Карта затопления мира слегка изменилась: Ковчегом будет… Йеллоустоун.

Одной из любимых конспирологами всего мира народных забав давно и по праву считается мониторинг светской хроники про жития кинозвезд. Кто из них что сказал по тому или иному поводу, кто на ком развелся/женился всех, разумеется, интересует крайне мало и главная тема – это пути их миграции. Логика здесь простая: если Голливуд по какой-то причине срочно откуда-то линяет – приблизительно то же самое должны делать и остальные.

И вот, 13 июня 2021-го года activistpost.com пишет следующее: Почему тысячи и тысячи очень богатых людей внезапно почувствовали непреодолимое желание купить дом в Монтане? На данный момент Монтана – один из самых популярных рынков недвижимости во всей стране. Когда желаемый дом выставляется на продажу, это часто может спровоцировать настоящую битву за сделку.

Конечно, подавляющее большинство потенциальных покупателей, участвующих в этих торгах, на самом деле вообще не имеют корней в Монтане. Огромные орды богатых людей из Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Нью-Йорка и других крупных городов наводняют штат, и жилья для их размещения остается лишь ограниченное количество. В результате цены на жилье доведены до абсурдного уровня….