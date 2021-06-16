В будущем рекламу внедрят в наши сны. Кому это нужно?

Технология внедрения сновидений пока еще находится в стадии разработки, однако она уже вызывает беспокойство у ученых. В связи с этим несколько десятков экспертов, исследующих различные аспекты сна, написали открытое письмо.

В своем заявлении они призывают власти обратить особое внимание на стремительное развитие событий. Корпорации проявляют заинтересованность в том, чтобы интегрировать рекламу своей продукции в сны. Об этом сообщает издание Science.

Контроль над человеческой мыслью через внедрение сновидений уже реален. Можно внедрить любую информацию в мысли человека. В дальнейшем эти данные повлияют на поведение человека в течение длительного времени. По сути это можно сравнить с мощным гипнозом.