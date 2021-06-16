В будущем рекламу внедрят в наши сны. Кому это нужно?

Технология внедрения сновидений пока еще находится в стадии разработки, однако она уже вызывает беспокойство у ученых. В связи с этим несколько десятков экспертов, исследующих различные аспекты сна, написали открытое письмо.
В своем заявлении они призывают власти обратить особое внимание на стремительное развитие событий. Корпорации проявляют заинтересованность в том, чтобы интегрировать рекламу своей продукции в сны. Об этом сообщает издание Science.
Контроль над человеческой мыслью через внедрение сновидений уже реален. Можно внедрить любую информацию в мысли человека. В дальнейшем эти данные повлияют на поведение человека в течение длительного времени. По сути это можно сравнить с мощным гипнозом.
Крупные компании сразу поняли, каким образом можно извлечь дополнительную выгоду от продвижения своей продукции или услуги проникая в сны. Человек, например, ложится спать и видит рекламу, которая сохраняется у него на подсознании, а просыпаясь утром испытывает желание приобрести определенный товар или услугу.
Нечто подобное ранее пыталась реализовать пивоваренная корпорация Molson Coors, которая в рамках эксперимента давала снотворное добровольцам. Перед сном они смотрели видеоролики с пивом. Впоследствии участники эксперимента рассказывали, что им снилось, как они утоляют жажду вышеуказанным пенным напитком.
То есть разработчики данной технологии уже вплотную приблизились к своей заветной цели, и осталось совсем чуть-чуть. К чему это приведет?
Ученые всерьез обеспокоены стремительным развитием технологий, позволяющим установить контроль над человеческим сознанием. В связи с этим они считают, что подобные разработки следует взять под контроль, чтобы не дать возможность корпорациям их использовать. Но только ли корпорации заинтересованы в этом?