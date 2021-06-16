Наш искусственный мир ждут радиационная катастрофа, потопы, чума и другие очень страшные вещи.

Как давно обратили внимание многие пользователи как YouTube, так и вообще интернета, миллионы пользующихся сетью неглупых людей смотрят и читают, как правило, какую-то невообразимую хрень с десятками тысяч лайков и сотнями тысяч просмотров. Причем, что надо бы подчеркнуть – речь идет о людях продвинутых, не безмозглых, которые типа “как все”. И тем не менее, эти продвинутые люди часто ведут себя “как все” – внимая пустым болтунам и пропуская совершенно феноменальные вещи, с одной из которых познакомил всех сегодня наш читатель L1mb.
Познакомил он нас с YouTube-каналом Антибожник, на котором вот уже пару лет лежит мало кому показавшийся интересным ролик, в котором автор еще в августе 2019-го года предсказал пандемию и много других ужасных вещей. Ролик мы, разумеется, поставим ниже, но сейчас коротко обрисуем, что там рассказано, чтобы читатели посмотрели его не на перемотке, а целиком.
Согласно концепции мироустройства автора канала, которую мы в общих чертах разделяем, планета Земля (или может совсем даже не планета) находится под контролем каких-то враждебных человечеству сил. И у этих сил сейчас какие-то проблемы с энергией, возможно – в связи с визитом конкурирующей фирмы (про фирму это уже наши домыслы), поэтому космические плантаторы решили выжать из фермы все, что можно.
Для включения максимально возможного количества батареек труженики космического агросектора сначала активируют какие-то чудо-устройства, от работы которых у людей начнет срывать башни. Особо подверженные излучению особи будут скакать голыми по улицам, заниматься спариванием в общественных местах, практиковать резню и каннибализм. В конечном итоге подобные случаи станут не единичными, о которых говорит телевизор, а захлестнут мир, как эпидемия.
Параллельно этому включат ПАНДЕМИЮ. Сначала все будут кричать, что пандемия фейковая и не настоящая, что цифры смертности официалами сильно преувеличены – и это будет действительно как-то так, поскольку пандемия будет управляемая. Но где-то на рубеже лето/осень 2021-го года пандемия вырвется из под контроля и там, где чума пройдет останется только средневековье.
Будет последовательная активизация горячих точек по всему миру – везде, где есть локальный конфликт он вспыхнет. Но в конечном итоге это перейдет в Третью мировую войну, конец которой увидят очень, очень немногие.
В рамках сюжета локальных конфликтов в парке развлечений “Российская Федерация” устроят представление “революция”. Все очень возбудятся, обрадуются, будут махать флажками и петь песню про “мы хотим перемен”. Но, как и в 1991-м году поменяется только вывеска и хорошего ждать нечего. Наверное, любителям Совка устроят СССР-2, но про СССР-2 – это уже чисто наши домыслы.
Однако, под занавес цирка и фейерверка типа “ядерная война” человеков ждут четыре других испытания: экологическая катастрофа с каким-то очень большим очень важным источником пресной воды, радиационная катастрофа, которая затмит Чернобыль и Фукусиму, мировой потоп, в ходе которого тонуть будут повсеместно, и какое-то тектоническое событие, которое в эпицентре не оставит камня на камне, а соседние страны захлестнет беженцами.
В общем, вангования какие-то действительно очень страшное и никому не хотелось бы, чтобы они сбылись, но пандемия реализована идеально и парень, похоже, или крутой сенситив, или вообще пророк, так что следим за развитием событий.