и чего вы ждете от жизни.

Наденьте любимую одежду, посмотрите на себя в зеркало и вспомните, как прекрасно быть вами

10. Запланируйте что-то на ближайшее будущее — на неделю или две вперед. Что-то, чего вы будете с нетерпением ждать. Запишитесь на урок йоги или забронируйте столик в ресторане, куда давно хотели попасть.

11. Найдите музыкальный альбом, о котором прежде не слышали, и прослушайте его от начала и до конца.

12. Приготовьте себе что-то очень вкусное. Не поленитесь полистать рецепты (в книге или онлайн), выбрать тот, что вас заинтересует, сходить в магазин и закупиться всеми необходимыми ингредиентами. Когда блюдо будет готово, поглощайте его не спеша и с удовольствием.

13. Определите, какое блюдо из яиц ваше самое любимое: всмятку или вкрутую, омлет или скрэмбл, глазунья или шакшука? Перепробуйте разные варианты, чтобы определиться с фаворитом.

14. Определите свой любимый алкогольный напиток, неспешно пробуя разные варианты.

15. Вымойте, расчешите волосы, сделайте укладку или иным способом приведите себя в порядок. Наденьте любимую одежду, посмотрите на себя в зеркало и вспомните, как прекрасно быть вами.

Вместо того, чтобы концентрироваться на неудачах, займитесь тем, что приносит удовольствие

16. Пообщайтесь с профессионалом в той области, в которой вы хотели бы себя попробовать. Так и скажите, что очень хотели бы послушать о его или ее занятии, и пригласите на кофе. Конечно, он или она может и отказаться, но что вы теряете?

17. Освойте новый навык благодаря YouTube. Например, научитесь вязать, складывать бумажные кораблики или танцевать популярный танец.

18. Прочтите стихотворение.

19. Поймите, что все мы иногда чувствуем себя потерянными. Более того, это неприятное чувство на самом деле означает, что вас перестало устраивать текущее положение дел, что вы стремитесь к чему-то большему, глубокому, более осмысленному. Вы стремитесь к росту, а это очень важно.

20. Отправляйтесь в магазин и купите себе что-то красивое и приятное (предварительно обозначив бюджет) — например, ароматные свечи для дома. Украсьте ими пространство.

21. Сходите наконец к стоматологу — весьма вероятно, что вы слишком долго это откладывали.

22. Вместо того, чтобы концентрироваться на своих неудачах и на том, что нужно исправить или починить, займитесь тем, что приносит удовольствие. Читайте, рисуйте, готовьте, смотрите кино. Заново порадуйтесь своей свободе делать то, что хочется.

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