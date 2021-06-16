Наш искусственный мир ждут радиационная катастрофа, потопы, чума и другие очень страшные вещи.

Как давно обратили внимание многие пользователи как YouTube, так и вообще интернета, миллионы пользующихся сетью неглупых людей смотрят и читают, как правило, какую-то невообразимую хрень с десятками тысяч лайков и сотнями тысяч просмотров. Причем, что надо бы подчеркнуть – речь идет о людях продвинутых, не безмозглых, которые типа “как все”. И тем не менее, эти продвинутые люди часто ведут себя “как все” – внимая пустым болтунам и пропуская совершенно феноменальные вещи, с одной из которых познакомил всех сегодня наш читатель L1mb.

Познакомил он нас с YouTube-каналом Антибожник, на котором вот уже пару лет лежит мало кому показавшийся интересным ролик, в котором автор еще в августе 2019-го года предсказал пандемию и много других ужасных вещей. Ролик мы, разумеется, поставим ниже, но сейчас коротко обрисуем, что там рассказано, чтобы читатели посмотрели его не на перемотке, а целиком.

Согласно концепции мироустройства автора канала, которую мы в общих чертах разделяем, планета Земля (или может совсем даже не планета) находится под контролем каких-то враждебных человечеству сил. И у этих сил сейчас какие-то проблемы с энергией, возможно – в связи с визитом конкурирующей фирмы (про фирму это уже наши домыслы), поэтому космические плантаторы решили выжать из фермы все, что можно.