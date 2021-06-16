Карта затопления мира слегка изменилась: Ковчегом будет… Йеллоустоун.

Одной из любимых конспирологами всего мира народных забав давно и по праву считается мониторинг светской хроники про жития кинозвезд. Кто из них что сказал по тому или иному поводу, кто на ком развелся/женился всех, разумеется, интересует крайне мало и главная тема – это пути их миграции. Логика здесь простая: если Голливуд по какой-то причине срочно откуда-то линяет – приблизительно то же самое должны делать и остальные.
И вот, 13 июня 2021-го года activistpost.com пишет следующее: Почему тысячи и тысячи очень богатых людей внезапно почувствовали непреодолимое желание купить дом в Монтане? На данный момент Монтана – один из самых популярных рынков недвижимости во всей стране. Когда желаемый дом выставляется на продажу, это часто может спровоцировать настоящую битву за сделку.
Конечно, подавляющее большинство потенциальных покупателей, участвующих в этих торгах, на самом деле вообще не имеют корней в Монтане. Огромные орды богатых людей из Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Нью-Йорка и других крупных городов наводняют штат, и жилья для их размещения остается лишь ограниченное количество. В результате цены на жилье доведены до абсурдного уровня….
Всю статью мы не переводим, поскольку дальше там сплошные технические детали – выдержки из газет, финансовая аналитика и так далее. Общая суть сводится к тому, что еще год назад хороший по американским стандартам особняк стоил в Монтане порядка 300 000 долларов, а сейчас цена подскочила до 700 000, что несколько многовато.
Кроме того, если раньше все дома покупались в кредит, который люди выплачивали десятилетиями, то сейчас их покупают, выплачивая сумму немедленно, что для среднего американца и даже для среднего класса невозможно – с налогами и посредниками там вылетает миллион, который нужно добыть в один день.
Наконец, еще такой момент, как рынка на всех не хватает. То есть скупили все, даже какие-то вагончики для рабочих и цыганские кибитки.
Всё это более чем странно и требует объяснения, первое из которых – миграция из Калифорнии и других синих штатов. Народ бежит оттуда с выпученными глазами начиная с момента, когда по ящику официально сказали, кто в Америке теперь главный. Люди драпают во Флориду, что крайне дорого, или в Техас, что сильно дешевле. Цены там тоже сильно выросли, но на проценты, а не в разы, как в Монтане. И что в этой Монтане ловить?
Как предполагает автор материала Michael Snyder – ловить будут рыбу, ставить капканы на медведя и все такое, поскольку район мало обитаем и экология там замечательная. Еще там рядом граница с Канадой, куда, если что, можно драпать. Ну или встречать с плакатами и флажками передовые части китайских “освободителей” – кому что нравится:
Как нам и многим обсуждающим эту тему кажется – все это действительно логичные и вполне правильные варианты, но главное на наш взгляд, что все упускают из виду – это тот факт, что Монтана – это практически Йеллоустоун. Если там бахнет – Монтана будет как Невада – в той её части, где лежит пустыня Мохаве. Хотя, скорее всего, будет значительно хуже – в первый день будет, как где-нибудь на Меркурии или как на Венере, после чего через пару недель станет как на Луне и как на Марсе. Поэтому очень странно, что беглецы не слышали про такую проблему, как Йеллоустоун.
Для людей, которые легко могут достать из портфеля миллион долларов такая неинформированность крайне маловероятна, поэтому они, очевидно, знают из достоверных источников, что бахнет не Елик, а где-то в другом месте и в Монтане нужно спасаться. Где бахнет и что – тут мы уже не знаем, но, похоже, секретная карта нового дивного мира у богатых выживальщиков как-то слегка изменилась, так что следим за развитием событий.